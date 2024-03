Xosé Zapata, cineasta. “Hai que apostar pola formación e o investimento público para impulsar a animación galega”

Xosé Zapata (A Coruña, 1975) é un dos nomes senlleiros do audiovisual galego. O cineasta, consumado xadrecista, dedica a este deporte un dos seus próximos proxectos, no que embarcou ao mesmo Woody Allen: “Mr. Fischer Chair” (“A cadeira do señor Fischer”). Simultaneamente, produce ou dirixe outros filmes que chegan este ano, como a longa hispanochinesa Dragonkeeper (que inaugura o Festival de Málaga) ou a curta “Avetimología”, que se estreou no Medina Film Festival o pasado mes de febreiro. Tamén “El Diario de Alice” en ClanTV este mes de marzo.

Como naceu o proxecto de filmar “Mr Fischer’s chair” con Woody Allen? Creo que nunca tiveras contacto con el antes de lle mandar o guión…

A idea xurdiu logo de gañar o Goya no ano 2022 con “The Monkey”. Comprendín que debía ter en mente unha historia para continuar cun novo proxecto. Tiña mercada unha opción sobre “El peón”, de Paco Cerdá, que narra a vida de Arturo Pomar, o xogador español, e o seu enfrontamento con Fischer. Planeaba un filme europeo, de animación, máis centrada na figura de Pomar. A partir de aí lanzamos a idea dunha longametraxe. E, para servir como unha especie de teaser, pensei nunha curta previa, que é o proxecto polo que me estás a preguntar. A película longa acabou cambiando a súa natureza e xa non trata sobre Arturo Pomar senón que se centra na figura de Fischer. E tamén pasou de ser unha película europea de animación a unha americana, que non ten nada que ver en concepto e en orzamento.

Ou sexa que a curta servirá como introdución a unha longametraxe…

É unha práctica habitual na industria facer un teaser antes do lanzamento da longa. Neste caso concreto, o teaser ten máis entidade de seu do normal. Non quería extraer unha escena da longa e facer o teaser con ela, que é o que normalmente se fai. Creamos unha historia propia, relacionada coa longa, pero sen ser un fragmento dela. Vai durar uns sete minutos, fronte aos teaser dun ou dous minutos habituais.

E neste teaser vai estar Allen, a quen convenciches para facer a voz…

Non tiven que convencelo de nada. Envieille o guión e aceptou á primeira. Non houbo que insistirlle.

E por que a el? En que momento pensaches en mandarlle o guión a unha lenda viva?

Foi destas cousas tolas que se che ocorren. A curta trata sobre este xogador de xadrez, ten carácter humorístico e está narrado por unha voz en off que relacionei co seu estilo. Allen é un apaixonado do xadrez. E a propia figura de Fischer coincide coa del: da mesma idade, triunfaron nos anos 70, son xudeus, de Brooklyn… Vidas paralelas. Pensei que era interesante unir ambas as dúas figuras, Bobby Fischer e Woody Allen. Foi unha idea peregrina. Como ía saber eu que me ía dicir que si?

Aínda que o xadrez non sexa un deporte masivo, ten unha épica atractiva e está incardinado na cultura popular. Na Guerra Fría foi un auténtico campo de batalla entre superpotencias.

A partida do 72, o xogo do século, entre Bobby Fischer e Boris Spasski, é mítica porque foi realmente un punto de inflexión na Guerra Fría como foi a viaxe á Lua dos americanos.

Ti tamén es xogador. En que se parece o xadrez ao mundo do cine, e en que se parece á vida real? Que nos ensina?

O xadrez parécese máis ao mundo da música, de feito están intrinsecamente unidos. Moitos xogadores de xadrez teñen calidades musicais. A abstracción dos dous xogos, a linguaxe, son semellantes. Vexo unha relación. No caso do cine non o teño tan claro. Hai grandes directores afeccionados como Stanley Kubrick ou o propio Allen. Coa vida real o xadrez ten moito que ver. Ten similitudes coa propia estratexia e táctica da política ou da guerra. Por iso as figuras do xadrez representan o poder: o rei, a raíña, o alfil, que en inglés se chama bispo (bishop). E os peóns, claro. Son representacións da sociedade. Ademais o xadrez é un xogo moi social.

E o grao de ensimesmamento que precisa a creación artística non está relacionado co que se fai preciso tamén nunha partida de xadrez, cando unha mente se enfronta a outra en solitario?

A soidade do xadrecista é un mito. Bobby Fischer non existiría sen un equipo e unha xeración de xadrecistas. En parte iso é o que contaremos na longametraxe. Bobby non xurdiu da nada. Forma parte dun conglomerado de xogadores moi virtuosos dunha xeración. O momento do xogo pode ser solitario, pero o deporte como tal non. Pero si que é certo que o xadrez che require un grande esforzo de concentración.

A estas alturas acumulas unha ampla traxectoria. Que destacarías desa carreira?

É difícil avaliarse a un mesmo. Podería ser “The Monkey”, a curta coa que gañei o Goya. Foi un punto de inflexión porque era unha historia propia que planeara durante anos. Cando se materializou a historia e vin que funcionaba decateime de que as historias que tiña no caixón podían ser viables. E Woody Allen acabou de demostralo cando lle interesaron aquelas páxinas que lle enviei. Se non fixera antes “The Monkey”, non tería dado este paso de “Mr, Fischer’s Chair”. “The Monkey” foi fundamental para chegar aquí.

O mundo do cine parece un ámbito difícil para conseguir impulsar unha idea. A creación dunha novela ou dunha canción implican moita menos xente e recursos.

Evidentemente. É moi complexo, como tamén é complexo montar unha ópera, que é a orixe do cine. En ambos os dous mundos é complicada a montaxe, é complicado o financiamento… Pero tamén nos dous mundos é importante o libreto, é a base de todo o demais. Cando levas un tempo metido tes máis experiencia pero sabes que dependes de recursos económicos. Dicía Francis Ford Coppola que cun móbil se farán películas. Vindo dunha persoa que fai filmes con millóns de dólares é un pouco absurdo dicir iso. Pódese facer algo cos móbiles, pero non todo. Téndese a vender quimeras sobre o cinema.

Falemos agora dos teus inicios no mundo do cine. Comezaches proxectando…

Si, empecei de proxeccionista. Foi unha experiencia moi bonita. En case todas as vilas da provincia da Coruña proxectei cine durante tres veráns. O propio King Vidor, un director americano que me gusta moito, comezou de proxeccionista e contaba que ver unha película dez, doce ou quince veces era a mellor maneira de aprender cine. Estou totalmente de acordo, é a mellor escola de cinema que hai.

A proxección cinematográfica tamén nos devolve ás orixes do cine como evento social. Como ves o cambio de hoxe en día cara ao consumo doméstico en streaming?

As plataformas teñen o seu impacto, pero non é unha situación descoñecida na historia do cine. As plataformas funcionan como as grandes “mayers”, as sete grandes produtoras de Hollywood dos anos 40. É unha réplica do modelo de estudio, globalizado, de hai case un século. O de hoxe ten uns mecanismos tecnolóxicos especiais. Non sabemos aínda en que vai derivar. Hai un século o sistema foi revolucionario, pero agora non o sei.

Dende o punto de vista máis artístico, xorden dúbidas. Lembro agora a Martin Scorsese pedindo que non se vise “The Irishman” nun teléfono móbil. Pensas que a desacralización do acto de consumo do cine vai afectar á creatividade?

O problema de Scorsese é que está afeito a un único tipo de visionado dos seus filmes, e na súa fórmula de traballo só entende que se vexan así. Pero os múltiplos tipos de pantalla que hai hoxe en día obrigan a múltiplas formas de adaptación do relato. É outra forma de pensar o cinema, simplemente. Distinta, nin mellor nin peor. Temos que pensar os filmes de máis maneiras ca antes, porque van verse en grande, en pequeno, en mediano, a soas, xuntos… É mellor ou peor? É distinto. Scorsese crea un cine para a gran pantalla. Pero non se pode ir contra os tempos.

Como ves o estado do cinema galego?

É complicado responder a esa pregunta. O novo cinema galego, que axudei a iniciar con Eloy Enciso hai moitos anos, é moi interesante pero ten limitacións de público e orzamento. Iso non é nin bo nin malo. Paréceme que é unha dirección necesaria, que debe fomentarse, pero non pode ser a única. É unha faceta que cómpre complementar con outro tipo de filmes. O outro día nos Premios Gaudí, onde o noso filme “Upon Entry” gañou o premio ao mellor guión, na categoría de mellor director entregaron o premio Carla Simó e Albert Serra a J.A. Bayona. Era envexable ver tres directores cataláns coma eles, que fan cine completamente distinto, no mesmo escenario. Penso que o cinema galego ten que tender cara a iso: cara a termos a nosa Carla Simó, o noso Albert Serra e o noso J.A. Bayona nun mesmo escenario. Por agora só temos os nosos Serra e Simó.

Pero nos últimos anos vense cousas distintas. Hai un auxe moi importante do noir feito ou ambientado en Galicia. “El desconocido”, “Quien a hierro mata…”

Daniel de la Torre pode ser un bo referente para este tipo de cinema distinto que se debe fomentar. E é cinema galego coma o outro.

Tamén vexo produtos no cine galego cunha vontade máis “mainstream”, máis para o gran público. Penso en películas como “Salta” de Olga Osorio.

Ambos os dous tipos de cine son de nicho, o que cambia é o tamaño do nicho. Estanse desenvolvendo dous modelos de forma paralela e con éxito. Pero vexo unha tendencia errada que identifica o cinema galego en exclusiva co novo cinema galego. Sería como identificar a animación galega só con Alberto Vázquez. Teñen que existir varias vías: cine máis minoritario e cine para outros públicos. O cinema galego non pode ser só o que triunfa nos festivais. E a sociedade galega ten que entender como galegos todos os tipos de cinema feitos en Galicia. Ambos son “auténtico” cinema galego.

“Dygra foi a nosa Pixar. O primeiro filme de animación 3D de Europa fíxose en Galicia: ‘O bosque animado’. Nin en Madrid nin en Barcelona”

Volvendo ao mundo da animación, dáme a impresión de que aquí tardamos máis tempo en darlle a categoría de vehículo axeitado para narrar historias adultas, algo que en Xapón levan moitos anos facendo.

Esa é unha tendencia história do cinema europeo de animación. Sempre foi máis adulto. Houbo intentos de seguidismo do modelo americano, da Disney. A Disney no século XX é sen dúbida a gran referencia a quen todo o mundo segue, pero dende comezos do século XXI xurdiron Pixar e Dreamworks, marcando un cambio de paradigma. Complementan o modelo Disney. Neste proceso axudou o anime xaponés, pero tamén o cinema europeo de animación. Hai moitísimas referencias nos 70-80 de filmes europeos para adultos. Pero xa sabes que isto vai por modas e cadaquén di que inventou o mundo onte.

Vés de abrir o Centro de Animación Amiga Space en Carral. Que me podes contar dese proxecto?

É o primeiro centro de formación en animación en Galicia de carácter privado, que traballa en coordinación coa Escola de Imaxe e Son, que ten o seu módulo de animación e videoxogos, e coa Universidade da Coruña que ten a súa especialización de animación. Vimos complementar a oferta profesional do alumnado para dar o salto á profesionalización. É un centro nun grande espazo cedido polo Concello que está a funcionar moi ben. O primeiro curso, cunha ducia de alumnos, está a traballar no filme “Chica y lobo”. Faremos tamén varios cursos este ano doutras materias, para outras especializacións. Penso que este centro vai axudar moito á xente a dar o salto ao mundo da empresa. Estamos moi contentos co proxecto, que acabamos de inaugurar en xaneiro. Era un tema que durante o que chamamos a primeira idade de ouro da animación, na época de Dygra, xa comentabamos: a imprescindible formación en Galicia no mundo da animación. A crise e a derruba das empresas de animación galegas deixaron isto feito un ermo que tardou anos en recuperarse ata o nivel onde estamos hoxe.

Eu que fun neno nos 90 lembro a época de ouro do Xabarín Club. Semellaba que daquela se fomentaba o mundo da animación en Galicia.

É que Dygra foi a nosa Pixar. O primeiro filme 3D feito en Europa, “O Bosque Animado”, fíxose en Galicia. Nunha comunidade disque rural e atrasada tecnoloxicamente, Dygra fixo un filme en 3D que nin fixeran en Madrid ou Barcelona. A iso nunca se lle deu a debida importancia dende as institucións. Ao contrario. A animación en Galicia non está suficientemente valorada e apoiada. Por exemplo, Valencia e Cataluña teñen liñas de axuda propias, con orzamentos propios, e Galicia non os ten. Mesmo na Comunidade de Madrid, existen axudas específicas. O éxito da animación española débese á aposta dos últimos anos por reservar unha parte do orzamento para a animación. Ese é o gran segredo.