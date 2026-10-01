Sumario TEMPOS NOVOS Nº353 | OUT. 26

CARTA DE AXUSTE / O DE CEUTA – Luís Álvarez Pousa
A VELAS VIR / O CUARTO PODER E O CAPITALISMO PEDICHÓN – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER A GLOBALIZACIÓN DO MEDO
ENTREVISTA / XOSÉ MANUEL NÚÑEZ SEIXAS: ” A MAIOR PARTE DOS PARTIDOS CONTEMPORÁNEOS DE ULTRADEREITA NON PENSAN NUNHA DITARURA UNIPERSOAL, MAIS SI NUNHA DEMOCRACIA LIBERAL”- Francisco Cortez-Lobão Sineiro
DISTINTAS BAN SÍ FALA A ULTRADEREITA GLOBAL – David Alvarado
ENTREVISTA / PALOMA CASTRO: ” O VOTANTE DE VOX NON É O PERDEDOR DA GLOBALIZACIÓN”- F. Cortez-Lobão
NOTAS DE PASO / O GOLPE – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
ENTREVISTA / PILAR ABÓS, ROSER BOIX: “A ESCOLA RURAL DEBE SER UNHA ESCOLA ABERTA AO TERRITORIO, A ESCOLA SAE AO TERRITORIO E O TERRITORIO ENTRA NA ESCOLA” – Francisco X. Candia Durán
ANÁLISE / PODE O ENSINO SOLUCIONAR ALGÚN DOS PROBLEMAS ACTUAIS DO RURAL GALEGO?- Mario Outeiro Iglesias
SOCIAL / ZONAS TENSIONADAS: MUDALO TODO PARA QUE NADA CAMBIE – Xosé Allegue
DESNORTADOS / A RATEIRA ECONÓMICA DESTE 2026- Albino Prada
LUCES LONGAS
ENTREVISTA / ABILDÊNIA FREIRE MACHADO. ANCESTRALIDADES E FILOSOFÍAS
AFRICANAS NO BRASIL- E. M: Tomazetti, S. H. Weiland, V. A. Sauzem
DA FILOSOFÍA COLONIZADORA Á DECOLONIZAÇÃO DA FILOSOFÍA, UM BREVE EXERCÍCIO – Paulo R. Marques Segundo
EDUCACIÓN / OUTRA VEZ PISA- Antón Costa Rico, Miguel Vázquez Freire
CULTURA
PATRIMONIO / RIBEIRA SACRA: TERRA DE FRADES QUE NON REZAN E MUÍÑOS QUE NON MOEN (II)- Augusto Pérez Alberti
CRÓNICA / FESTIVAL PLATAFORMA 2026. CANDO A PERFORMANCE SE PENSA A SI MESMA- M. Vázquez Freire
100×100 ANA GESTO- Paula Sanmartín
FOLLAS SOLTAS / ESCRIBIR A CATRO MANS- Manrique Fernández
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA, ESCENA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / ODISEO MÁQUINA – Moncho Fuentes / Camilo Franco
NATUREZA INSÓLITA / ARBORETO DE LOURIZÁN – Roxelio P. Moreira
AS DESHORAS / A IA ESTÁ A PORTARSE MAL – Damián Villalaín
CRÓNICA/ PAPAALA, PRESENTE, PASADO E PEI – Moncho Iglesias Míguez
CARA B / DESCULPEN A MOLESTIA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
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