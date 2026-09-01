Sumario TEMPO

CARTA DE AXUSTE / MEDIOS ULTRACÓMPLICES – Luís Álvarez Pousa
A VELAS VIR / A IA QUE QUEREMOS. UN DECÁLOGO – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER O NOVO RURAL GALEGO
O RURAL DE NEIRA VILAS. CRIANZA E XOGO – Xosé López González
UNHA OLLADA SOBRE TERRITORIOS TAN DIVERSOS COMO DESCOÑECIDOS – M. Mar Pérez-Fra
A ESCOLA RURAL: ONDE A VIDA APRENDE A QUEDAR – María del Camino Pereiro González
24 NOTAS DE PASO / DE REIS PASMADOS E DE ESPÍAS ASOMBROSOS – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
INTERNACIONAL / SECURITIZACIÓN MARÍTIMA E OS REFÉNS POLÍTICOS – Fernando González Laxe
ANÁLISE / CEUTA E AS FENDAS DO MARROCOS DE MOHAMED VI – David Alvarado
DESNORTADOS / POBOACIÓN DE GALICIA: MINGUANTE E AVELLENTADA – Albino Prada
LUCES LONGAS
O XIRO CUÁNTICO / GATOS E BOLBORETAS ENTRE INCERTEZAS DETERMINADAS- Ramón Vilalta López
ENTREVISTA / MARÍA PITA VIDAL: ” HAI PROBLEMAS NOS QUE O COMPUTADOR CUÁNTICO SUPERARÁ
O CLÁSICO PERO NON O DEIXARÁ OBSOLETO”- Luís Cachafeiro
ECOLOXÍA / CAEU A CENTRAL DE CARBÓN DAS PONTES MAIS FICA O SEU IMPACTO CLIMÁTICO- Xosé Veiras García
CULTURA
PATRIMONIO / RIBEIRA SACRA: TERRA DE FRADES QUE NON REZAN
E MUÍÑOS QUE NON MOEN (I)- Augusto Pérez Alberti
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA, ESCENA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / SOMOS COMO CELEBRAMOS – Nacho Gómez / Camilo Franco
CRÓNICA / ONDE NÁUFRAGO CHORA MANCO-CÁPAC (DIARIO DO PERÚ) – Xavier Seoane
NATUREZA INSÓLITA / ESTIAXE – Roxelio P. Moreira
VIÑA NAS REDES / BORXA CASTRO (ORGULLO GALEGO): QUEREMOS AMOSAR A CULTURA
GALEGA COMO UN ENTE VIVO, NON UN FÓSIL – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
CARA B / AS MONAS E AS ECLIPSES – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
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