tempos-dixital

Cinco agónicos anos despois de chegar á alcaldía por primeira vez -con dous momentos de gloria como foron as eleccións municipais de 2023 e as galegas de 2024, onde Democracia Ourensana entrou no Parlamento con apenas 15.000 votos- Gonzalo Pérez Jácome continúa enfrontado a alguén. A fronte nesta ocasión volve estar aberta entre persoal municipal e o rexedor. A xustiza vén de estimar a demanda que o interventor municipal formulou contra Jácome e a Administración por acoso laboral. O Xulgado do Social Nº1 de Ourense declarou nulo o cesamento do interventor e obriga a repolo no posto inmediatamente, cunha indemnización de 30.000 euros. O alcalde ourensán apresurouse a aclarar no pleno municipal que recorrerá a sentenza.