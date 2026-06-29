Sumario TEMPOS NOVOS Nº350 | XUL. 26

CARTA DE AXUSTE / A AXENDA PAPAL – Luís Álvarez Pousa
A VELAS VIR / A INTELIXENCIA MÁQUINA 7– Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER O OCASO DA LEXISLATURA
O TEMPO DE DESCONTO – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
ENTREVISTA / JOAQUÍN URÍAS, PROFESOR DE DEREITO CONSTITUCIONAL: “CANDO A XUSTIZA PERDE A APARIENCIA DE IMPARCIALIDADE É LÓXICO QUE SE COMECE A DUBIDAR DE TODO TIPO DE ACTUACIÓNS XUDICIAIS” – Manoel Barbeitos
NOTAS DE PASO / A DEMOCRACIA E OS XUÍCES REDENTORES – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
INTERNACIONAL / TRUMP, INFANTINO E O NEGOCIO DO DESORDE MUNDIAL – D. Alvarado
ANÁLISE / QUINCE ANOS DESPOIS: A CULTURA GALEGA FRONTE AO ESPELLO – Xulio Ríos
TI VAI FACENDO – Pedro X. Brancollano
DESNORTADOS / ELITES EMPRESARIAIS: DO GALEGO BARREIROS A CHINESA MG – Albino Prada
LUCES LONGAS
ENTREVISTA / GERMÁN LABRADOR MÉNDEZ. A CONTINXENCIA DO CANON OU
DOS CLÁSICOS COMO UNHA LISTA DE FAVORITOS– MIguel Vázquez Freire
ECOLOXÍA / ¿PÓDENSE PREVIR OS INCENDIOS OU SON UN MAL ENDÉMICO?– Julen Rekondo
TECNOLOXÍA / DRONS: INVENTOS ENTRE GUERRAS– Xavier Alcalá
CULTURA
ENTREVISTA / ANTONIO SIMÓN: “PARA MIN O TEATRO É O MÁIS IMPORTANTE”– F. Oti Ríos
FOLLAS SOLTAS / SOBRE OS DISTINTOS ENFOQUES DUN RELATO– Manrique Fernández
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, TEATRO, SERIES, CINEMA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / ASEDIO NATURAL – Nacho Gómez / Camilo Franco
CRÓNICA / 9º FESTIVAL RESIS ACHEGANDO A MÚSICA CONTEMPORÁNEA AO GRAN PÚBLICO – Severiano Casalderrey
OS DENTES DA GALIÑA / CAPÍTULO IV – Xavier Seoane
CRÓNICA / ANTÓN TOVAR E ALONSO MONTERO, UNHA AMIZADE RADICAL – Delfín Caseiro
NATUREZA INSÓLITA / SEQUOIAS – Roxelio P. Moreira
AS DESHORAS / CULTURA POP – Damián Villalaín
VIÑA NAS REDES / ANXO TATO, XORNALISTA E CREADOR DE FICA NA BOLA – redacción TN
CARA B / UNHA PAISAXE MÍNIMA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
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