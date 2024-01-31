Sumario Tempos Novos Nº321 | Feb. 24

SUMARIO TEMPOS NOVOS Nº 321 | FEB. 24
CARTA DE AXUSTE / MANIPULACIÓN E DOPAXE – Luís Álvarez Pousa
E DIGO EU… – Daniel Álvarez
LUZ DE GAS / FEMINIDADE E ACADEMIA – Rexina Vega
A VELAS VIR / UNHA FAMILIA GRANDE, LIBRE E CASTIZA – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / O PAÍS, ÁS PORTAS DO 18F. A URXENCIA DO CAMBIO
O PP PODE PERDER AS ELECCIÓNS – Antón Baamonde
RESCATE DEMOCRÁTICO DO AUTOGOBERNO GALEGO – Manuel M. Barreiro
O DETERIORO ECOLÓXICO E SOCIAL DO PAÍS – Manoel Barbeitos
DESNORTADOS / RUEDA-FEIJÓO, NEOLIBERALISMO PROVINCIANO – Albino Prada
POLÍTICAS DE IGUALDADE O REPARTO DAS LENTELLAS – María San Luís
A REALIDADE E O ESTIGMA DA POBREZA – Antón Bouza
UNHA XESTIÓN ECOSOCIAL DOS NOSOS BENS COMÚNS – Xosé Veiras García
INNOVACIÓN URXENTE E CON IMPACTO – Natalia Nogueira López
HUMOR GRÁFICO / Pepe Carreiro
AS CLAVES
OS VERTIDOS DO TOCONAO / ECONOMÍA FÓSIL: O CASO DOS PELLETS – Albino Prada | PLÁSTICOS – Carmela García González | COS OLLOS DA CIENCIA – Ricado Beiras García-Sabell | ENTREVISTA FERNANDO GONZÁLEZ LAXE, CATEDRÁTICO DA UDC E ECONOMISTA – Gonzalo Rodríguez
POLÍTICA / SINOS E SONS – Justo Beramendi
SOCIEDADE / LAWFARE: SEN MOTIVOS PARA HIPERVENTILAR – David Soto Díaz
GLOBAL / UN MUNDO TRÉMULO – Xulio Ríos
ENTREVISTA / SONIA VILLAPOL, NEUROCIENTÍFICA GALEGA – Miguel Vázquez Freire
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / CAMIÑAR CONTRA A LUZ – Nacho Gómez / Camilo Franco
NEXOS / REPOBOADORES DIXITAIS – Xavier Alcalá
CULTURA
FOLLAS SOLTAS / SOBRE O ACERTO DOS CONCURSOS – Manrique Fernández
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA
IN MEMORIAM / AURICHU PEREIRA, ARTISTA INTEGRAL – Xosé Ramón Fandiño
CARA B / AS CASAS ARDEN – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo