Sumario A TRABE DE OURO | Nº128

EDITORIAL

CUESTIÓNS

TEMPO, HISTORIA, NACIÓN | Anselmo López Carreira

ALEGORÍA E NOVELA (I) | Luís M. Fernández Rodríguez

ÁLVARO CUNQUEIRO E O ANTISARTRISMO EN GALICIA | Antón Capelán

SOBRE O MÚSICO HIXINIO CAMBESES CARRERA (1900-1949) (PARTE I) | Emilio Xosé Ínsua

ACOUTACIÓNS

O SEXO NON É O XÉNERO | Manuel Fernández Blanco

BERNARDINO GRAÑA, POETA DO MAR E DO AMAR | Francisco Fernández Rei

TEXTOS

OS ESTADIOS INTERMEDIOS E OUTROS POEMAS | Ildefonso Rodríguez

UNHA OUTRA VERSIÓN DE CASTELAO, NACIONALISTA GALEGO DE UXÍO NOVONEYRA DE 1999 | Miguel Anxo Seixas Seoane

PUBLICACIÓNS

DEZ TESES E UNHA PREGUNTA SOBRE A POESÍA DE DANIEL SALGADO | Alberto Lema

NA COMPAÑA DE MARWÁN AL GALIQUI | Moncha Fuentes

CRÓNICA

CONVERSA CON ANTONIO GAMONEDA SOBRE LITERATURA E REPÚBLICA: REXEITAR O QUE NOS EMPOBRECE | Manuel Outeiriño