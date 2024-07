SUMARIO TEMPOS NOVOS Nº327 | AGO. 24

CARTA DE AXUSTE / A REXENERACIÓN – Luís Álvarez Pousa

E DIGO EU… – Daniel Álvarez

LUZ DE GAS / COMO EMPREGAR OS LIBROS PARA DESMORRER – Rexina Vega

A VELAS VIR / OBEDIENCIA INCIVIL – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE / DOSSIER O FINANCIAMENTO DAS AUTONOMÍAS. A DISPUTA POLA CAIXA

FINANCIAMENTO ECONÓMICO E BENESTAR SOCIAL – Manoel Barbeitos

A REFORMA PENDENTE DO SISTEMA – María Cadaval

UN NOVO MODELO ACORDE ÁS NECESIDADES DE GALIZA – Aleixo Vilas

DESNORTADOS / PARA CORRIXIR DESIGUALDADES: FEDERACIÓN OU CONFEDERACIÓN? – Albino Prada

AS CLAVES

JUSTO BERAMENDI, IN MEMORIAM / RISCO E REBELDÍA – Luís Á. Pousa

SOCIAL / A XENTRIFICACIÓN COMO PRÁCTICA ESPECULATIVA – Francisco X. Fernández Naval

GALICIA / AQUELA CURVA DE XULLO- Francisco Cortez-Lobão Sineiro

GLOBAL / OS DILEMAS DAS ELECCIÓNS ESTADOUNIDENSES- Xulio Ríos

EUROPA / MACRON MANTÉN FRANCIA EN STAND BY- David Alvarado

CONVERSA / BORXA COLMENERO: “O NEOLIBERALISMO CONVERTE A SOCIEDADE NUN INIMIGO” – David Soto

OPINIÓN / UNHA NOVA FASE AUTORITARIA – Miguel Vázquez Freire

TODO É PEIXE

OLLO PÚBLICO / ADVERTENCIA – Nacho Gómez / Camilo Franco

CRÓNICA / ESCOITADOIRO DO COMPOSTELA MÁIS SOLIDARIA: LUZ NAS MARXES – Francisco Cortez-Lobão

ENTREVISTAS / FELIPE NOYA, COOPERANTE DE MÉDICOS DO MUNDO / SARA ASHOUR, ACTIVISTA GAZATÍ – F. C. L.

NATUREZA INSÓLITA / ANTROPOCENO – Roxelio P. Moreira

CULTURA

ENTREVISTA / ENRIQUE R. BAIXERAS: “CO FESTIVAL DA MARIÑA ACHEGAMOS A MÚSICA CLÁSICA AO RURAL” – S. Casalderrey

CRÓNICA / FESTIVAL DE TEATRO DE ALMADA. COMPROMISO E AFECTOS – Afonso Becerra de Becerreá

CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA

CARA B / COMERSE UN GOLAZO – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo