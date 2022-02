WIKIPEDIA: OUTRO MUNDO DIXITAL É POSIBLE

por Albino Prada

Cúmpríronse no 2021 vinte anos do nacemento de Wikipedia ( 15/xaneiro/2001 en ingés, e no mes de maio en castelán ). É de xustiza reflexionar brevemente sobre un fenómeno cultural sen precedentes. Máis aínda se reparamos na súa ausencia de mercantilización (publicidade, cuotas) e no traballo colaborativo de milleiros de voluntarios polo mundo adiante. Un empeño que na actualidade está posicionado no 13º sitio de internet máis visitado.

De maneira que na primeira década deste século XXI se tería consolidado un proxecto cultural sen precedentes na historia humana: unha enciclopedia de libre acceso. Sen precedentes desde un punto de vista cuantitativo, porque teriamos que remontarnos moito máis atrás que as enciclopedias de Diderot ou a Británica (século XVIII) e facelo ata a chamada Yongle Dadian da China do século XV (da que se di que constaba de once mil libros).

Wikipedia tería superado xa no 2007 con dous millóns de artigos aquel monumental referente chinés. E teríao superado tamén na súa dispoñibilidade para millóns de usuarios, na real gratuidade da súa consulta ou na actualización permanente dos seus contidos.

Faríanse así realidade as propostas que realizara H.G. Wells nunha una serie de conferencias imprtidas nos anos 1936-1937 entre Gran Bretaña e EE.UU. planteando a necesidade dunha Enciclopedia Mundial Permanente: “unha Enciclopedia Mundial pola súa propia natureza terá que ser o que se coñece por liberal. Unha Enciclopedia dirixida a toda a humanidade non pode admitir dogmas limitados sen admitir ao tempo críticas correctivas. Terá que estar protexida editorialmente con extremado celo contra a incesante invasión da propaganda restrictiva. Posuirá un matiz xeral do que moita xente chama escepticismo”. E engadía Wells, xa no século pasado: “chegou o tempo no que calquera estudante, en calquera parte do mundo, será quen de sentar ante o seu proxector no seu propio estudo e examinar calquera libro ao seu gusto, calquera documento”. Ou que “toda a memoria humana pode chegar a ser, e serao probablemente en pouco tempo, accesible a calquera individuo”. Apostillando:” voar era o seu soño utópico hai un terzo de século. O que lles estou presentando é unha proposición perfectamente razonable, firme e posible”.

Non se equivocaba. Son planteamentos hoxendía asumidos nas políticas que aplica Wikipedia no que se refire á guerra de edicións, eartigos vandalizados, neutralidade de contido, diversidade de puntos de vista, cinismo, consenso, punto de vista neutral, verificabilidade, etc.

Nun proxecto de tal envergadura -e con apenas dúas décadas de vida- é encomiable que os seus responsables recoñezan os seus puntos febles no relativo á fiabilidade e precisión. É así que os xestores de Wikipedia non renuncian a superar o estándar de calidade das súas mellores predecesoras en papel.

Porén, aínda que enfaticemos o excepcional logro non comercial (nin publicitario) de Wikipedia a escala global, é preciso ter ben presente que trasladar e almacenar información non equivale a transmitir coñecementos. Porque o mesmo que na ficción Funes

A enciclopedia de acceso aberto Wikipedia está baseada, ademais, no traballo colaborativo e con ausencia de publicidade . Unha opción de éxito global que tería forzado que desaparecese o intento de Microdoft (coa súa enciclopedia Encarta) de ser a alternativa de mercado ao canon da comercialización en papel, e nada económica, que durante décadas foi a Enciclopedia Británica.

Wikipedia é un magnífico exemplo de como a tecnoloxía dixital e a IA non teñen necesariamente que engordar un mega monopolio capitalista ao uso. Tamén un exemplo de como socializar as potencialidades das novas tecnoloxías en vez de que estas contribúan a acotar e xerar mercados (monetizar, dice agora) cuase monopólicos.

Un exemplo que deberá trasladarse á xestión (local e non sempre estatal) dos megadatos, como se defende desde o Open Data Institute ( http://theodi.org/team ) e noutras iniciativas do pioneiro da web Tim Berners-Lee .

Nin monopolios de mercado, nin de Estado, pero si un crecente pro-común colaborativo baseado no traballo liberado de dedicación ao ben colectivo. Unha alternativa imprescindible ante os infomonopolios e o hipercapitalismo cognitivo.

Wikipedia é un magnífico exemplo que encaixa nos atributos dunha sociedade decente, na que se exclúa do mercado e dos prezos aspectos chave do benestar social.