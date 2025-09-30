Sumario TEMPOS NOVOS 341 | OUT. 25

CARTA DE AXUSTE / XENOCIDIO – Luís Álvarez Pousa
A VELAS VIR / O ACTO CULTURAL – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER O LUME COMO SÍNTOMA
DESPOIS DOS INCENDIOS, QUE FACER? – Eloi Villada Legaspi
PRENDÉRONLLE LUME AO CEO! – Xosé Santos Otero
ENTREVISTA / EDELMIRO LÓPEZ IGLESIAS, ECONOMISTA: “OS INCENDIOS DEMOSTRAN QUE CON ESTAS CONDICIÓNS CLIMÁTICAS NON PODEMOS PERMITIRNOS NON XESTIONAR O TERRITORIO” – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
UN PROBLEMA DE TERRITORIO, NON SÓ DE MONTE – Xacobo Feijoo Lamas
A XEOMETRÍA DO LUME – Serafín González Prieto
NOTAS DE PASO / INDIFERENZA E IDENTIFICACIÓN IMAXINATIVA – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
GALICIA / ENTRE NÓS – F. Cortez-Lobão
INTERNACIONAL / FRANCIA. GLOSARIO DUNHA DEMOCRACIA BLOQUEADA – David Alvarado
DESNORTADOS / NA GALICIA MINGUANTE: O ESPELLISMO DA CONVERXENCIA – Albino Prada
TRES EN RAIA / FINANCIAMENTO AUTONÓMICO – Noa Presas Bergantiños, Jordi Riba, Xoaquín Fernández Leiceaga
LUCES LONGAS
ARGUMENTA / MARX NO ANTROPOCENO (II) KOHEI SAITO E O COMUNISMO DO DECRECEMENTO – Jorge Álvarez Yágüez
ECOLOXÍA / A CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS CONTINUARÁ – Julen Rekondo
CULTURA
CRÓNICA / CHANFAINA LAB, DE SAN SADURNIÑO PARA O MUNDO – F. Cortez-Lobão
FOLLAS SOLTAS / UN VERÁN FECUNDO – Manrique Fernández
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, ESCENA,SERIES, CINEMA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / NON SON DESTE MUNDO – Moncho Fuentes / Camilo Franco
CRÓNICA / PAPÚA NOVA GUINEA: 50 ANOS DE INDEPENDENCIA – Moncho Iglesias
AS DESHORAS / NIHILISMO – Damián Villalaín
NATUREZA INSÓLITA / A EROSIÓN DOS SOLOS QUEIMADOS – Roxelio P. Moreira
CARA B / VIDA NORMAL – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
Se dispós dunha subscrición a TEMPOS NOVOS, rexístrate de balde en TEMPOS DIXITAL e accede xa a estes contidos (activación en 24-48 horas).
Se non tes subscrición, elixe na nosa tenda a que mellor se axuste ás túas preferencias.
TEMPOS NOVOS recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Cultura y Deporte – Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura