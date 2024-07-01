CARTA DE AXUSTE / Escopetas nacionais – Luís Álvarez Pousa
E DIGO EU… – Daniel Álvarez
LUZ DE GAS / METAMORFOSES – Rexina Vega
A VELAS VIR / A TRANSACCIÓN DE DON TORCUATO – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / INFORME BOICOT XUDICIAL
FINALIDADE, OPORTUNIDADE E LEXITIMIDADE – David Soto
ENTREVISTA / J.A. MARTÍN PALLÍN: “A SITUACIÓN POLÍTICA E XUDICIAL É ANÓMALA E UN MAL SINAL – Francisco Cortez-Lobão
AS CLAVES
POLÍTICA / DEMOCRACIA DE ESQUERDAS, Á DEFENSIVA NA UE – Justo Beramendi
POLÍTICA / PAISAXE DESPOIS DUNHAS PRIMARIAS – Juan Jesús González
DESNORTADOS / SOBRE A XORNADA SEMANAL FEMININA – Albino Prada
POLÍTICA / A LEI DE RECURSOS NATURAIS: MÁIS MADEIRA! – Xosé Allegue
ESPECIAL SAÚDE / A SAÚDE NA ENCRUCILLADA
O SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ESTÁ ORIENTADO Á ENFERMIDADE – Manuel Martín García
ENTREVISTA / MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE: “A BIG FARMA SÓ SE PREOCUPA DE MAXIMIZAR OS SEUS BENEFICIOS” – M. Barbeitos
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / RARA FORMA DE VIDA – Moncho Fuentes / Camilo Franco
CRÓNICA / FESTIVAL PLATAFORMA 2024: DA CANTARELA DAS RAS AO SILENCIO – Miguel Vázquez Freire
DAS ARTES VIVAS COMO FENÓMENO POLÍTICO – Paula Sanmartín
CRÓNICA / ANTÓN TOVAR: POETA EXCELSO – Delfín Caseiro
NATUREZA INSÓLITA / ESTRÉS CLIMÁTICO – Roxelio P. Moreira
LUCES LARGAS
ENTREVISTA / KIKE ESPAÑA. A HABITABILIDADE FRONTE Á TURISTIFICACIÓN – M.V.F.
CULTURA
ENTREVISTA / EDUARDO ALONSO. UN DRAMATURGO CON POLIÉDRICO PERFIL PROFESIONAL – Francisco Oti Ríos
ENTREVISTA / HUGO GÓMEZ-CHAO: “É PRIMORDIAL ACHEGAR AO PÚBLICO AS MÁIS DIVERSAS ESTÉTICAS MUSICAIS” – S. Casalderrey
FOLLAS SOLTAS / POR TRAS DA ALIÑACIÓN ASTRAL – Manrique Fernández
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA
CARA B / EUROPA ESTÁ XORDA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
Sumario TEMPOS NOVOS Nº 326 | XUL. 24
CARTA DE AXUSTE / Escopetas nacionais – Luís Álvarez Pousa