Sumario TEMPOS NOVOS 340 | SET. 25

CARTA DE AXUSTE / A BAZA MEDIÁTICA – Luís Álvarez Pousa

A VELAS VIR / A XUNTA CLANDESTINA – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE / DOSSIER A DIXITALIZACIÓN ANALÓXICA DO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO

EDUCACIÓN, NEUTRALIDADE E GUERRAS CULTURAIS – Miguel Vázquez Freire

REPENSANDO O MODELO DE DIXITALIZACIÓN DO ENSINO– Esther Mtnez. Piñeiro

ENTREVISTA / XESÚS RODRÍGUEZ, NOVA ESCOLA GALEGA: “EN ÚLTIMA INSTANCIA, A DIXITALIZACIÓN DEBE ESTAR AO SERVIZO DA EDUCACIÓN E NON AO REVÉS” – MVF

NOTAS DE PASO / OS LUMES E O PARTIDO DO CLIMA – Manuel M. Barreiro

AS CLAVES

GALICIA / LUME VELLO, LUME NOVO – Francisco Cortez-Lobão Sineiro

CONVERSA XULIO RÍOS – ALBINO PRADA/ A GRAN REAFIRMACIÓN CHINESA – F.C-L

DESNORTADOS / ¿UN CONCERTO SOLIDARIO XENERALIZADO? – Albino Prada

LUCES LONGAS

ARGUMENTA / MARX NO ANTROPOCENO (I) MARX E O ECOLOXISMO. O ENFOQUE DE BELLAMY FOSTER – Jorge Álvarez Yágüez

ARGUMENTA / AUGA NA LIMIA. UNHA CRÓNICA DUNHA CONTAMINACIÓN ANUNCIADA – Serafín González Prieto

TECNOLOXÍA / LOXÍSTICA GLOBAL: UN INVENTO DE GALICIA PARA O MUNDO – Xosé Antonio Rial

CULTURA

ENTREVISTA / LOIS PATIÑO, CINEASTA. UNHA MANEIRA DE SENTIR O MUNDO – Fernando Redondo

CRÓNICA / XI MDOC DE MELGAÇO. CINEMA DOCUMENTAL DE ALCANCE SOCIAL – Severiano Casalderrey

CRÍTICA CULTURAL / LIBROS , MÚSICA , SERIES , CINEMA , ESCENA

TODO É PEIXE

OLLO PÚBLICO / LUME – Nacho Gómez / Camilo Franco

AS DESHORAS / TARDE DE AGOSTO NA CORUÑA – Damián Villalaín

NATUREZA INSÓLITA / O ESTERCO – Roxelio P. Moreira

CARA B / SUPERVANIA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo

