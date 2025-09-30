01 Outubro 2025
1st Outubro 2025

Sumario A TRABE DE OURO Nº 129

| Sen categoría

EDITORIAL

CUESTIÓNS
REFLEXIÓNS PARA XESTORES DO PATRIMONIO GALEGO EN CONTEXTO RURAL OU MARIÑEIRO | Marcial Gondar Portasany
O GALEGO E A CARTA EUROPEA PARA AS LINGUAS REXIONAIS OU MINORITARIAS: ANÁLISE DUNHA PROTECCIÓN DESIGUAL | Fernando Ramallo
ALEGORÍA E NOVELA (II) | Luís M. Fernández Rodríguez
SOBRE O MÚSICO HIXINIO CAMBESES CARRERA (1900-1949) (PARTE II) | Emilio Xosé Ínsua

ACOUTACIÓNS
EE. UU.: DEMOCRACIA OU PLUTOCRACIA? | Manuel A. Fortes Torres
COTOBADE SOCIETARIO. FRANQUISMO E DESTRUCIÓN DO ASOCIACIONISMO AGRARIO NUN CONCELLO PONTEVEDRÉS | Francisco Xavier Redondo Abal
“PASA CAN! PASSA GOS!” CATRO POEMAS DE ROSALÍA DE CASTRO TRADUCIDOS E COMENTADOS | Enric Casasses

TEXTOS
LUÍS DE CAMÕES PIUEIRO | Anxo Angueira

CRÓNICA
HUMOR PARA MUDAR O MUNDO. QUE GRAZA! | Pepe Carreiro
ARTEFACTO

