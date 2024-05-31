Sumario TEMPOS NOVOS Nº325 | XUÑ. 24

CARTA DE AXUSTE / NEOFASCISTAS UE – Luís Álvarez Pousa
LUZ DE GAS / FACHOSFERA – Rexina Vega
A VELAS VIR / OS DE FÓRA – Xurxo Borrazás
OPINIÓN / A MIÑA AMIGA BONAERENSE – Isabel Blanco
A GUERRA TAMÉN TEN XÉNERO– Clara Rivas
EN DESTAQUE / INFORME
CAMBIO GLOBAL – Ricardo Beiras García-Sabell
ENTREVISTA / MARÍA ELSA VÁZQUEZ OTERO: O CAMBIO CLIMÁTICO NAS COSTAS GALEGAS – M. Barbeitos
AS CLAVES
POLÉMICA / VERDUGOS, VENTRILOQUIA E AS LEIS DA CONCORDIA – Antonio Míguez Macho
CRÓNICA POLÍTICA / DA PIRUETA DE SÁNCHEZ AO SUDOKU CATALÁN – Justo Beramendi
POLÍTICA / CATALUNYA: CANDO O PACTO É IMPRESCINDIBLE – Silvio Falcón
DESNORTADOS / FINANCIAMENTO: AUTONÓMICO, FEDERAL, CONFEDERAL? – Albino Prada
EUROPA / ELECCIÓNS EUROPEAS, OUTRAS PRIMARIAS? – Juan Jesús González
SOCIEDADE / LEI DO LITORAL: LOGRO COMPETENCIAL, ARMA DEPREDADORA – Xosé Allegue, Esperanza Costa
O ALAMBIQUE / XENOCIDIO EN GAZA. ASASINATOS ANALÓXICOS E DE ALTA TECNOLOXÍA – Rosalía Penedo
SAÚDE MENTAL / UNHA EXPERIENCIA COA ATENCIÓN MENTAL – Miguel Vázquez Freire
ENTREVISTA / MARTÍN CORREA-URQUIZA: “TEMOS UNHA POBOACIÓN HIPERMEDICADA” – Marcos Obregón
HUMOR GRÁFICO / Pepe Carreiro
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / AS BUCÓLICAS – Nacho Gómez / Camilo Franco
CRÓNICA / PLAY DOC: A CONFIRMACIÓN DUN MODELO IRREPETIBLE – Severiano Casalderrey
CRÓNICA / ESCENAS DO CAMB10: ECOS E CONEXIÓNS – Alfonso Becerra de Becerreá
NATUREZA INSÓLITA / SOTOBOSQUE – Roxelio P. Moreira
CRÓNICA / MARIÑÁN. TALENTO, CREATIVIDADE E TÉCNICA – Francisco Cortez-Lobão
LUCES LARGAS
CONVERSA / GERALD RAUNIG. PARA UNHA REVISIÓN DO PENSAMENTO DE ESQUERDAS – M.V.F.
CULTURA
ENTREVISTA / XISELA FRANCO. A OLLADA FEMINISTA E A PAISAXE NO DOCUMENTAL – Fernando Redondo
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA
CARA B / DOCE ESCRITORAS SEN PIEDADE – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo