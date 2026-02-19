Sumario A TRABE DE OURO Nº 130

A TRABE DE OURO 130
SETEMBRO|OUTUBRO|NOVEMBRO|DECEMBRO 2025
EDITORIAL
CUESTIÓNS
ISAAC DÍAZ PARDO: A LOITA POLA IDENTIDADE E DIGNIFICACIÓN DE GALICIA, TAMÉN NA MÚSICA. Xosé Mª Lema Suárez
ÁLVARO CUNQUEIRO E OS XOGOS FLORAIS. Antón Capelán
SAUDADE E REPÚBLICA (PORTUGUESA). Manuel Outeiriño
ACOUTACIÓNS
NOTAS A PROL DA ALTERNANCIA DE XÉNERO CON MORFEMAS. Carme Hermida Gulías
SAÚDE DEMOCRÁTICA. Xurxo Martínez González
TEXTOS
A ARTE DO PODADOR E OUTROS POEMAS. Sebastià Perelló
PUBLICACIÓNS
A HISTORIA DA GALICIA MARÍTIMA. Francisco Fernández Rei
UN FÍO DE AMOR E LEALDADE A GALICIA. SETENTA ANOS DA FUNDACIÓN PEDRÓN DE OURO. Xosé Ramón Fandiño
CRÓNICA
NA ENTREGA DO I PREMIO DE INVESTIGACIÓN E CULTURA MARÍTIMA LUÍS REI. PALABRAS DE GABANZA SOBRE HELENA DOMÍNGUEZ. Francisco Fernández Rei
SOBRE TALASONIMIA AROUSÁ. PALABRAS NA ENTREGA DO I PREMIO LUÍS REI. Helena Domínguez García
LAUDATIO DA LETRA E A XOSÉ MANUEL BEIRAS. Miguel Anxo Fernán Vello
RESPOSTA Á LAUDATIO NA ENTREGA DA LETRA E. Xosé Manuel Beiras