Sumario TEMPOS NOVOS Nº346 | MAR. 26

CARTA DE AXUSTE / VICIO E PODER – Luís Álvarez Pousa
A VELAS VIR / A INTELIXENCIA MÁQUINA 3- Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER A EXPANSIÓN DA PORNOGRAFÍA: ENTRE A ÉTICA, A ESTÉTICA… E O PODER
PORNOGRAFÍA E SEXUALIDADE: CARA A UNHA ÉTICA DO DESEXO – Xosé Cabido Pérez
ENTREVISTA / AMADA TRABA, PRISCILA RETAMOZO, CHIS OLIVEIRA: “UNHA SEXUALIDADE FEMINISTA TEN QUE CUESTIONAR DE RAÍZ A MERCANTILIZACIÓN DOS CORPOS, DO DESEXO E DA PROPIA IDEA DE LIBERDADE” – Miguel Vázquez Freire
O NEOLIBERALISMO SEXUAL E A LEXITIMACIÓN DO NEOLIBERALISMO ECONÓMICO – Ana de Miguel Álvarez
NOTAS DE PASO / RUFIÁN E A ESQUERDA REALMENTE EXISTENTE – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
ENTREVISTA / MIGUEL PAVÓN RODRÍGUEZ: “O FERROCARRIL É O SISTEMA DE TRANSPORTE MÁIS SEGURO XUNTO AO AVIÓN” – Manoel Barbeitos
ANÁLISE / ARQUIVOS EPSTEIN: IMPUNIDADE TRUMPISTA E ASALTO Á DEMOCRACIA – David Alvarado
INTERNACIONAL / A XUNTA DE PAZ DE TRUMP – Xulio Ríos
DESNORTADOS / EUSKADI E GALIZA: DESNORTADAS E MINGUANTES? – Albino Prada
TRES EN RAIA / GALICIA QUEDA FÓRA DA UNESCO – Víctor V. Freixanes, Dolores Vilavedra, Daniel González Palau
LUCES LONGAS
ENTREVISTA / ANXO GARRIDO: “GRAMSCI É ÚTIL AÍNDA PARA INTERPRETAR O PRESENTE POLA PROFUNDIDADE COA QUE CAPTURA OS TRAZOS DO FUNCIONAMENTO DO PODER NO CAPITALISMO” – Jorge Álvarez Yágüez
ARGUMENTA / BREVE NOTA SOBRE O CHAMADO “GRAMSCISMO DE DEREITAS” – J. A. Y.
CULTURA
OBITUARIO / XESÚS ALONSO MONTERO. ROSA VERMELLA- Rexina Vega
ENTREVISTA / X. A. M.: “SON UN FILÓLOGO CIVIL” – R. V.
ENTREVISTA / XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO. A SENDA DO ALQUIMISTA – Manuel Forcadela
CRÓNICA / SARGADELOS E A TRADICIÓN ESQUECIDA – Xosé Ramón Fandiño
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA, ESCENA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / QUITAMEDOS – Nacho Gómez / Camilo Franco
NATUREZA INSÓLITA / O HERCÍNICO – Roxelio P. Moreira
AS DESHORAS / ALONSO MONTERO – Damián Villalaín
CARA B / SER OU… – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
TEMPOS NOVOS recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Cultura y Deporte – Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura