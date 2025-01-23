Sumario A Trabe de Ouro | 127

CUESTIÓNS
· ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MONSTRO DOS MEDIOS LOCAIS | Toby Miller, Marwan M. Kraidy e Bill Grantham
· MERLÍN NA GALIZA: A MATIÈRE DE BRETAGNE EN ESCENARIOS GALEGOS (II) | Héitor Picallo Fontes
· CERTAMES LITERARIOS ALÉN E AQUÉN MIÑO EN 1960 | Antón Capelán
ACOUTACIÓNS
· A DETERMINACIÓN VILLALTA: MÉTRICA CLÁSICA E METÁFORA VANGARDISTA | Chus Pato
· O COMUNISMO COMO CURA DA MELANCOLÍA | Juan Domingo Sánchez Estop
· ORIANA MÉNDEZ E A DESCUBERTA DO ÍNTIMO | Malores Villanueva
TEXTOS
· A GRAN PEIDEIRA DE ALTRI (UN POEMA ROMPENTE EN PARAPENTE) | Manuel Outeiriño
CRÓNICA
· A VITALIDADE DA OBRA DE CABANILLAS DENTRO E FÓRA DO SALNÉS. PALABRAS DE GABANZA SOBRE C. L. BERNÁRDEZ NA ENTREGA DO XX PREMIO R. CABANILLAS | Francisco Fernández Rei
· SAMOS COMO ESPAZO DE RECOÑECEMENTO. PALABRAS NA ENTREGA DO PREMIO RAMÓN CABANILLAS | Carlos L. Bernárdez
· PREGÓN FEIRA DO LIBRO DE OURENSE 2024 | Diego Ameixeiras
· PALABRAS NA ENTREGA DO PREMIO PLÁCIDO CASTRO DE TRADUCIÓN | Oriana Méndez
· POLOS 70 ANOS DE ROSALÍA NO PORTO | Anxo Angueira