Mª Elsa Vázquez: “A desaparición de especies ou a chegada de novas pode desequilibrar a delicada rede de relacións”.

Nos últimos tempos estanse producindo nas augas marítimas e nas costas de Galicia unha serie de fenómenos non habituais que parecen relacionados co cambio climático, co aumento das temperaturas. Está efectivamente afectando o cambio climático ás augas marítimas galegas? Cales son os principais impactos?

En xeral a media da temperatura das augas dos océanos está incrementándose e isto tamén afecta ás nosas augas. Tanto na fauna mariña como nas algas e pradeiras mariñas, este ascenso da temperatura pode provocar un cambio na distribución dalgunhas especies. As que tiñan en Galicia o seu límite sur de distribución retráense cara ao norte na procura de augas mais frías, mentres que aparecen especies de zonas máis cálidas. Ademais, isto pode supoñer importantes cambios nos ecosistemas, xa que a desaparición de especies ou a chegada de especies novas pode desequilibrar a delicada rede de relacións, non só alimentarias (o que coñecemos como a rede trófica), senón tamén pola competencia polos recursos como o espazo.

En relación á fauna, parecera que nos últimos tempos se achegan ás nosas costas e rías especies que antes non aparecían ou eran menos frecuentes. E isto certo? Que está pasando e por que?

É polo que expliquei anteriormente: se as augas están máis quentes, especies de distribución máis meridional poden achegarse ás nosas costas porque a temperatura xa non é un factor limitante.

Ao mesmo tempo parecera que están desaparecendo, ou cando menos diminuíndo, especies de longa tradición nas nosas augas. É isto certo?Por que sucede e a quen está afectando?

Concretamente en Galicia está a acontecer un incremento das vagas de calor, isto é, máis de catro días con temperaturas atmosféricas moi superiores da media para esa época do ano. Isto fai que nas rías, cando baixa a marea, a area e a lama se quenten moito e transmitan esa calor aos animais e ás plantas que viven nel. Ademais, toda esa calor cando sobe a marea tamén quenta a auga no interior das rías. E de todos é coñecido que nas zonas internas das rías é onde se atopan os importantes bancos marisqueiros de ameixas e berberechos que están a sufrir non só mortalidade senón tamén ralentización no crecemento ou problemas para reproducirse. Outro dos fenómenos asociados ao cambio climático son chuvias intensas e persistentes que baixan a salinidade no interior das rías provocando mortaldades masivas dos bivalvos como a acontecida este outono-inverno nas Rías Baixas, fundamentalmente a ameixa fina, babosa e berberecho. Pero ademais destes fenómenos, non se pode esquecer outras causas como a contaminación e a presión pesqueiras que durante anos se exerceu sobre os recursos.

Se falamos da fauna marítima temos que facelo tamén da flora. Estalle afectando o cambio climático? E a contaminación?

Non son botánica, pero si que están a desaparecer por exemplo as grandes laminarias, algas pardas que formaban bosques submareais.

Que consecuencias se derivan? Por exemplo, afecta ao afloramento?

Na comunidade científica non hai unanimidade de criterio en torno a este tema porque é algo que aínda está en estudo. Así, hai quen pensa que si está afectando, pero tamén quen pensa o contrario. O que si é certo é que se se cumpren os vaticinios máis pesimistas isto vai afectar ás nosas rías, á súa produtividade. Como é ben sabido, as nosas rías son moi produtivas, de moi alta produtividade, grazas ao seu rico fitoplancto, polo que se este se ve realmente afectado repercutirá na produtividade, na riqueza marítima das rías. Pero repito, ao día hoxe non hai coincidencia de criterios na comunidade científica.

Unha das maiores ameazas do impacto climático, segundo fontes científicas, é a posible suba do nivel do mar. Estase dando este fenómeno en Galicia? Hai estudos sobre o mesmo e as posibles consecuencias?

O incremento do nivel do mar vai a afectar á morfoloxía costeira, ás praias, bancos marisqueiros e ecosistemas rochosos, polo que podería ocorrer un cambio nas composición da fauna e da flora por cambios no seu hábitat.

Os cambios de temperatura afectan tamén á acidificación dos nosos mares? Como? Con que consecuencias ecolóxicas e económicas?

A acidificación ten consecuencias sobre todo en especies que teñen cuncha coma os bivalvos, xa que afecta aos mecanismos de incorporación do carbonato cálcico nas súas cunchas. De tódolos xeitos os estudos que hai en bivalvos aínda son preliminares. É tamén hai que ter en conta os procesos de adaptación das especies.