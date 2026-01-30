Sumario TEMPOS NOVOS Nº345 | FEB. 26

CARTA DE AXUSTE / FORZA BRUTA – Luís Álvarez Pousa
A VELAS VIR / A INTELIXENCIA MÁQUINA 2- Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER A DESIGUALDADE MEDRA
ENTREVISTA XOSÉ CUNS, DIRECTOR DA EAPN GALICIA: “A POBREZA É UNHA DECISIÓN POLÍTICA” – Manoel Barbeitos
DESIGUALDADE E POLÍTICA PÚBLICA – Xoaquín Fernández Leiceaga
POBREZA INFANTO-XUVENIL E POLÍTICAS PÚBLICAS NA GALIZA – Francisco Xavier Cela Vázquez
PENSIÓNS PÚBLICAS E POBREZA NA VELLEZ – Xavier Pérez Dávila
A POBREZA E AS PERSOAS TRABALLADORAS EN GALICIA – Trinidad Campos Rodríguez
NOTAS DE PASO / A VELLA ORDE MUNDIAL E UNHA NOVA UNIÓN EUROPEA – Manuel M. Barreiro
AS CLAVES
ENTREVISTA ANTÓN BAAMONDE: “CREO QUE UN NOVO OPTIMISMO ECONÓMICO E SOCIAL AXUDARÍA A UN NOVO SENTIDO DA IDENTIDADE NACIONAL GALEGA” – Francisco Cortez-Lobão
INTERNACIONAL / IRÁN: CHAVES DUNHA REVOLTA POPULAR E ASEDIO XEOPOLÍTICO – David Alvarado
MEMORIA / GALEGO E PORTUGUÊS NUMHA ENTREVISTA DESCONHECIDA A CASTELAO – Eduardo Maragoto
ENTREVISTA CON UM VIAJANTE DA GALIZA: O SENHOR CASTELAO
DESNORTADOS / SOBRE UN NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO – Albino Prada
LUCES LONGAS
ARGUMENTA / ENTREVISTA TERESA OÑATE: “¿COMO NOS IMOS EMANCIPAR DA LEI? ESES SON OS NEOLIBERAIS. A LEI FAINOS LIBRES” – Miguel Vázquez Freire
ECOLOXÍA / ALTRI, A ECONOMÍA DE GUERRA E A CONVERSIÓN DE GALICIA EN TERRITORIO DE SACRIFICIO – Xosé Allegue
CULTURA
INFORME / O CINEMA GALEGO EN 2025. UN ANO IRREPETIBLE- Severiano Casalderrey
OLLARES / VARI CARAMÉS: A NÉBOA INVISIBLE – Xavier Seaone
FOLLAS SOLTAS / SOBRE O ENCONTRO ENTRE FICCIÓN E REALIDADE – Xavier Seaone
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, ESCENA, SERIES, CINEMA
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / QUE QUERES? GROENLANDIA? – Moncho Fuentes / Camilo Franco
LINGUA/ POR QUE REIVINDICAR A LAMAS CARVAJAL E O TÍO MARCOS DA PORTELA – Alfonso Vázquez Monxardín
DIARIO DE VIAXE / A LINGUA NAI DA POESÍA – Moncho Iglesias Míguez
NATUREZA INSÓLITA / CEGOÑAS – Roxelio P. Moreira
AS DESHORAS / PREGUNTÁNDOLLE A GOOGLE – Damián Villalaín
CARA B / TODO MAL – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo
Se dispós dunha subscrición a TEMPOS NOVOS, rexístrate de balde en TEMPOS DIXITAL e accede xa a estes contidos (activación en 24-48 horas).
Se non tes subscrición, elixe na nosa tenda a que mellor se axuste ás túas preferencias.
TEMPOS NOVOS recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Cultura y Deporte – Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura