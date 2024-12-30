Sumario TEMPOS NOVOS Nº332 | XAN. 25

CARTA DE AXUSTE / VOCACIÓN CÍVICA – Luís Álvarez Pousa
LUZ DE GAS / UN MUNDO NOVO – Rexina Vega
A VELAS VIR / A DISONANCIA NEOLIBERAL (II)- Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER ÁS PORTAS DO 2025. RADIOGRAFÍA DUN MUNDO FRACTURADO
O MUNDO QUE VÉN – David Alvarado
ENTREVISTA / PABLO BERAMENDI: “A CORRUPCIÓN SERÁ O GRAN LEGADO DE TRUMP” – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
FRANCIA E A ULTRADEREITA: DISECCIÓN DUN ASCENSO POLÍTICO – Miguel Rodríguez
ENTREVISTA / PABLO SAPAG: “O ACONTECIDO EN SIRIA DENDE 2011 DEBE ENTENDERSE EN CHAVE XEOPOLÍTICA” – F. C-L. S.
AS CLAVES
INFORME / ALTRI: A CODICIA INSACIABLE – Xosé Allegue
POLÍTICA / A LEXISLATURA ESTANCADA- Fernando Varela
GALICIA / ENTRE GRANULADOS E ALTRI ACABOU 2024 – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
SOCIEDADE / O PORTUGUÉS NON É LINGUA ESTRANXEIRA – Enrique Sáez Ponte
DESNORTADOS / QUE FAI UN PARTIDO FEDERAL NUN PAÍS AUTONÓMICO? – Albino Prada
ENTREVISTA CARLOS CRUZADO (GESTHA): “GALICIA PODERÍA RECADAR MÁIS APOSTANDO POLA CORRESPONSABILIDADE FISCAL – Manoel Barbeitos
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / OS ÓSOS ESPIDOS – Moncho Fuentes / Camilo Franco
CRÓNICA / CULTURGAL 2024. CULTURA GALEGA, POR QUE ESTÁS AQUÍ?- Anna R. Figueiredo
AS DESHORAS / DEREITA PUNK- Damián Villalaín
NATUREZA INSÓLITA / ACIVROS – Roxelio P. Moreira
CULTURA
ENTREVISTA / ALBERTO GRACIA, DIRECTOR DE LA PARRA. INDIVIDUOS ROTOS E CIDADES FERIDAS – Fernando Redondo
ARGUMENTA / TEMPO DE PENSAR – Abraham Rubín
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA
CARA B / NUN BARCO SÓ – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
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