SUMARIO TEMPOS NOVOS Nº351 | AGO. 26

CARTA DE AXUSTE / UN PLAN CON TRAMPA – Luís Álvarez Pousa
A VELAS VIR / A INTELIXENCIA MÁQUINA 8- Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER SAÚDE MENTAL E ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
A ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA EN GALICIA – Miguel Vázquez Freire
ENTREVISTA / CHUS GÓMEZ, ANTÓN CASAIS. A EXPERIENCIA INNOVADORA DAS UNIDADES DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA DO HOSPITAL DE PIÑOR- MVF
PROMESAS E POSIBILIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE MENTAL – Xosé M. André Rodríguez
O ECO DOS CONCEPTOS REPTADORES NOS ACTIVISMOS LOUCOS – Jordán e Obregón
NOTAS DE PASO / A MODERACIÓN, A LINGUA GALEGA E RUEDA – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
INTERNACIONAL / VENEZUELA, PROTECTORADO ESTADOUNIDENSE BAIXO OS CASCALLOS – David Alvarado
ENTREVISTA / JUAN GESTAL: “A EQUIDADE É MOI IMPORTANTE: PARA ESTARMOS PROTEXIDOS, TEMOS QUE ESTALO TODOS” – Manoel Barbeitos
PATRIMONIO / AS NOSAS IRMANCIÑAS – Xosé Santos Otero
DESNORTADOS / OS SECTORES ECONÓMICOS MINGUANTES DE GALIZA – Albino Prada
LUCES LONGAS
ENTREVISTA / IGNACIO CASTRO: “O RESÍO DAQUELA HUMANIDADE QUE RESISTÍA TIÑA NOS OLLOS E NA MEMORIA UN TEMPO MÍTICO QUE TIVERA QUE LOITAR COA NEVE E COS LOBOS“- Bieito Iglesias
CULTURA
ENTREVISTA / ALBERTE PAGÁN: “NON HAI NADA MÁIS POLÍTICO QUE UN ESPECTADOR QUE PENSE”– Fernando Redondo
CONVERSA / A OBRA DE MISHA BIES GOLAS NO CGAC- Manuela Pereira
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA, ESCENA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / VIVIR NO ALAMBRE – Moncho Fuentes / Camilo Franco
OS DENTES DA GALIÑA / CAPÍTULO V – Xavier Seoane
NATUREZA INSÓLITA / ONDAS DE CALOR – Roxelio P. Moreira
AS DESHORAS / COS OLLOS VENDADOS – Damián Villalaín
VIÑA NAS REDES / JUAN VERGARA (FÓRA DE MAPA): “CUN BO PRODUTO SEMPRE VAS CHEGAR A MÁIS XENTE” – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
CARA B / O PAUTO – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
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