Sumario TEMPOS NOVOS Nº 337 | XUÑO 2025

CARTA DE AXUSTE / CÓMPLICES DO MAL – Luís Álvarez Pousa

LUZ DE GAS / OLOR A SOLPOR – Rexina Vega

A VELAS VIR / RUEDA, O TAXIDERMISTA – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE / DOSSIER O CISNE NEGRO ENERXÉTICO. E AGORA QUE?

O APAGAMENTO DO SECTOR ENERXÉTICO – Manoel Barbeitos

LECCIÓNS DO COLAPSO ELÉCTRICO PARA GALICIA – Albino Prada

ENTREVISTA / JORGE FABRA. “FRONTE A UN ‘NON DEBATE’ NUCLEAR, CÓMPRE DESENVOLVER AS TECNOLOXÍAS

QUE NOS PROTEXAN DOUTRO APAGAMENTO” – Francisco Cortez-Lobão Sineiro

NOTAS DE PASO / A PLACENTA DO GOLPE – Manuel M. Barreiro

AS CLAVES

POLÍTICA / O PAPA FEIJÓO – Fernando Varela

GALICIA/ CANDO MARCHA A LUZ – Francisco Cortez-Lobão Sineiro

INFORME / A ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE E Á DEPENDENCIA. ENTRE A BENEFICENCIA E A PROPAGANDA – M. Barbeitos

EU DECIDO – COGAMI

DARLLE VIDA AOS ANOS – Olalla Rodil

LUCES LONGAS

ARGUMENTA / ESCRIBIR É CONVIVIR – Miguel A. M. Quintanar

ENTREVISTA / MARIA CELESTE NATÁRIO. DIÁLOGO ENTRE FILOSOFÍA, LITERATURA

E CULTURAS LUSÓFONAS – M. A. M. Q.

ANO DE CASTELAO / O PENSAMENTO INTERNACIONAL DE CASTELAO – Xulio Ríos

CULTURA

ENTREVISTA/ ALFONSO ZARAUZA. DO CONTEXTO EXTERIOR DE “OS FENÓMENOS”

AO CONTEXTO INTERIOR EN “ONS” – Fernando Redondo

CRÓNICA / ESCENAS DO CAMBIO 2025. ACCIÓNS COMPARTIDAS- A. Becerra de Becerreá

FOLLAS SOLTAS / A NOVELA COMO PROTAGONISTA – Manrique Fernández

ENTREVISTA/ JOSIÑO ARAÚJO: “EU SON DA XERACIÓN DO BOTELLÓN” – X. M. Álvarez Cáccamo

CRÍTICA CULTURAL / LIBROS , MÚSICA , SERIES , CINEMA

TODO É PEIXE

OLLO PÚBLICO / Á MIÑA CASA NON QUERO QUE VEÑAS – Nacho Gómez / Camilo Franco

CRÓNICA / 21o PLAY-DOC. UN ENCONTRO (FÍLMICO) ENTRE O PASADO E O PRESENTE S. Casalderrey

VIDAS WHATSAPP / VÍCTOR F. FREIXANES – Inma López Silva

AS DESHORAS / FUMATA BRANCA – Damián Villalaín

NATUREZA INSÓLITA / VAL GLACIAR DO CENZA – Roxelio P. Moreira

CARA B / CANDO ESPERTAMOS, A LUS NON ESTABA AÍ – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo

TEMPOS NOVOS recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Cultura y Deporte – Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura