Sumario TEMPOS NOVOS 340 | SET. 25

CARTA DE AXUSTE / A BAZA MEDIÁTICA – Luís Álvarez Pousa
A VELAS VIR / A XUNTA CLANDESTINA – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER A DIXITALIZACIÓN ANALÓXICA DO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO
EDUCACIÓN, NEUTRALIDADE E GUERRAS CULTURAIS – Miguel Vázquez Freire
REPENSANDO O MODELO DE DIXITALIZACIÓN DO ENSINO– Esther Mtnez. Piñeiro
ENTREVISTA / XESÚS RODRÍGUEZ, NOVA ESCOLA GALEGA: “EN ÚLTIMA INSTANCIA, A DIXITALIZACIÓN DEBE ESTAR AO SERVIZO DA EDUCACIÓN E NON AO REVÉS” – MVF
NOTAS DE PASO / OS LUMES E O PARTIDO DO CLIMA – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
GALICIA / LUME VELLO, LUME NOVO – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
CONVERSA XULIO RÍOS – ALBINO PRADA/ A GRAN REAFIRMACIÓN CHINESA – F.C-L
DESNORTADOS / ¿UN CONCERTO SOLIDARIO XENERALIZADO? – Albino Prada
LUCES LONGAS
ARGUMENTA / MARX NO ANTROPOCENO (I) MARX E O ECOLOXISMO. O ENFOQUE DE BELLAMY FOSTER – Jorge Álvarez Yágüez
ARGUMENTA / AUGA NA LIMIA. UNHA CRÓNICA DUNHA CONTAMINACIÓN ANUNCIADA – Serafín González Prieto
TECNOLOXÍA / LOXÍSTICA GLOBAL: UN INVENTO DE GALICIA PARA O MUNDO – Xosé Antonio Rial
CULTURA
ENTREVISTA / LOIS PATIÑO, CINEASTA. UNHA MANEIRA DE SENTIR O MUNDO – Fernando Redondo
CRÓNICA / XI MDOC DE MELGAÇO. CINEMA DOCUMENTAL DE ALCANCE SOCIAL – Severiano Casalderrey
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA, ESCENA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / LUME – Nacho Gómez / Camilo Franco
AS DESHORAS / TARDE DE AGOSTO NA CORUÑA – Damián Villalaín
NATUREZA INSÓLITA / O ESTERCO – Roxelio P. Moreira
CARA B / SUPERVANIA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
Se dispós dunha subscrición a TEMPOS NOVOS, rexístrate de balde en TEMPOS DIXITAL e accede xa a estes contidos (activación en 24-48 horas).
Se non tes subscrición, elixe na nosa tenda a que mellor se axuste ás túas preferencias.
TEMPOS NOVOS recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Cultura y Deporte – Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura