Sumario TEMPOS NOVOS Nº329 | OUT. 2024

CARTA DE AXUSTE / IMPÚDICA COHABITACIÓN – Luís Álvarez Pousa

LUZ DE GAS / MENOPAUSA E TRANSHUMANISMO – Rexina Vega

A VELAS VIR / OS ESTADOS UNIDOS E GAZA – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE | INFORME

A INDUSTRIA DO LIBRO GALEGO. ANEMIA EDITORIAL

ENTRE A RESISTENCIA E A HIBRIDACIÓN – Manuel Bragado

ESTADO DE OPINIÓN / ESE 8% QUE NON PODEMOS SOPORTAR – Henrique Alvarellos

AS LIBRARÍAS, PEZA INDISPENSABLE DA PROMOCIÓN DO LIBRO GALEGO – Celia Fernández

SOMOS UNHA CULTURA MOI FORTE CON CAPACIDADE DE REVERTER A SITUACIÓN – Cesáreo Sánchez

DESNORTADOS / ESTÁ A CAMBIAR O NOSO MODELO PRODUTIVO? – Albino Prada

AS CLAVES

POLÍTICA / E DOUS OVOS DUROS – Fernando Varela

CRÓNICA / PATRIOTISMO DE PARTIDO FRONTE A CATALUÑA- Francisco Cortez-Lobão Sineiro

ENTREVISTA / ANTONI CASTELLS, EXCONSELLER DE ECONOMÍA NO GOBERNO DE MARAGALL: ” DEBEMOS ESTABLECER UN NOVO PACTO DE AUTOGOBERNO CO APOIO AMPLO E CLARO DA SOCIEDADE CATALÁ” – F. Cortez-Lobão

TRES EN RAIA / VAGAS DE CALOR E CAMBIO CLIMÁTICO – Julen Rekondo, Xosé Veiras García, Xabier Vázquez Pumariño

GLOBAL / QUO VADIS, VENEZUELA? – David Alvarado

GLOBAL / A NOVA CHINA FAI HISTORIA – Xulio Ríos

ENTREVISTA / XESÚS ALONSO MONTERO: ” A CLASE SOCIAL DOMINANTE CONSENTE O GALEGO PORQUE QUEN LEVA O BARCO É O PP” – Francisco Castro, Inma López Silva

TODO É PEIXE

OLLO PÚBLICO / TODO O QUE VES SERÁ PSIQUIÁTRICO – Nacho Gómez / Camilo Franco

REPORTAXE / O TERRITORIO DOS EIDOS- Xosé Allegue

AS DESHORAS / DE TWITTER A X- Damián Villalaín

ESPAZOS SONOROS / CEMITERIOS E TUMBAS DE POETAS- Eme Cartea

NATUREZA INSÓLITA / AFLORAMENTOS MARIÑOS – Roxelio P. Moreira

CULTURA

ENTREVISTA / MARIANO RODRÍGUEZ: ” A FILOSOFÍA SEMPRE FOI A INIMIGA MORTAL DA ESTUPIDEZ” – Miguel A. M. Quintanar

ARGUMENTA / CONTRA A ESTUPIDEZ – M. A. M. Q.

CRÓNICA / AS MULLERES DE BOLAÑO PAROLAN NO AMBIGÚ – Anna R. Figueiredo

ENTREVISTA / MORALES MONTERRÍOS: ” A CIENCIA VAI CHEA DE POESÍA” – María Xosé Porteiro

CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, ESCENA, SERIES, CINEMA

CARA B / ARTESÁNS – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo