Sumario A TRABE DE OURO Nº 129

EDITORIAL
CUESTIÓNS
REFLEXIÓNS PARA XESTORES DO PATRIMONIO GALEGO EN CONTEXTO RURAL OU MARIÑEIRO | Marcial Gondar Portasany
O GALEGO E A CARTA EUROPEA PARA AS LINGUAS REXIONAIS OU MINORITARIAS: ANÁLISE DUNHA PROTECCIÓN DESIGUAL | Fernando Ramallo
ALEGORÍA E NOVELA (II) | Luís M. Fernández Rodríguez
SOBRE O MÚSICO HIXINIO CAMBESES CARRERA (1900-1949) (PARTE II) | Emilio Xosé Ínsua
ACOUTACIÓNS
EE. UU.: DEMOCRACIA OU PLUTOCRACIA? | Manuel A. Fortes Torres
COTOBADE SOCIETARIO. FRANQUISMO E DESTRUCIÓN DO ASOCIACIONISMO AGRARIO NUN CONCELLO PONTEVEDRÉS | Francisco Xavier Redondo Abal
“PASA CAN! PASSA GOS!” CATRO POEMAS DE ROSALÍA DE CASTRO TRADUCIDOS E COMENTADOS | Enric Casasses
TEXTOS
LUÍS DE CAMÕES PIUEIRO | Anxo Angueira
CRÓNICA
HUMOR PARA MUDAR O MUNDO. QUE GRAZA! | Pepe Carreiro
ARTEFACTO