Sumario A TRABE DE OURO | Nº128

EDITORIAL
CUESTIÓNS
TEMPO, HISTORIA, NACIÓN | Anselmo López Carreira
ALEGORÍA E NOVELA (I) | Luís M. Fernández Rodríguez
ÁLVARO CUNQUEIRO E O ANTISARTRISMO EN GALICIA | Antón Capelán
SOBRE O MÚSICO HIXINIO CAMBESES CARRERA (1900-1949) (PARTE I) | Emilio Xosé Ínsua
ACOUTACIÓNS
O SEXO NON É O XÉNERO | Manuel Fernández Blanco
BERNARDINO GRAÑA, POETA DO MAR E DO AMAR | Francisco Fernández Rei
TEXTOS
OS ESTADIOS INTERMEDIOS E OUTROS POEMAS | Ildefonso Rodríguez
UNHA OUTRA VERSIÓN DE CASTELAO, NACIONALISTA GALEGO DE UXÍO NOVONEYRA DE 1999 | Miguel Anxo Seixas Seoane
PUBLICACIÓNS
DEZ TESES E UNHA PREGUNTA SOBRE A POESÍA DE DANIEL SALGADO | Alberto Lema
NA COMPAÑA DE MARWÁN AL GALIQUI | Moncha Fuentes
CRÓNICA
CONVERSA CON ANTONIO GAMONEDA SOBRE LITERATURA E REPÚBLICA: REXEITAR O QUE NOS EMPOBRECE | Manuel Outeiriño