Os propósitos de aninovo son marabillosos. A min gústame sobre todo ese de aprender idiomas, porque deseguida penso que por fin imos mellorar no emprego do galego. De feito estou tan certa da mellora que mentres gozo coa cantidade de persoas que se borran do ximnasio para aprender un idioma, penso na visita do arcebispo de Santiago de Compostela á RAG e nas súas declaracións ao respecto. Con todo gustaríame puntualizar algunha cousiña.

Para empezar, que non hai galegos na lúa, monseñor Prieto. Isto non é unha cuestión de fe, é un feito comprobable pola ciencia. Sendo así, non pode haber un galego no corazón de Deus e non pode, a deidade, entender a nosa lingua. O problema é un e tres á vez.

O primeiro, que os galegos (e as galegas) teñen á súa disposición universidades públicas nas que poder adquirir coñecementos necesarios para chegar á lúa, mais as infraestruturas do país non dan para ter un programa espacial, non dan para ter un programa atmosférico, non dan para ter un programa a pé de terra… A terra é moi dura de labrar, dicía meu avó, que hai que dobrar o lombo e mancar as mans cos apeiros que lle abren as vías no ventre e lle preñan as gabias de alimentos vizosos neste paisaxe minifundista desde o que se escoitan as campás chamar a misa de domingo cada quince días o sábado pola tarde. Porque o galego perde falantes, pero a Igrexa tampouco non gaña espectadoras, vostedes chámanlles crentes (iso está ben, cadaquén ten a súa opinión).

O segundo, que malia que a tradución da Biblia ao galego é inmellorable, a cantidade de público ao que chega o efecto normalizador da Igrexa é reducido, pequeneiro, e iso que hai Santa Misa en galego na TVG desde que eu teño uso de razón, e de TVG. Pero é que non convence, e dígoo con honestidade, coa mesma que mirou rezar en hospitais na lingua nai, pois na desgraza é cando lembramos que precisamos de todas as axudas e imos onde faga falta, e falamos co corazón na man en galego, na nosa lingua.

O terceiro está nas súas palabras. A día de hoxe estúdase galego ate 2º de Bacharelato e hai unha proba de lingua galega e literatura nas ABAU. Con todo, non se estuda en galego. Fixémonos que a diferenza semella reducida, pequeneira, pero é dramática. Non estudar en galego ten un aquel de desarraigo da lingua propia que non pode solucionar a fe nin o catecismo. De feito ,a maioría das aulas de relixión nas escolas públicas (e concertadas, e privadas) dánse en castelán.

E como falamos ao principio, estes tres problemas poden resumirse nun: que non habería que falar de galeguización de certos entornos cando xa pasaron corenta e tres anos desde o 1980, que houbo tempo, que houbo párrocos que o tentaron, que igual a normalización tiña que estar na inmersión lingüística do día a día, na creación de contido audiovisual de calidade, nos programas de desenvolvemento, nas universidades, na capacidade de estudar en galego, de que nos atendan en galego…

Xa por último, o de citar a Zapato Veloz poida que non lle sexa a opción máis acaída, sobre todo polo ámbito no que vostede traballa e por como segue a letra da peza. Ten pouco rigor. Por exemplo, por dicir algo, as galegas tamén podemos chegar á lúa. E por outra banda o galego do que vostede fala “ha venido del Ferrol” e a verdade é que quen enviamos desde Ferrol ao mundo é mellor que fique no pasado.