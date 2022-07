A ESPECTACULAR MALETA DE FEIJÓO (cont.) Galicia: Suspenso absoluto en protección social

O conxunto de España pode volver a ser gobernada pola dereita neoliberal que leva facéndoo en Galicia dende hai moito tempo. Paga a pena facer balance da súa xestión en Galicia para que por España adiante teñan un espello no que mirarse. Non todo vai a ser imaxinar a Galicia co Xacobeo, a Cidade da Cultura, as regatas de Sanchencho ou a Next Generation. [Un artigo de Albino Prada]