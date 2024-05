Na defensa do corazón de Galicia

En 2022 chega a oídos da veciñanza da Ulloa e da contorna a nova de que a empresa portuguesa ALTRI fixouse na nosa terra para construír unha “fábrica de teas”, un negocio “eco” e “sostible” e que traería consigo 2.500 postos de traballo directos e moito progreso… para unha zona que “eles” consideran deprimida. Segundo foron pasando os meses a información que nos chegaba foi mudando, e dous anos despois as cartas están boca arriba.

Segundo o seu EIA, a empresa xa non é Altri, é Greenfiber (ALTRI+ GREENALIA). Pretende ser unha fábrica combinada, por un lado de celulosa soluble, cunha estimación de 400.000 toneladas de produción ao ano, e outra de lyocell, cunha produción de 200.000 toneladas ao ano. A materia prima que precisa é eucalipto, ocupará 366 ha, e terá unha canalización de 12,5 km. Os terreos son privados, pero grazas a ser nomeado “Proxecto Industrial Estratéxico” pola Xunta, esta empresa privada poderá expropiar os terreos e impoñer unha servidume na canalización de entre 10 e 6 metros de ancho. Pretende captar 46 millóns de litros de auga ao día do embalse de Portodemouros e devolver a un tramo do alto Ulla 30 millóns de verquido ao día con 62.010 litros de sustancias contaminantes como nitróxeno ou sulfatos. Din que é factible, e presentan un caudal do Ulla de 7,87 m3/s, engaden que son datos históricos do río, sen máis explicación. Terá unha cheminea de 75 metros a 2 kms do Camiño de Santiago, que botará ao día 8.754 kg de gases contaminantes, entre os que se encontran óxidos nitrosos e óxidos sulfuros. Agora os postos xa non son 2500, serán 500 e baixando.

Queren acabar coa nosa maneira de vida, xa que esta industria non é compatible con outros negocios existentes e sostibles, privatizar os nosos recursos, a auga a terra e contaminarnos o aire. Acaparar a man de obra que agora mesmo é moi cotizada polos empresarios da zona.

A realidade actual da contorna é que ten datos de paro 3 puntos por debaixo da media galega e con tendencia a seguir baixando, xa que a contorna contra cun tecido socioeconómico moi rico, de pequenas e medianas empresas que redistribúen a riqueza e son sostibles para o medio. Estas empresas producen alimentos de altísima calidade e tamén hai pequenas industria. Temos recursos naturais, estabilidade e pouca contaminación, o que fai que a calidade de vida sexa alta. Polo motivo que sexa, queren impoñernos unha industria pesada que non nos fai falta, que ninguén pediu.

E obrigarnos a vivir nun polvorín de eucaliptos, facéndonos perder máis biodiversidade da que xa se perde na zona na que queren instalarse, que non é unha zona calquera senón unha zona cun valor natural incalculable e proposta pola propia Xunta para ampliar Rede Natura, debido o seu solo único e no que ata viven tres plantas endémicas protexidas…

Sabendo isto creo que preguntar por que estamos en contra do proxecto de ALTRI é como preguntar por qu3 estamos en contra de arrasar co corazón de Galicia e co río Ulla, un río do que beben once concellos e nutre unha das rías máis produtivas do mundo, a de Arousa.

Os veciños queremos deixar claro que protexeremos a nosa contorna e o noso río, defenderemos a calidade de vida acadada polos nosos antecesores e deixarémosllela igual ou mellor aos nosos predecesores. ALTRI non ten cabida no noso futuro e esta moi lonxe do que nós consideramos progreso. De momento máis de 20.000 alegacións presentadas a este proxecto avalan a posición dos galegos e galegas: todos dicimos Altri non.