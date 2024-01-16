TEMPOS NOVOS Nº 320 | XANEIRO 2024

CARTA DE AXUSTE / O VENTRÍLOCUO – Luís Álvarez Pousa
E DIGO EU… – Daniel Álvarez
LUZ DE GAS / AÍNDA APRENDO – Rexina Vega
A VELAS VIR / ESTADO DE EXCEPCIÓN. CAYETANA REDUX – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / EMERXENCIA CLIMÁTICA
UN INCENDIO QUE NON SE APAGA – Xosé Veiras García
COP28 O PRINCIPIO DA FIN DOS COMBUSTIBLES FÓSILES? – X.V.G.
AS CLAVES
POLÍTICA / ESQUERDAS, DEREITAS E NACIÓNS EN COLISIÓN – Justo Beramendi
GALICIA / O TEMPO DAS PROMESAS DE CAMBIO – Manuel M. Barreiro
ENTREVISTA / ALBINO PRADA, ENSAÍSTA. SOCIEDADE DE MERCADO VS. SOCIEDADE DECENTE
O ALAMBIQUE / O QUE DESTILAN OS MEDIOS – Rosalía Penedo
ENTREVISTA / AMPARO ALONSO, CATEDRÁTICA NA UDC E PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DA IA – M. Barbeitos
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / TODO ESTÁ ESCRITO – Moncho Fuentes / Camilo Franco
CRÓNICA / UNHA IANQUI NO CULTURGAL – Anna R. Figueiredo
NATUREZA INSÓLITA / TERRACETAS – Roxelio P. Moreira
NEXOS / BENITO SOTO, O “NOSO” PIRATA – Xosé M. Lema Suárez
LUCES LARGAS
ARGUMENTA / ENTREVISTA: J. GIL, PENSADOR PORTUGUÉS – Miguel A. Quintanar
ARGUMENTA / DA ESPECTROPOLÍTICA Á ECOLOXÍA DA LIBERDADE – M.A.M.Q., Luís G. Soto
CULTURA
INFORME / O CINEMA GALEGO EN 2023. UN ANO CARGADO DE ÉXITOS E TRIUNFOS – Severiano Casalderrey
BANDA DESEÑADA / UNHA NOVA PRIMAVERA – Juan R. Coca
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, BD, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA
CARA B / NON HAI GALEGOS NA LÚA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo