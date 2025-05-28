28 Maio 2025
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28th Maio 2025

Sumario A TRABE DE OURO | Nº128

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EDITORIAL

CUESTIÓNS
TEMPO, HISTORIA, NACIÓN | Anselmo López Carreira
ALEGORÍA E NOVELA (I) |  Luís M. Fernández Rodríguez
ÁLVARO CUNQUEIRO E O ANTISARTRISMO EN GALICIA | Antón Capelán
SOBRE O MÚSICO HIXINIO CAMBESES CARRERA (1900-1949) (PARTE I) |  Emilio Xosé Ínsua

ACOUTACIÓNS

O SEXO NON É O XÉNERO | Manuel Fernández Blanco
BERNARDINO GRAÑA, POETA DO MAR E DO AMAR | Francisco Fernández Rei

TEXTOS

OS ESTADIOS INTERMEDIOS E OUTROS POEMAS |  Ildefonso Rodríguez
UNHA OUTRA VERSIÓN DE CASTELAO, NACIONALISTA GALEGO DE UXÍO NOVONEYRA DE 1999 | Miguel Anxo Seixas Seoane

PUBLICACIÓNS

DEZ TESES E UNHA PREGUNTA SOBRE A POESÍA DE DANIEL SALGADO | Alberto Lema
NA COMPAÑA DE MARWÁN AL GALIQUI | Moncha Fuentes

CRÓNICA

CONVERSA CON ANTONIO GAMONEDA SOBRE LITERATURA E REPÚBLICA: REXEITAR O QUE NOS EMPOBRECE |  Manuel Outeiriño