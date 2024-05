Sumario TEMPOS NOVOS Nº325 | XUÑ. 24

CARTA DE AXUSTE / NEOFASCISTAS UE – Luís Álvarez Pousa

LUZ DE GAS / FACHOSFERA – Rexina Vega

A VELAS VIR / OS DE FÓRA – Xurxo Borrazás

OPINIÓN / A MIÑA AMIGA BONAERENSE – Isabel Blanco

A GUERRA TAMÉN TEN XÉNERO– Clara Rivas

EN DESTAQUE / INFORME

CAMBIO GLOBAL – Ricardo Beiras García-Sabell

ENTREVISTA / MARÍA ELSA VÁZQUEZ OTERO: O CAMBIO CLIMÁTICO NAS COSTAS GALEGAS – M. Barbeitos

AS CLAVES

POLÉMICA / VERDUGOS, VENTRILOQUIA E AS LEIS DA CONCORDIA – Antonio Míguez Macho

CRÓNICA POLÍTICA / DA PIRUETA DE SÁNCHEZ AO SUDOKU CATALÁN – Justo Beramendi

POLÍTICA / CATALUNYA: CANDO O PACTO É IMPRESCINDIBLE – Silvio Falcón

DESNORTADOS / FINANCIAMENTO: AUTONÓMICO, FEDERAL, CONFEDERAL? – Albino Prada

EUROPA / ELECCIÓNS EUROPEAS, OUTRAS PRIMARIAS? – Juan Jesús González

SOCIEDADE / LEI DO LITORAL: LOGRO COMPETENCIAL, ARMA DEPREDADORA – Xosé Allegue, Esperanza Costa

O ALAMBIQUE / XENOCIDIO EN GAZA. ASASINATOS ANALÓXICOS E DE ALTA TECNOLOXÍA – Rosalía Penedo

SAÚDE MENTAL / UNHA EXPERIENCIA COA ATENCIÓN MENTAL – Miguel Vázquez Freire

ENTREVISTA / MARTÍN CORREA-URQUIZA: “TEMOS UNHA POBOACIÓN HIPERMEDICADA” – Marcos Obregón

HUMOR GRÁFICO / Pepe Carreiro

TODO É PEIXE

OLLO PÚBLICO / AS BUCÓLICAS – Nacho Gómez / Camilo Franco

CRÓNICA / PLAY DOC: A CONFIRMACIÓN DUN MODELO IRREPETIBLE – Severiano Casalderrey

CRÓNICA / ESCENAS DO CAMB10: ECOS E CONEXIÓNS – Alfonso Becerra de Becerreá

NATUREZA INSÓLITA / SOTOBOSQUE – Roxelio P. Moreira

CRÓNICA / MARIÑÁN. TALENTO, CREATIVIDADE E TÉCNICA – Francisco Cortez-Lobão

LUCES LARGAS

CONVERSA / GERALD RAUNIG. PARA UNHA REVISIÓN DO PENSAMENTO DE ESQUERDAS – M.V.F.

CULTURA

ENTREVISTA / XISELA FRANCO. A OLLADA FEMINISTA E A PAISAXE NO DOCUMENTAL – Fernando Redondo

CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA

CARA B / DOCE ESCRITORAS SEN PIEDADE – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo