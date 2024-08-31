Sumario TEMPOS NOVOS Nº 328 | SET. 24

CARTA DE AXUSTE / TELERUEDA – Luís Álvarez Pousa
LUZ DE GAS / PARAÍSO – Rexina Vega
A VELAS VIR / ISTO É ESPARTA! – Xurxo Borrazás
EN DESTAQUE / DOSSIER PLATAFORMAS E DEMOCRACIA. PANDEMIA DIXITAL
PLATAFORMAS DIGITAIS, REGULAÇÃO CAPITALISTA E CRISE – César Bolaño
PÚBLICOS ALGORÍTMICOS E DEMOCRACIA – Berta García Orosa
DEMOCRACIA E MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS – Gonzalo Rodríguez
ENTREVISTA / VÍCTOR SAMPEDRO: A TRIBO DIXITAL E A DEMOCRACIA – Manoel Barbeitos
DESNORTADOS / CATALUÑA: DE INDEPENDENTE A CONFEDERADA – Albino Prada
AS CLAVES
POLÍTICA / OUTONO POLÍTICO: DESAFÍOS E INCÓGNITAS – Fernando Varela
GALICIA / VACACIÓNS MOVIDAS EN SAN CAETANO- Francisco Cortez-Lobão Sineiro
O ALAMBIQUE / O QUE DESTILAN OS MEDIOS – Rosalía Penedo
TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / A TELEVISIÓN NUNCA DIMITE – Moncho Fuentes / Camilo Franco
ENTREVISTA / BALDUR BRÖNNIMANN: ” ALGO QUE PERSIGO COA ORQUESTRA É DERRUBAR
CERTAS BARREIRAS SOCIAIS E ARTÍSTICAS” – Severiano Casalderrey
CRÓNICA / 60º BIENAL DE VENECIA. POLÉMICA DESCOLONIZADORA- Antón Sobral
NATUREZA INSÓLITA / QUECEMENTO OCEÁNICO – Roxelio P. Moreira
LUCES LARGAS
ENTREVISTA / ANTONIO DIÉGUEZ: “BOTO EN FALTA UNHA MELLOR COMPRENSIÓN DA CIENCIA COMO INSTITUCIÓN” – Miguel Vázquez Freire
CULTURA
ENTREVISTA / ROBERTO PASCUAL. DEZASEIS ANOS E UN DÍA COA MIT NO RETROVISOR – Afonso Becerra de Becerreá
CRÓNICA / MIT RIBADAVIA 2024. O ESPLENDOR DRAMATÚRXICO AOS CORENTA – A. B. de B.
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA
CARA B / MANFIESTO DA BIÓLOGA EN SOL-DADURA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo