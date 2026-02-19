20 Febreiro 2026
20th Febreiro 2026

Sumario A TRABE DE OURO Nº 130

A TRABE DE OURO 130

SETEMBRO|OUTUBRO|NOVEMBRO|DECEMBRO 2025

EDITORIAL

CUESTIÓNS

ISAAC DÍAZ PARDO: A LOITA POLA IDENTIDADE E DIGNIFICACIÓN DE GALICIA, TAMÉN NA MÚSICA. Xosé Mª Lema Suárez

ÁLVARO CUNQUEIRO E OS XOGOS FLORAIS. Antón Capelán

SAUDADE E REPÚBLICA (PORTUGUESA). Manuel Outeiriño

ACOUTACIÓNS

NOTAS A PROL DA ALTERNANCIA DE XÉNERO CON MORFEMAS. Carme Hermida Gulías

SAÚDE DEMOCRÁTICA. Xurxo Martínez González

TEXTOS

A ARTE DO PODADOR E OUTROS POEMAS. Sebastià Perelló

PUBLICACIÓNS

A HISTORIA DA GALICIA MARÍTIMA. Francisco Fernández Rei

UN FÍO DE AMOR E LEALDADE A GALICIA. SETENTA ANOS DA FUNDACIÓN PEDRÓN DE OURO. Xosé Ramón Fandiño

CRÓNICA

NA ENTREGA DO I PREMIO DE INVESTIGACIÓN E CULTURA MARÍTIMA LUÍS REI. PALABRAS DE GABANZA SOBRE HELENA DOMÍNGUEZ. Francisco Fernández Rei

SOBRE TALASONIMIA AROUSÁ. PALABRAS NA ENTREGA DO I PREMIO LUÍS REI. Helena Domínguez García

LAUDATIO DA LETRA E A XOSÉ MANUEL BEIRAS. Miguel Anxo Fernán Vello

RESPOSTA Á LAUDATIO NA ENTREGA DA LETRA E. Xosé Manuel Beiras