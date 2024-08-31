01 Setembro 2024
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1st Setembro 2024

Sumario TEMPOS NOVOS Nº 328 | SET. 24

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CARTA DE AXUSTE / TELERUEDA – Luís Álvarez Pousa

LUZ DE GAS / PARAÍSO – Rexina Vega

A VELAS VIR / ISTO É ESPARTA! – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE / DOSSIER PLATAFORMAS E DEMOCRACIA. PANDEMIA DIXITAL
PLATAFORMAS DIGITAIS, REGULAÇÃO CAPITALISTA E CRISE – César Bolaño
PÚBLICOS ALGORÍTMICOS E DEMOCRACIA – Berta García Orosa
DEMOCRACIA E MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS – Gonzalo Rodríguez
ENTREVISTA / VÍCTOR SAMPEDRO: A TRIBO DIXITAL E A DEMOCRACIA – Manoel Barbeitos

DESNORTADOS / CATALUÑA: DE INDEPENDENTE A CONFEDERADA – Albino Prada

AS CLAVES
POLÍTICA / OUTONO POLÍTICO: DESAFÍOS E INCÓGNITAS – Fernando Varela
GALICIA / VACACIÓNS MOVIDAS EN SAN CAETANO- Francisco Cortez-Lobão Sineiro
O ALAMBIQUE / O QUE DESTILAN OS MEDIOS – Rosalía Penedo

TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / A TELEVISIÓN NUNCA DIMITE – Moncho Fuentes / Camilo Franco
ENTREVISTA / BALDUR BRÖNNIMANN: ” ALGO QUE PERSIGO COA ORQUESTRA É DERRUBAR
CERTAS BARREIRAS SOCIAIS E ARTÍSTICAS” – Severiano Casalderrey
CRÓNICA / 60º BIENAL DE VENECIA. POLÉMICA DESCOLONIZADORA- Antón Sobral
NATUREZA INSÓLITA / QUECEMENTO OCEÁNICO – Roxelio P. Moreira

LUCES LARGAS
ENTREVISTA / ANTONIO DIÉGUEZ: “BOTO EN FALTA UNHA MELLOR COMPRENSIÓN DA CIENCIA COMO INSTITUCIÓN” – Miguel Vázquez Freire

CULTURA
ENTREVISTA / ROBERTO PASCUAL. DEZASEIS ANOS E UN DÍA COA MIT NO RETROVISOR – Afonso Becerra de Becerreá
CRÓNICA / MIT RIBADAVIA 2024. O ESPLENDOR DRAMATÚRXICO AOS CORENTA – A. B. de B.
CRÍTICA CULTURAL / LIBROS, MÚSICA, SERIES, CINEMA

CARA B / MANFIESTO DA BIÓLOGA EN SOL-DADURA – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo