Sumario TEMPOS NOVOS Nº 342 | NOV. 25

A MODO DE LIMIAR / EN DEFENSA DO XORNALISMO
A VELAS VIR / DESCOMPROMISO INTELECTUAL – Xurxo Borrazás
LUZ DE GAS / AÍNDA APRENDO – Rexina Vega
EN DESTAQUE / DOSSIER UN ANO DE NEOTRUMPISMO
O IMPERIO QUE NON QUERE DEIXAR DE SELO – Manoel Barbeitos
ENTREVISTA ROBERTO MONTOYA, XORNALISTA: “TRUMP É UN BONAPARTISTA ENTRE DÚAS ALMAS” – Francisco Cortez-Lobão
TRUMP II: DEZ CHAVES DO PRIMEIRO ANO DE RUPTURA IMPERIAL – David Alvarado
ENTREVISTA / JUAN TORRES, ECONOMISTA: “CRER QUE NON HAI LUGAR PARA O OPTIMISMO
E A ESPERANZA É CAER NA TRAMPA DA DESINFORMACIÓN” – F.C-L, M.B.
A BATALLA MEDIÁTICA (E ANTIDEMOCRÁTICA) DE TRUMP- Luís Álvarez Pousa
NOTAS DE PASO / UNHA FACTORÍA DE SILENZOS – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
CONVERSA LOURENZO FERNÁNDEZ PRIETO, PEDRO PUY. 50 ANOS SEN FRANCO, A MEMORIA EN DISPUTA – F. Cortez-Lobão
GALICIA / MOCIÓNS DE CENSURA A CACHÓN – F. Cortez-Lobão
DESNORTADOS / ¿PASTORES DO QUE ARDE? ¿OU DO QUE NON ARDE? – Albino Prada
TRES EN RAIA / A LINGUAXE ADMINISTRATIVA, A EXAME – José L. Martín, Ricardo Garrido, Duarte Romero
LUCES LONGAS
ARGUMENTA / ENTREVISTA RENATO EPIFÁNIO: ” A LUSOFONÍA É UN BLOQUE XEOLINGÜÍSTICO, XEOCULTURAL E XEOPOLÍTICO CADA VEZ MÁIS RELEVANTE A ESCALA GLOBAL” – Miguel A. M. Quintanar
ARGUMENTA / NOVA ÁGUIA, VOOS INEXHAUSTOS – M. A. M. Q.
ECOLOXÍA / O LEGADO DE JANE GOODALL – Julen Rekondo
CULTURA
ENTREVISTA / ALBERTO VÁZQUEZ: “A ANIMACIÓN PERMITE FALAR DA REALIDADE DUN XEITO MÁIS POÉTICO” – Severiano Casalderrey
ANÁLISE / ¿CANTO VALE UN NOBEL DE LITERATURA? – Carlos Lema
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA, ESCENA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / RASTROS – Nacho Goméz / Camilo Franco
AS DESHORAS / SIRÂT – Damián Villalaín
NATUREZA INSÓLITA / FAIAIS – Roxelio P. Moreira
CARA B / XORNALIXO – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
TEMPOS NOVOS recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Cultura y Deporte – Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura