CARTA DE AXUSTE / A REXENERACIÓN – Luís Álvarez Pousa
E DIGO EU… – Daniel Álvarez
LUZ DE GAS / COMO EMPREGAR OS LIBROS PARA DESMORRER – Rexina Vega
A VELAS VIR / OBEDIENCIA INCIVIL – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER O FINANCIAMENTO DAS AUTONOMÍAS. A DISPUTA POLA CAIXA
FINANCIAMENTO ECONÓMICO E BENESTAR SOCIAL – Manoel Barbeitos
A REFORMA PENDENTE DO SISTEMA – María Cadaval
UN NOVO MODELO ACORDE ÁS NECESIDADES DE GALIZA – Aleixo Vilas
DESNORTADOS / PARA CORRIXIR DESIGUALDADES: FEDERACIÓN OU CONFEDERACIÓN? – Albino Prada
AS CLAVES
JUSTO BERAMENDI, IN MEMORIAM / RISCO E REBELDÍA – Luís Á. Pousa
SOCIAL / A XENTRIFICACIÓN COMO PRÁCTICA ESPECULATIVA – Francisco X. Fernández Naval
GALICIA / AQUELA CURVA DE XULLO- Francisco Cortez-Lobão Sineiro
GLOBAL / OS DILEMAS DAS ELECCIÓNS ESTADOUNIDENSES- Xulio Ríos
EUROPA / MACRON MANTÉN FRANCIA EN STAND BY- David Alvarado
CONVERSA / BORXA COLMENERO: “O NEOLIBERALISMO CONVERTE A SOCIEDADE NUN INIMIGO” – David Soto
OPINIÓN / UNHA NOVA FASE AUTORITARIA – Miguel Vázquez Freire
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / ADVERTENCIA – Nacho Gómez / Camilo Franco
CRÓNICA / ESCOITADOIRO DO COMPOSTELA MÁIS SOLIDARIA: LUZ NAS MARXES – Francisco Cortez-Lobão
ENTREVISTAS / FELIPE NOYA, COOPERANTE DE MÉDICOS DO MUNDO / SARA ASHOUR, ACTIVISTA GAZATÍ – F. C. L.
NATUREZA INSÓLITA / ANTROPOCENO – Roxelio P. Moreira
CULTURA
ENTREVISTA / ENRIQUE R. BAIXERAS: “CO FESTIVAL DA MARIÑA ACHEGAMOS A MÚSICA CLÁSICA AO RURAL” – S. Casalderrey
CRÓNICA / FESTIVAL DE TEATRO DE ALMADA. COMPROMISO E AFECTOS – Afonso Becerra de Becerreá
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA
CARA B / COMERSE UN GOLAZO – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
SUMARIO TEMPOS NOVOS Nº327 | AGO. 24
CARTA DE AXUSTE / A REXENERACIÓN – Luís Álvarez Pousa