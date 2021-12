O libro "Unha nova Olanda... De Ferrol ao Porto: As cidades galegas e o norte de Portugal no escenario global" (Galaxia, 2021), do filósofo e ensaísta Antón Baamonde, é unha suxerente reflexión sobre o modelo de sociedade rede onde nos estamos a sustentar. Arredor del e de como Galicia pode atraer poboación e integrarse mellor na economía mundial, TEMPOS NOVOS organizou un debate coa participación do autor, do analista político Manuel M. Barreiro e o historiador Lourenzo Fernández Prieto.