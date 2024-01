Sumario Tempos Novos Nº321 | Feb. 24

SUMARIO TEMPOS NOVOS Nº 321 | FEB. 24

CARTA DE AXUSTE / MANIPULACIÓN E DOPAXE – Luís Álvarez Pousa

E DIGO EU… – Daniel Álvarez

LUZ DE GAS / FEMINIDADE E ACADEMIA – Rexina Vega

A VELAS VIR / UNHA FAMILIA GRANDE, LIBRE E CASTIZA – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE / O PAÍS, ÁS PORTAS DO 18F. A URXENCIA DO CAMBIO

O PP PODE PERDER AS ELECCIÓNS – Antón Baamonde

RESCATE DEMOCRÁTICO DO AUTOGOBERNO GALEGO – Manuel M. Barreiro

O DETERIORO ECOLÓXICO E SOCIAL DO PAÍS – Manoel Barbeitos

DESNORTADOS / RUEDA-FEIJÓO, NEOLIBERALISMO PROVINCIANO – Albino Prada

POLÍTICAS DE IGUALDADE O REPARTO DAS LENTELLAS – María San Luís

A REALIDADE E O ESTIGMA DA POBREZA – Antón Bouza

UNHA XESTIÓN ECOSOCIAL DOS NOSOS BENS COMÚNS – Xosé Veiras García

INNOVACIÓN URXENTE E CON IMPACTO – Natalia Nogueira López

HUMOR GRÁFICO / Pepe Carreiro

AS CLAVES

OS VERTIDOS DO TOCONAO / ECONOMÍA FÓSIL: O CASO DOS PELLETS – Albino Prada | PLÁSTICOS – Carmela García González | COS OLLOS DA CIENCIA – Ricado Beiras García-Sabell | ENTREVISTA FERNANDO GONZÁLEZ LAXE, CATEDRÁTICO DA UDC E ECONOMISTA – Gonzalo Rodríguez

POLÍTICA / SINOS E SONS – Justo Beramendi

SOCIEDADE / LAWFARE: SEN MOTIVOS PARA HIPERVENTILAR – David Soto Díaz

GLOBAL / UN MUNDO TRÉMULO – Xulio Ríos

ENTREVISTA / SONIA VILLAPOL, NEUROCIENTÍFICA GALEGA – Miguel Vázquez Freire

TODO É PEIXE

OLLO PÚBLICO / CAMIÑAR CONTRA A LUZ – Nacho Gómez / Camilo Franco

NEXOS / REPOBOADORES DIXITAIS – Xavier Alcalá

CULTURA

FOLLAS SOLTAS / SOBRE O ACERTO DOS CONCURSOS – Manrique Fernández

CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA

IN MEMORIAM / AURICHU PEREIRA, ARTISTA INTEGRAL – Xosé Ramón Fandiño

CARA B / AS CASAS ARDEN – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo