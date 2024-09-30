Sumario TEMPOS NOVOS Nº329 | OUT. 2024

CARTA DE AXUSTE / IMPÚDICA COHABITACIÓN – Luís Álvarez Pousa
LUZ DE GAS / MENOPAUSA E TRANSHUMANISMO – Rexina Vega
A VELAS VIR / OS ESTADOS UNIDOS E GAZA – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE | INFORME
A INDUSTRIA DO LIBRO GALEGO. ANEMIA EDITORIAL
ENTRE A RESISTENCIA E A HIBRIDACIÓN – Manuel Bragado
ESTADO DE OPINIÓN / ESE 8% QUE NON PODEMOS SOPORTAR – Henrique Alvarellos
AS LIBRARÍAS, PEZA INDISPENSABLE DA PROMOCIÓN DO LIBRO GALEGO – Celia Fernández
SOMOS UNHA CULTURA MOI FORTE CON CAPACIDADE DE REVERTER A SITUACIÓN – Cesáreo Sánchez
DESNORTADOS / ESTÁ A CAMBIAR O NOSO MODELO PRODUTIVO? – Albino Prada
AS CLAVES
POLÍTICA / E DOUS OVOS DUROS – Fernando Varela
CRÓNICA / PATRIOTISMO DE PARTIDO FRONTE A CATALUÑA- Francisco Cortez-Lobão Sineiro
ENTREVISTA / ANTONI CASTELLS, EXCONSELLER DE ECONOMÍA NO GOBERNO DE MARAGALL: ” DEBEMOS ESTABLECER UN NOVO PACTO DE AUTOGOBERNO CO APOIO AMPLO E CLARO DA SOCIEDADE CATALÁ” – F. Cortez-Lobão
TRES EN RAIA / VAGAS DE CALOR E CAMBIO CLIMÁTICO – Julen Rekondo, Xosé Veiras García, Xabier Vázquez Pumariño
GLOBAL / QUO VADIS, VENEZUELA? – David Alvarado
GLOBAL / A NOVA CHINA FAI HISTORIA – Xulio Ríos
ENTREVISTA / XESÚS ALONSO MONTERO: ” A CLASE SOCIAL DOMINANTE CONSENTE O GALEGO PORQUE QUEN LEVA O BARCO É O PP” – Francisco Castro, Inma López Silva
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / TODO O QUE VES SERÁ PSIQUIÁTRICO – Nacho Gómez / Camilo Franco
REPORTAXE / O TERRITORIO DOS EIDOS- Xosé Allegue
AS DESHORAS / DE TWITTER A X- Damián Villalaín
ESPAZOS SONOROS / CEMITERIOS E TUMBAS DE POETAS- Eme Cartea
NATUREZA INSÓLITA / AFLORAMENTOS MARIÑOS – Roxelio P. Moreira
CULTURA
ENTREVISTA / MARIANO RODRÍGUEZ: ” A FILOSOFÍA SEMPRE FOI A INIMIGA MORTAL DA ESTUPIDEZ” – Miguel A. M. Quintanar
ARGUMENTA / CONTRA A ESTUPIDEZ – M. A. M. Q.
CRÓNICA / AS MULLERES DE BOLAÑO PAROLAN NO AMBIGÚ – Anna R. Figueiredo
ENTREVISTA / MORALES MONTERRÍOS: ” A CIENCIA VAI CHEA DE POESÍA” – María Xosé Porteiro
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA
CARA B / ARTESÁNS – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo