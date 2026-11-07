Os dentes da galiña (Capítulo 6)

A maioría dos que ven camiñan cegos.
Hai quen até querendo ser recto é sinuoso.
Somos o ollo do universo ou a súa excrecencia melancólica?
Se as serpes voasen, sesearía o espazo.
O martelo non oe os lamentos do cravo.
O sentido da vida? Ser vivida.
Ese instante en que nada acontece. Mais pasa unha libélula…
O zapato, se o deixan, lisca de quen o calza.
O neno sabe que a rocha non fala, pero non lle dá importancia.
O escepticismo é un bo antídoto contra certos líderes.
O espello? Ás veces son o cóncavo, ou o convexo, os máis veraces e fieis.
Cantou a carballeira. Había un merlo verde.
A materia inerte, dicimos. Mais como sabemos que, na súa aparencia somnolenta, non hai algo que alenta, algo que treme?
Hai algo no que os humanos superaron aos deuses. Na invención de licores e sabores amenos.
Miraba o esplendor maxestoso do ocaso sen inmutarse.
Manual de instrucións da vida? E quen o cumpriría?
Percibirá o insecto, á súa maneira, a maxestosa grandeza do universo?
Un verdadeiro Deus, faría cego a Homero?
En xeral, son as preguntas sen resposta as que se deben formular.
Os reloxos, cando deixan de funcionar, deberíanse enterrar?
Se a túa sede é fonda, bebe a rocha.
O que extravíe as meniñas no soño ten difícil retorno.
Tal como van as cousas, algún día será difícil distinguir entre cordeiros e lobos.
Celebraban o canto dos paxaros, mais quen cantaban eran as árbores.
Vive de modo que os paxaros aniñen á túa sombra.
A sabedoría do vello é máis elevada cando aínda garda algo da inocencia da infancia.
Algo queda en min da árbore logo de facérmonos compaña.
Pensar en tan vasto espazo, non aterra? E ese silencio, ese infinito silencio!
Que supón, para nós, un universo que nin nos cabe na mente?
O que creou o arco iris, era un clásico. O que soñou o lóstrego, un romántico.
A serpe creou o veleno porque a condenaron a arrastrarse.
Soñamos ou nos soñan?
Hai árbores que viven en estado de graza.
Cando o primeiro homínido comezou a cantar, os que o oíron axeonlláronse.
O orgasmo? Un paxaro engaiolado que cando é liberado…
Erguermos as estatuas en ombros? Xa quixeran os próceres!
Non hai maior cegueira que non verse.
Para ver a sevicia e a ruindade dos homes, un ollo abonda.
O esterco exsuda. A luz brune.
Dime que bar frecuentas, e fareiche unha biografía verídica e discreta.
A primeira mazá! E o carpe diem tivo lugar.
Cando un se deita, a súa sombra o vela.
Síntome alegre, innecesario, eterno.
Para comprender o infinito, ver o invisible e oír o inaudito.
Para fuxir do obvio, tres ollos non son moitos.
O horizonte é un don que merecen moi poucos.
Tanto se envilecera, que acadara a máscara perfecta.
Buscaba insultos axeitados para os que inventaron as flores de plástico…