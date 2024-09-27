Sumario A TRABE DE OURO 126

EDITORIAL
CUESTIÓNS
RAMÓN CABANILLAS E SAMOS, O SEU ÚLTIMO PARAÍSO, por Francisco Fernández Rei
MERLÍN NA GALIZA: A MATIÈRE DE BRETAGNE EN ESCENARIOS GALEGOS, por Héitor Picallo Fontes
ACOUTACIÓNS
OS ÚLTIMOS DÍAS DE FRIEDRICH ENGELS, por Nicolás González Varela
ERINA FRONTE AO CÍCLOPE: UNHA LECTURA DE “RUÍDO” DE LUÍSA VILLALTA, por Xosé Manuel Vélez Latorre
ALTA CIDADE DE LUÍSA VILLALTA, por Xosé María Álvarez Cáccamo
TEXTOS
UNHA ELEXÍA DE OTERO PEDRAYO, por Manuel Outeiriño
PUBLICACIÓNS
RECENSIÓN DE LA FLOR, A MI MADRE, POESÍA DISPERSA E TRADUCIÓNS, CON ESTUDO, EDICIÓN E COMENTARIOS DE ANXO ANGUEIRA, por Anxos García Fonte
O LUME QUE PRENDE A ESPERANZA, por Baldo Ramos
O POEMA COMO CONSOLAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE O POEMÁRIO FAÍSCAS DE X. C. DOMÍNGUEZ ALBERTE, por Adrián Gramary Cancelas
A XEOMETRÍA POÉTICA DA VIDA, por Baldo Ramos
CASTELAO EN 1921. HISTORIA DUNHA VIAXE TRANSFORMADORA, por Manolo Figueiras
CRÓNICA
PAREMOS O EXTERMINIO DO GALEGO EN ASTURIAS. Prolingua