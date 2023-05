Paco del Riego. Unha traxectoria de compromiso

por Camiño Noia

Como se sabe, foi Fernández del Riego quen ideou e propuxo a celebración dun Día das Letras Galegas anual, ós tres anos de ingresar na Real Academia Galega, e neste ano dedicado a el cómpre salientar aquel día de 1963. A proposta das Letras Galegas presentárona ó pleno da Academia Del Riego, Gómez Román e Ferro Couselo. Apróbase por maioría, e escóllese a data do 17 de maio, que aquel ano conmemoraba o centenario da publicación de Cantares Gallegos. O primeiro día das Le­tras galegas celebrouse na Universidade de Santiago coas intervencións de Otero Pedrayo e Fernández del Riego, cheas de metáforas, indescifrables para os axentes da policía político-social que estaban alí, transmitíndolles ós asistentes, entre a que había novos escritores, os valores do galeguismo para animalos a coller o facho iniciado polos precursores do século XIX.

Á parte de ser o mentor do Día das Letras Galegas, Del Riego ten méritos abondo para recibir esa home­naxe. Como é imposible referirme a todo o que fixo, fa­larei daquilo que me parece máis representativo da súa personalidade, consciente de que neste ano de tantas publicacións e conferencias sobre a súa figura e a súa obra hai moita información sobre el. Centrarei o artigo en catro aspectos que para min son esenciais na traxectoria existencial deste patriarca das Letras galegas: 1. Militancia política e compromiso galeguista. 2. Espírito aberto e uni­versal. 3. Presenza activa no xornalismo e na edición. 4. Elo entre xeracións de galeguistas.

Militancia e compromiso galeguista

O compromiso de Del Riego coa lingua e a cultura ga­legas comezou ós 18 anos, cando o 25 de xullo de 1931 organiza en Lourenzá a festa do Día de Galicia. Coloca a bandeira galega no concello e bota un discurso en defen­sa do uso da lingua galega con grande repercusión na comarca. A partir dese momento fai do galego a lingua vehicular fóra da casa.

O primeiro mitin que dá como militante do PG foi na primavera de 1932, en Bandeira. E dende entón percorre o territorio galego reivindicando o valor da lingua e da cultura galegas. “O partido contaba xa comigo para os actos de meirande releve”, di el, e comparte os mitins xunto cos vellos galeguistas.

En outubro de 1931, a familia Fernández del Riego instálase en Santiago, onde Francisco continúa a carreira de Dereito iniciada en Madrid, e matricúlase na de Filo­sofía e Letras. Nada máis chegar, colabora coa xente do Seminario de Estudos Galegos (SEG) e comeza unha vida de entrega a Galicia. Entra na agrupación de galeguistas composteláns, e o 6 de decembro de 1931 intégrase con eles no Partido galeguista (PG). O primeiro mitin que dá como militante político foi na primavera de 1932, en Ban­deira. e dende entón percorre o territorio galego reivindi­cando o valor da lingua e da cultura galegas. «O partido contaba xa comigo para os actos de meirande releve», di el, e comparte os mitins xunto ós vellos galeguistas.

Ó mesmo tempo intégrase na Agrupación Ultreya como secretario e na Asociación Profesional da Facultade de Dereito, dentro da Federación Universitaria Escolar (FUE) e os compañeiros elíxeno representante na Xunta de Goberno da Universidade. Desde as tribunas que ocupa Del Riego reivindica o uso da lingua galega nas aulas e difunde as ideas galeguistas.

Participa na creación de Universitarios. Revista de la F.U.E., que nace cunha ideoloxía esquerdista, non galeguis­ta, que Del Riego tratará de levar ás súas páxinas. Os dous números (1932-1933) da revista publícaos a editorial Nós. E mentres no primeiro só saen dous textos en galego, no segundo saen oito. Del Riego, que coordina ese número, publica tres: «Esprito de Prisciliano: alma da raza», «Nue­vos caminos» (está en castelán, mais aí explica as razóns de levar o idioma galego ás aulas e ós textos universita­rios, e sinala como un dos obxectivos da revista inserir a cultura do pobo nos saberes da universidade, e propón actividades para cumprir ese obxectivo). O terceiro texto é moi breve e leva o título en italiano: «Tu sola me piace»; trátase dunha declaración de amor a unha muller que persegue polas rúas de Compostela.

Cómpre dicir que Del Riego non traballaba en solitario, na FUE estaban Ricardo Carballo Calero, Luís Seoane, os irmáns Xaquín e Xurxo Lorenzo, Álvaro Cunqueiro e Domin­go García-Sabell, cos que sempre mantivo a amizade. E no ciclo de conferencias organizadas no paraninfo da universi­dade conseguen levar a Castelao para inauguralas.

Entre febreiro de 1933 e agosto de 1934, saen no sema­nario ourensán Heraldo de Galicia nove artigos seus.

O 20 de xullo de 1933 dá unha conferencia no I Salón de Belas Artes Ultreya sobre a arte en Galicia, que se publi­ca en tres números da revista Nós, de setembro a novem­bro, co título «Índice cultural e artístico do Renacemento galego». Dá unha visión dos novos rumbos da pintura e da escultura en Galicia facendo un percorrido polos artistas que están na mostra, entre eles Díaz Pardo e Mario Granell, defendendo a arte galega fronte á hexemonía española que se apoderara da alma dos pobos da Iberia.

O 19 de novembro dese ano dá un mitin no Teatro Principal de Ourense, do que informa o Heraldo co epígra­fe «Grandioso mitin el sábado en el Principal». Tamén o fai da conferencia pronunciada na sede do Partido gale­guista, a titulada «Esprito político e forma cultural da nova Galicia», en cinco números de febreiro a marzo de 1934. Como militante do PG desenvolve unha intensa actividade propagandista dos valores da lingua e da cultura de Gali­cia que se intensificará coa propaganda do Estatuto.

A sona de bo orador leva a Del Riego a actuar de vo­ceiro nas manifestacións do estudantado universitario. E o curso 1933-1934 pronuncia o discurso de apertura sobre «La Universidad gallega ante el momento actual», en represen­tación da FUE, moi valorado pola prensa local e cualificado de «propaganda de una ideología política determinada» por un sector importante do claustro. Pouco despois, pre­senta a conferencia de Álvaro de las Casas, tamén na uni­versidade, sobre «O momento universitario» que provocará «protestas dalgúns profesores que se viron aludidos». Sen arredarse, os estudantes da FUE sacan un manifesto no que piden a galeguización da universidade. Ese curso, Del Riego remata a carreira de Dereito cun excelente expediente aca­démico e obtén unha praza de Profesor axudante de Derei­to civil na Universidade compostelá.

A intensa actividade pública, tanto política como cul­tural, non lle impediu ó mozo Del Riego asistir ós seus parladoiros dos cafés, sobre todo ó do Derby, con ga­leguistas vellos e da súa xeración, e mocear con Evelina Hervella, estudante de farmacia, coa que casará e vivirá ata a súa morte.

E aínda lle quedaba tempo para ler literatura estranxei­ra, e foi daquela cando coñece a renovación narrativa que se estaba a facer en América e en países europeos. Do que non quixo saber foi do feminismo que chegaba a España desde Europa nos anos da II República, nin se interesou pola igualdade de dereitos civís entre homes e mulleres. Nas súas memorias non cita o nome de ningunha das mulleres investigadoras no SEG, que sabemos que houbo. Evelina non exerceu nunca a súa profesión de farmacéutica.

E cando se conseguira avanzar na instauración de dereitos para o País cun Estatuto de autonomía aprobado, no que Del Riego agardaba poder manter o facho da Xe­ración Nós e levalo máis alá, a sublevación fascista fusilou amigos sen dó, anulou os avances sociais e segou os seus proxectos e a carreira de profesor. É expulsado da Uni­versidade e inhabilitado para exercer docencia en centros estatais, e vai á guerra no exército fascista.

Espírito aberto e universal

Ó volver da guerra, a policía político-social vixía os seus pasos en Compostela e Del Riego vai buscar unha nova vida no anonimato da cidade de Vigo, onde tentou conti­nuar o labor galeguista. E co seu talante de home aberto ó mundo, ás xentes de clase e de pensamento diferentes, soubo colaborar con persoas de gustos e sensibilidades diferentes ás súas. Foi tecendo redes cos compañeiros represaliados e cos que se achegaran ós favores do Réxi­me, ademais de aqueles cos que ía topando, sempre que foran conscientes da importancia da galeguización do noso país. Xuntar a xente que estaba dispersa para tra­ballar xuntos pola nosa cultura e dar a coñecer as súas orixes e a súa importancia foi unha tarefa constante deste galeguista.

Con algúns dos antigos militantes intenta rehabilitar o Partido Galeguista na clandestinidade e non o conse­gue, así que, como é ben coñecido, dirixe os esforzos a traballar pola cultura a través da Editorial Galaxia, creada en 1950. Superando os atrancos da censura do Réxime, o mesmo ano da instauración das Letras Galegas créase a Fundación Penzol que dirixirá Del Riego ata case a morte. Alí ía todas as tardes teclear na Underwood Universal os textos manuscritos para o Grial que ía publicar.

O amigo e mestre simboliza a permanencia da con­ciencia galeguista. Soubo xuntar nun mesmo cesto os máis variados vimbios dos que traballamos a prol da identidade, para manter e agrandar a dignidade colectiva da Nosa Terra.

E poucos saben que as esencias galeguistas da súa militancia superasen o medo á policía e permitise que nos anos 70 e 80 dirixentes da UPG se encontrasen no fondo da biblioteca Penzol e gardasen alí a súa documentación clandestina. Tampouco é coñecido que a súa ética pacifi­cadora levara ó avogado Francisco Fernández del Riego a facer en varias ocasións de «home bo» e presidir a mesa de negociación entre os enlaces sindicais e a empresa Ci­troën. Este avogado recto e cordial facilitaba a sinatura de novos convenios con melloras laborais para numerosos obreiros de Vigo e a súa bisbarra.

Doutra parte, a súa curiosidade pola cultura universal foi estensa, sexa a da tradición galega recibida desde a xuventude na oralidade dos paisanos da montaña lugue­sa, como a erudita, recibida nos parladoiros, en Madrid, en Compostela e en Vigo. Malia a súa especialidade en Dereito, o seu gusto pola lectura levouno a ser un apaixo­nado de literatura universal, en especial da europea. Unha boa mostra é o seu libro Letras do noso tempo, de 1974, que é un amplo panorama da Literatura contemporánea universal. Nas súas páxinas mostra un coñecemento di­recto das obras de vangarda, desde a novelística america­na de comezos do século XX á do nouveau román francés, pasando pola moderna narrativa inglesa. Unha obra que segundo di o autor «é, quizais, o libro que conta coa miña predilección entre os que levo publicado».

A revista Grial foi unha peza esencial no labor de galeguización da cultura e o seu xestor, o laicerce no que se asentou a vida cultural de Galicia entre 1950 e 1970. Ademais de dirixila e de artellar as seccións de cada número, escribía un ou varios artigos asinados co seu nome e con pseudónimos.

E aí están os centos de escritos sobre temas políticos e culturais de diferentes países do mundo que aparecen nos números da revista Grial. Na sección «O Rego da cultura» hai máis de 500 entradas sen sinatura debidas á súa plu­ma, onde, ademais de autores portugueses e cataláns, fala de Pound, Kalka, Tenesse Williams, Saint-Exupery (autor do que traduciu «Le cimetière marin»), e outros. Xunto a estes están as ducias de artigos sobre literatura europea que publicou desde 1960 no Faro de Vigo e en La Voz de Galicia.

Presenza activa no xornalismo e na edición

A actividade de Del Riego no ámbito do xornalismo foi con­tinua. Iniciouse na súa xuventude e rematou pouco antes da morte. Coordinou dirixiu e animou iniciativas moi diversas,

Na etapa de posguerra, o galeguista non se arreda e co seu pseudónimo máis querido, Salvador Lorenzana, ou cos de Cosme Barreiros, Adrián Solovio ou Adrián Soutelo, así como co seu propio nome, escribe artigos sobre diver­sos aspectos da cultura galega para distintas publicacións e outros medios de comunicación.

En 1947 iníciase na BBC de Londres un programa en lingua galega sobre historia, xeografía e cultura galegas, que tamén dá noticias de Galicia e que durará ata 1956. Dos 83 programas, once emítense na voz de Plácido Castro, e tiveron como responsables do programa en Galicia o mestre ourensán Leuter González Salgado, que centraliza as intervencións dos intelectuais do grupo ourensán, e Fernández del Riego que, ademais de coor­dinar as colaboracións do resto de Galicia, participa en doce sesións.

Por eses anos leva dúas seccións culturais no xornal santiagués La Noche: «Atalaya de Galicia» e «Un tema ga­llego cada semana». E no outono de 1949 sae no mesmo xornal un «Suplemente semanal» bilingüe sobre temas culturais e da industria galega, feito por el, Xaime Isla e Manuel Beiras, que foi suspendido por presións policiais en xaneiro de 1950.

Debía ser tan grande a actividade como articulista a prol da lingua e da cultura galegas que hai unha carta do presidente da RAG, Manuel Casas, datada o 9 de marzo de 1948, que Victoria Álvarez de Ojeda supón dirixida a Otero Pedrayo, falando das candidaturas de novos acadé­micos e nun post scriptum dille que: «Vista esa buena labor que viene realizando el escritor Salvador Lorenzana, pen­samos que pudiera nombrársele correspondiente». Ten dubidas se é ese o nome propio e pregúntalle ó destinata­rio. A Academia acolle a proposta e Del Riego é nomeado académico correspondente ese ano. Doce anos despois ingresará como numerario.

O ano 1948 gaña o premio de ensaio do Centro Ga­llego de Buenos Aires co libro Cos ollos do noso esprito (1949), unha colección de artigos escritos nun estilo do mestre Otero de loa á Terra pola paisaxe, a literatura, a arte románica, etc.

Del Riego foi un colaborar esencial nas publicacións dos exiliados galegos en Arxentina, Venezuela e México. Na revista Galicia emigrante, fundada, dirixida e ilustrada por Luís Seoane en 1954, en Buenos Aires, Salvador Loren­zana deulle vida ós 37 números publicados ata maio de 1959. Nas súas páxinas hai ducias de artigos asinados con este pseudónimo, co seu propio nome e cos de Cosme Barreiros e Lorenzo Salvadores. Son crónicas sobre a acti­vidade social, en especial a cultural de Galicia, redacción de biografías, críticas de libros, noticias, e do que se lle pedise desde ultramar.

Mais no traballo de articulista e director de publicacións periódicas, salienta sobre o resto a elaboración dos cen primeiros números da revista Grial creada en 1950. Sen o traballo a pé de obra do disciplinado e incansable Del Rie­go, a revista non daría saído. Censurada polo Réxime des­pois dos 4 primeiros números, Grial volve a saír cunha nova estrutura en 1963 apoiada polo grupo Galaxia. A revista foi unha peza esencial no labor de galeguización da cultura e o seu xestor, o alicerce no que se asentou a vida cultural de Galicia entre 1950 e 1970. Ademais de dirixir Grial e de artellar as seccións de cada número, escribía un ou varios artigos asinados co seu nome e cos pseudónimos.

E se importante foi o seu labor como articulista, foi importantísimo o de editor comprometido coa causa da galeguización de Galicia. No primeiro programa de publicacións da editorial Galaxia figuraba a necesidade de publicar unha historia da literatura e unha antoloxía poética, dada a importancia que tiña para dar prestixio á nosa cultura dispor de materiais que divulgasen as obras escritas no pasado e na etapa contemporánea. O único manual de referencia que había era a Literatura gallega que Uxío Carré de 1911. E será Fernández del Riego quen asuma a tarefa de escribila. Non a pode publicar por estar en galego, pona en castelán e en 1951 sae a Historia de la literatura gallega, que ten unha reedición ampliada en galego en 1971, cando xa circulaba a Historia da Literatura Contemporánea de Carballo Calero.

Tamén foi Del Riego quen programou a elaboración dunha ampla Escolma da poesía galega. Encárgalle a Xosé Mª Álvarez Blázquez o volume da poesía medieval (1952) e o séculos XIV ó XIX (1959) e el fai os correspondentes ó século XIX (1957) e o dos contemporáneos (1955). Neste volume, Del Riego selecciona os autores que anovaran as liñas poéticas da poesía galega. «Un grupo de poetas que mostra unha maior preocupación formal e estética», di para xustificar a súa escolla e a razón de prescindir de poetas contemporáneos que fan poesía costumista e pai­saxística de raíz decimonónica. Inclúe un número impor­tante de poetas contemporáneos e dúas mulleres (Pura Vázquez e Luz Pozo). Cada poeta leva unhas breves notas biográficas e unha poética, en xeral, feita polo-a poeta.

Ter unha historia da literatura e unha escolma de poe­sía era un medio importante de dignificación da lingua, imprescindible para emprender o renacer da literatura na posguerra. A Escolma foi durante moitos anos unha obra de referencia para quen se interesaba pola poesía galega. Do seu traballo en defensa da lingua e da cultura galegas dá conta de Xusto Beramendi en De provincia a nación.

Historia do galeguismo político (2007), onde Fernández del Riego aparece como o autor con maior número de refe­rencias bibliográficas.

Quero recordar que foi o editor Del Riego quen xes­tionou as primeiras obras de Celso Emilio Ferreiro, as de Álvaro Cunqueiro, de Xohana Torres ou de Xosé Luís Mén­dez Ferrín…, por citar só algúns dos autores que aparecen nos primeiros catálogos de Galaxia. Pasou a máquina os poemas do libro Longa noite de pedra, e ordeounos para a edición de 1962. E a el debémoslle, pola súa teimosía, como recoñeceu don Álvaro nun fermoso texto no que di que «sen a teimosía do meu amigo Paco nunca escribiría o Merlín e familia». Creo que o devir da cultura e da lite­ratura galegas de hoxe sería ben diferente sen o traballo cotián do escritor e editor Del Riego.

Elo entre xeracións de galeguistas

Non hai dúbida de que Del Riego foi un animador cultural e literario de moita xente. Formado no berce investigador do Seminario de Estudos Galegos e da Xeración Nós, dos que recibiu o seu maxisterio, conviviu e traballou intensa­mente coa xente da súa xeración (Carballo Calero, Darío e Xosé Mª Álvarez Blázquez, A. Cunqueiro, Gómez Román..) e con algúns deles participou na creación de Galaxia. E desde a cadeira do vello edificio da Biblioteca Penzol na rúa Policarpo Sáenz, ademais de gardar o patrimonio alí depositado, Del Riego impulsou as investigacións so­bre Galicia e transmitiu os ideais dos vellos galeguistas. Presidido pola súa figura, a biblioteca serviu de centro investigador, de lugar de encontro de intelectuais e de académicos, e tamén de xuntanzas e parladoiros distendi­dos, nunha etapa da nosa historia na que só en cenáculos coma aquel se podía falar dos problemas socioculturais e políticos de Galicia. E o novo profesorado, algúns deles / as escritores, que buscaban información, podían asistir e coñecer alí os autores que estudaran nos manuais.

Presidida por el, a Biblioteca Penzol serviu de centro investigador, de lugar de encontro de intelectuais e de académicos, e tamén de xuntanzas e parladoiros distendidos, nunha etapa da nosa historia na que só en cenáculos coma aquel se podía falar dos problemas socioculturais e políticos de Galicia

A Penzol foi un lugar de encontro de xente que fa­laba e escribía en galego, e o seu director soubo tecer unha auténtica rede entre as novas e as vellas xeracións unidas no labor de restauración da lingua e da cultura. E non só entre xente de Galicia, tamén cos exiliados Del Riego mantivo un contacto literario, político e cultural permanente, así como con intelectuais doutras culturas, a través dos milleiros de cartas que escribiu. E a súa obra, entroncada no fértil terreo da Xeración Nós, xermolou en frondosa árbore coas polas estendidas cara a tódolos ámbitos. E debaixo delas acolléronse escritores, artistas e simplemente a mocidade que pretendía continuar o labor de galeguización. Deste patriarca das Letras e dos seus colegas recibimos o exemplo. E, coma eles, esforzámonos por transmitir o legado recibido ás xeracións seguintes.

Da súa xeración foi don Paco quen mellor entendeu as críticas que lles faciamos e as actividades emprendidas pola miña xeración. Sen a súa axuda moitos dos nosos traballos non existirían. O seu Dicionario de escritores en lingua galega (1990 e 1992) deu ánimo a quen daba os pri­meiros pasos ó verse alí recoñecido pola súa autoridade.

Teño a satisfacción de poder recoñecer canto lle debemos a don Paco del Riego a xente de condición di­versa unida no sentimento de sermos unha comunidade humana e territorial diferenciada, de sermos Galicia, por animarnos a continuar mantendo e agrandando coa súa palabra e a súa obra a dignidade colectiva da nosa lingua e do noso País.