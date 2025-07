A Renda Básica Universal (RBU): un debate oportuno e necesario

por Manoel Barbeitos

A crise do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal, deixou en evidencia algo que por sabido non resulta menos relevante, como que este sistema disparou as desigualdades sociais como nunca antes sucedera. Que o 1% da poboación mundial posúe mais riqueza e patrimonio que o restante 99% da humanidade. Unha realidade que resulta rechamante cando seguramente tamén sucede que hai mais riqueza que nunca, e bastaría para comprobalo con botar unha ollada ás ganancias que se fan públicas das grandes rendas do capital (bancos, fondos, multinacionais…). Unha realidade á que Galicia, como resulta notorio, non escapa, e que segundo as fontes máis fiables se reflicte en que máis do 25% das familias galegas está en risco de pobreza ou exclusión social, a taxa de pobreza infantil é do 34% e a desigualdade elevada (29,3 segundo o índice de GINI).

A realidade é que hoxe en día hai moitas familias que carecen de ingresos, ou cando menos de ingresos suficientes para cubri-las necesidades básicas.

Neste marco e dende perspectivas diferentes, incluso ideoloxicamente, xorden propostas dirixidas a superar esta situación incluso sen poñer en cuestión o sistema capitalista. Propostas entre as que hoxe queremos recoller a da Renda Básica Universal (RBU), para o que traemos aquí a dous expertos coa intención de que nos conten en que consiste esta proposta e que a xustifica. Pero antes debemos sinalar que esta da RBU non é a única proposta que existe hoxe en día, xa que hai tamén defensores do que se chama Ingreso Mínimo Vital (IMV) e mesmo Emprego Garantido (IG/ELR), que fronte os mesmo problema e practicamente co mesmo obxectivo final (garantir unha renda a todo o mundo) presentan importantes diferenzas tanto en canto aos beneficiarios como ao formato (renda/emprego) e os propios obxectivos finais.

Entrando na Renda Básica Universal (RBU), consideramos necesario facer unha serie de puntualizacións como, por exemplo, que moitos dos argumentos utilizados en contra adoitan basearse en prexuízos ideolóxicos, cando non son clara e intencionadamente terxiversadores. Argumentos estes que non só proceden das dereitas senón tamén dende algunhas esquerdas. Argumentos que parten da evidencia de que estamos diante dunha proposta política que como tal non é universal senón de parte, pero que como tal non a invalida. Máis aínda nunha situación social como a actual, poñer enriba da mesa unha estratexia que teña como obxectivo rematar coa pobreza e a exclusión social debera ser, de entrada, ben recibida.

Sería desexable que ademais de ser ben recibida se abrira un debate sobre a mesma, como sería sobre o seu custo, o seu financiamento, aplicación, impacto, vantaxes sobre outras opcións como poden ser o IMV e o IG/ELR…

A realidade é que hoxe en día hai moitas familias que carecen de ingresos, ou cando menos de ingresos suficientes para cubri-las necesidades básicas (Galicia, nin moito menos é unha excepción), que este sistema por si mesmo non é quen de garantir un emprego a todo/a aquel que quere traballar. Unhas evidencias empíricas que frean o que debe ser un dereito universal cuxa natureza pode ser discutible en aspectos como a súa inclusión na renda global, como relacionar esta medida co resto das políticas fiscais e sociais, como medir o seu impacto macroeconómico a nivel de emprego, prezos… etc. Interrogantes que non deberamos admitir que invaliden a necesario debate de como garantir unha vida digna a tódolos cidadáns para o que é necesario, entre outras necesidades, ter uns ingresos mínimos.

Velaí o obxectivo que dende Tempos Novos buscamos e a cuxo debate queremos invitar a tódolos colectivos e persoas individuais interesadas no mesmo.

A renda básica non é a única política igualitaria

por Xabier Perez Davila

A primeira xustificación da Renda Básica (RB) é a persistencia da pobreza. A contía das rendas condicionadas é insuficiente e non chegan ás persoas que as precisan. O proxecto histórico da esquerda é o control colectivo dos principais medios de produción para satisfacer as necesidades comúns. A revisión do paradigma neoliberal abre un espazo para avanzar nesa dirección.

Pobreza persistente

É a evidencia máis poderosa a prol da RB, “nin o incremento das rendas medias, nin a creación de emprego, nin o aumento do PIB per cápita se traducen de xeito automático nunha redución proporcional da pobreza e a exclusión social”1. Os servizos e transferencias públicas reducen a poboación en situación de pobreza á metade. Mais, en 2023 esa metade eran 13 millóns de persoas. Ao ritmo actual cumprirían 68 anos para acabar coa pobreza no Estado español. Na Galiza padécena 688 mil persoas, 1 de cada 4.

Insuficiencia

Só unha comunidade, a valenciana, ofrece unha renda mínima por riba do limiar de pobreza. Cinco superan o límite da pobreza severa. O ingreso que garanten as outras 13 fica por debaixo. O importe do Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 non permitiría evitar o risco de pobreza en ningunha comunidade2.

Baixa cobertura

En xaneiro de 2023 o IMV protexía 1,6 millóns de persoas, só o 12% da poboación en risco de pobreza ou exclusión social. Nas comunidades con rendas mellor deseñadas, Euskadi e Navarra, as rendas mínimas non chegan ao 30% e 43% das persoas potencialmente beneficiarias.

O capital non é o último horizonte da especie

A esquerda céntrase desde hai décadas nas políticas distributivas, esquecendo o proxecto orixinal de disputar ao capital a dirección do proceso produtivo a través da propiedade xeral (pública estatal, autonómica ou municipal; xermánica como a dos montes en man común; campesiña; cooperativa das traballadoras e traballadores).

O modo de regulación neoliberal está en crise. Desde o Plan de Empregos para América até a promoción das enerxías renovábeis e a produción de semicondutores, Biden reivindicou a intervención pública. Draghi reclámaa para relanzar a competitividade europea fronte a USA e a China. Estima en 800 mil millóns de euros anuais o incremento do investimento necesario, un 4,5% do PIB. Enfeita a proposta co engado dun “forte contrato social”. A esquerda europea debe reclamar que o investimento público se acompañe de propiedade pública nos sectores estratéxicos e representación laboral nos órganos de xestión; creación de empregos de calidade en sectores social e ecoloxicamente necesarios como coidados e eficiencia enerxética; recuperación dos salarios perdidos nas últimas décadas e rápida implantación da xornada de 30 horas como instrumento de reparto do emprego.

Renda Básica. Erradicar a pobreza sen condicións

por Afonso Bieito Lorenzo Penela

Persoalmente entendo que a Renda Básica (RBUI) deriva do Dereito á vida, xa que este non se pode entender sen unhas condicións materias dignas, como as que aportaría unha renda periódica Suficiente, Universal, Individual e Incondicional.

–Suficiente, por riba do limiar da pobreza, para que esta quede erradicada.

–Universal. Idealmente para todas as persoas da Terra. Na práctica, por razóns obvias, para as persoas residentes nun territorio (no noso caso o Estado Español).

–Individual. Que evita situacións de dependencia (mulleres, mocidade…).

–Incondicional. Eliminando a estigmatización das Rendas Condicionadas. Reducindo esa burocracia que expulsa persoas por non saber, ou non querer, pedir o subsidio. Aforrando en custes de control e inspeccións. Eliminando esa “trampa da pobreza” que, coa calculadora na man, recomenda non aceptar un traballo ante a perda do subsidio. Unha incondicionalidade polémica por aquilo de que vas cobrala “aínda que nin traballes nin busques traballo”… Vai crear vagos, dise rapidamente, nunha afirmación negada polos datos dos proxectos piloto realizados.

Sobre a polémica do traballo quero realizar brevemente algunhas precisións. Empezando porque creo que o traballo é o que nos fai humanos: Somos Homo faber, “homo que fai”, o que nos permitiu modificar a natureza (aínda que tamén ter problemas ecolóxicos). Pero cando se fala de traballo hai que precisar do que estamos a falar, porque concordaremos que o traballo escravo, ese en que fas o que che manda outra persoa para beneficio desa outra persoa, non nos fai máis humanos.

No concepto de traballo está unha das principais diferenzas da RBUI coas Rendas Condicionadas ou co Traballo Garantido.

Certo que agora vivimos no capitalismo, non hai escravos. Pero no capitalismo, como sabemos, hai dúas clases de persoas, as que teñen capital suficiente para vivir de rendas e as que, non tendo tanto capital, vémonos obrigados a vender a nosa foza de traballo para facer, tamén, o que nos manda outra persoa e para beneficio desa outra persoa. Por iso Marx estuda o traballo remunerado dentro da categoría de “Traballo alienado”.

No concepto de traballo está unha das principais diferenzas da RBUI coas Rendas Condicionadas ou co Traballo Garantido (outra proposta que pretende erradicar a pobreza) que defenden que o estado entregue unha renda unicamente a quen queira traballar remuneradamente.

É certo que no capitalismo hai que defender as consignas do Dereito ao traballo e Redución da xornada pero sen esquecer que, realmente, o Traballo Remunerado non é máis que unha mercancía de venda obrigada e oferta escasa. Temos que vender o noso traballo para ser máis dignos? Ímoslle quitar de comer a quen non queira traballar (e non teña cartos de seu)? Non hai outros traballos, para nós e para a sociedade, máis gratificantes, importantes, útiles? Non é certo que “se algunhas traballadoras non remuneradas pararan, pararíase o mundo”?

A RBUI será útil por erradicar a pobreza e polo seu financiamento redistribuidor, pero tamén porque favorecerá políticas cunha visión do traballo, o remunerado e o non remunerado, diferente. Políticas preocupadas polos avances tecnolóxicos e a súa incidencia no emprego. Por dotar dun solo sólido a un mundo cada vez máis líquido. Por dar alternativas ao innecesario e claramente imposíbel crecemento constante do PIB. Pola procura dunha vida con mais calidade, creatividade, coidados. Por iso vemos como diversos movementos sociais (cultura, feminismo, ecoloxismo…) están xa a defendela desde posicionamentos propios.