Sumario TEMPOS NOVOS 330 | NOV. 24

CARTA DE AXUSTE / MÁIS ALÁ DO ENSINO – Luís Álvarez Pousa
LUZ DE GAS / MARÍA XOSÉ PORTEIRO, MULLER PLENA – Rexina Vega
A VELAS VIR / ALTRI, REFUXIADA CLIMÁTICA OU FARAUTE DE CATÁSTROFES? – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER: LINGUA MINGUANTE
O GALEGO NON REMONTA – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
A DESGALEGUIZACIÓN DA INFANCIA – Gabino Vázquez-Grandío, Xaquín Loredo
LINGUA, ENSINO, SOCIEDADE: A CONQUISTA DO PROPIO – María López Sández
O GALEGO VIRTUAL – Anxo Sánchez, Francisco Cortez-Lobão Sineiro
AS CLAVES
POLÍTICA / DE DEVASAS E ALFOMBRAS – Fernando Varela
GALICIA / DEBATES CÍCLICOS – Francisco Cortez-Lobão Sineiro
DESNORTADOS / PARA GALICIA: CONFEDERACIÓN SÓ FISCAL OU TOTAL? – Albino Prada
GLOBAL / A LACEIRA DO MUNDO NO SUDÁN – David Alvarado
ENTREVISTA / JUAN LÓPEZ TORRES, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA NA UNIVERSIDADE DE SEVILLA
LUCES LONGAS PARA CAMBIAR A REALIDADE – Manoel Barbeitos
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / ESTE ASUNTO DA MORTE – Moncho Fuentes / Camilo Franco
COMUNICACIÓN / AS PRÉSAS DE PRISA- Juan José González
POLO RETROVISOR / Sofía Casavella
AS DESHORAS / JOSEPH CONRAD- Damián Villalaín
NATUREZA INSÓLITA / A CORRENTE ATLÁNTICA – Roxelio P. Moreira
DO PRELO / ALBINO PRADA, UNHA OLLADA POLIÉDRICA – Redacción TN
CULTURA
REPORTAXE / A CRISE EDITORIAL. ANEMIA DE LINGUA E DE LECTORES – Redacción TN
ARGUMENTA / REFORMULAR A RELACIÓN ENTRE ECONOMÍA, SOCIEDADE E NATUREZA – Carmela García González
EVOLUCIÓN, PROPIEDADES EMERXENTES, OLFACTO E OUTRAS EMERXENCIAS – Ramón Vilalta López
FOLLAS SOLTAS / UNHA SAÚDE VIZOSA E UN MERCADO IRREGULAR – Manrique Fernández
CRÍTICA CULTURAL / MÚSICA, ESCENA, CINEMA
CARA B / WE COULD BE HEROES – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo