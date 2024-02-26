Sumario A TRABE DE OURO Nº 124

EDITORIAL
CUESTIÓNS
MURGUÍA, PERIODISTA EN MADRID (1854-1864). UNHA RECONTEXTUALIZACIÓN DESTE PERÍODO
Xosé Luís Axeitos
BERNARDINO GRAÑA, ELEXIÓGRAFO
Antón Capelán
ACOUTACIÓNS
BELL HOKS: A ARTE DE APROPIARSE DA LINGUA DO OPRESOR SEN DESPOSUÍRSE
Sara Plaza
TRES POEMAS DE AVILÉS DE TARAMANCOS NON COMPILADOS
Antón Capelán
MÚSICAS E LETRAS PARA FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Xurxo Martínez González
UXÍO NOVONEYRA: OS EIDOS / I
Chus Pato
TRES CONTOS DE CID CABIDO
Moncha Fuentes
TEXTOS
RELEMBROS DO PAÍS DE VALDEORRAS
Francisco Fernández del Riego
PUBLICACIÓNS
A VIDA DA SADA MARIÑEIRA
Francisco Fernández Rei
O SABER COLOSAL
Xurxo Martínez González
CRÓNICA
ENTREVISTA A DOMINGO FRADES GASPAR, VALEDOR DA FALA DO VAL DE ELLAS
Concepción Álvarez Pousa