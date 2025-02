Sumario TEMPOS NOVOS Nº 334 | MAR. 25

CARTA DE AXUSTE / OPERACIÓN VATICANO – Luís Álvarez Pousa

LUZ DE GAS / NON MIRES ARRIBA – Rexina Vega

A VELAS VIR / A DISONANCIA NEOLIBERAL (IV) – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE / DOSSIER VIVIENDA: UN DEREITO CONSTITUCIONAL REDUCIDO A MERCADORÍA

A DIFÍCIL ARTICULACIÓN DUNHAS POLÍTICAS GARANTISTAS DE ACCESO Á VIVENDA – Ismael Yrigoy

MIRAR O PASADO PARA DESEÑAR O FUTURO DA POLÍTICA PÚBLICA GALEGA DE VIVENDA – Andrei Quintiá

CONVERSA CÉSAR PORTELA – DANIEL PINO. Á PROCURA DUNHA VIVENDA VIVÍBEL – Francisco Cortez-Lobão Sineiro

NOTAS DE PASO / GUIAR E SEDUCIR. MEDIOS PARA O PODER – Manuel M. Barreiro

AS CLAVES

GLOBAL / TRUMP E A ORDE GLOBAL DE COMENENCIA – Xulio Ríos

CRÓNICA / O XOGO DOS ERROS – Fernando Varela

DESNORTADOS / INTELIXENCIAS NON BIOLÓXICAS E IDEOLOXÍA – Albino Prada

GALICIA / CRÓNICA DO ANO 1 – Francisco Cortez-Lobão Sineiro

LUCES LONGAS

ARGUMENTA / ENTREVISTA A AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER. POR UNHA POLÍTICA DE IMPUREZA – Miguel Vázquez Freire

IDENTIDADES / ENTREVISTA A CARLOS CALLÓN: “CANDO NOS PREGUNTAMOS POLO PASADO, NO FONDO NON DEIXAMOS DE NOS PREGUNTAR POLO FUTURO – M. V. F.

VIDA E HISTORIAS LGTB NA IDADE MEDIA – M. V. F.

CULTURA

IN MEMORIAM / BERNARDINO GRAÑA. O POETA FERIDO DE AMOR – Xosé María Álvarez Cáccamo

REPORTAXE/ A MÚSICA DE RAQUEL GARCÍA-TOMÁS – Severiano Casalderrey

CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA

TODO É PEIXE

OLLO PÚBLICO / TODA PROEZA É FICCIÓN – Moncho Fuentes / Camilo Franco

CRÓNICA / RIBEIRA SACRA: Á PROCURA DUNHA MARCA TERRITORIAL- Paula Vázquez Verao

O RETROVISOR – CARLOS MONTENEGRO

VIDAS WHATSAPP / SONIA VILLAPOL – Inma López Silva

AS DESHORAS / UN TITULAR EN DOUS SEGUNDOS! – Damián Villalaín

NATUREZA INSÓLITA / OS MALES DA PEDRA – Roxelio P. Moreira

CARA B / MAÑÁ, NA BATALLA, PENSA EN MIN – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo

