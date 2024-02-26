27 Febreiro 2024
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27th Febreiro 2024

Sumario A TRABE DE OURO Nº 124

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EDITORIAL

CUESTIÓNS
MURGUÍA, PERIODISTA EN MADRID (1854-1864). UNHA RECONTEXTUALIZACIÓN DESTE PERÍODO
Xosé Luís Axeitos

BERNARDINO GRAÑA, ELEXIÓGRAFO
Antón Capelán

ACOUTACIÓNS
BELL HOKS: A ARTE DE APROPIARSE DA LINGUA DO OPRESOR SEN DESPOSUÍRSE
Sara Plaza

TRES POEMAS DE AVILÉS DE TARAMANCOS NON COMPILADOS
Antón Capelán

MÚSICAS E LETRAS PARA FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Xurxo Martínez González

UXÍO NOVONEYRA: OS EIDOS / I
Chus Pato

TRES CONTOS DE CID CABIDO
Moncha Fuentes

TEXTOS
RELEMBROS DO PAÍS DE VALDEORRAS
Francisco Fernández del Riego

PUBLICACIÓNS
A VIDA DA SADA MARIÑEIRA
Francisco Fernández Rei

O SABER COLOSAL
Xurxo Martínez González

CRÓNICA
ENTREVISTA A DOMINGO FRADES GASPAR, VALEDOR DA FALA DO VAL DE ELLAS
Concepción Álvarez Pousa

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