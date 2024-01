Sumario Tempos Novos Nº320 | Xan. 23

Se dispós dunha subscrición a TEMPOS NOVOS, rexístrate en TEMPOS DIXITAL. En 24-48 horas activaremos o teu acceso á Área Privada para que poidas desfrutar xa do número en PDF.

CARTA DE AXUSTE / O VENTRÍLOCUO – Luís Álvarez Pousa

E DIGO EU… – Daniel Álvarez

LUZ DE GAS / AÍNDA APRENDO – Rexina Vega

A VELAS VIR / ESTADO DE EXCEPCIÓN. CAYETANA REDUX – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE / EMERXENCIA CLIMÁTICA

UN INCENDIO QUE NON SE APAGA – Xosé Veiras García

COP28 O PRINCIPIO DA FIN DOS COMBUSTIBLES FÓSILES? – X.V.G.

AS CLAVES

POLÍTICA / ESQUERDAS, DEREITAS E NACIÓNS EN COLISIÓN – Justo Beramendi

GALICIA / O TEMPO DAS PROMESAS DE CAMBIO – Manuel M. Barreiro

ENTREVISTA / ALBINO PRADA, ENSAÍSTA. SOCIEDADE DE MERCADO VS. SOCIEDADE DECENTE

O ALAMBIQUE / O QUE DESTILAN OS MEDIOS – Rosalía Penedo

ENTREVISTA / AMPARO ALONSO, CATEDRÁTICA NA UDC E PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DA IA – M. Barbeitos

TODO É PEIXE

OLLO PÚBLICO / TODO ESTÁ ESCRITO – Moncho Fuentes / Camilo Franco

CRÓNICA / UNHA IANQUI NO CULTURGAL – Anna R. Figueiredo

NATUREZA INSÓLITA / TERRACETAS – Roxelio P. Moreira

NEXOS / BENITO SOTO, O “NOSO” PIRATA – Xosé M. Lema Suárez

LUCES LARGAS

ARGUMENTA / ENTREVISTA: J. GIL, PENSADOR PORTUGUÉS – Miguel A. Quintanar

ARGUMENTA / DA ESPECTROPOLÍTICA Á ECOLOXÍA DA LIBERDADE – M.A.M.Q., Luís G. Soto

CULTURA

INFORME / O CINEMA GALEGO EN 2023. UN ANO CARGADO DE ÉXITOS E TRIUNFOS – Severiano Casalderrey

BANDA DESEÑADA / UNHA NOVA PRIMAVERA – Juan R. Coca

CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA

CARA B / NON HAI GALEGOS NA LÚA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo