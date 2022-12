por Jonathan Cook

Os partidos Conservador, Liberal Demócrata e Laborista deixaron de lado a política para chorar como un só. Incluso os nacionalistas escoceses -supostamente tratando de librarse do xugo de séculos de dominio inglés presidido polo monarca- parecen estar de efusivo loito. Os problemas urxentes do mundo, desde a guerra en Europa ata unha catástrofe climática inminente, xa non son de interese nin relevancia. Poden esperar ata que os británicos saian dun trauma nacional máis apremiante. A nivel nacional, a BBC dixo a quen se enfronta a un longo inverno, no que non poderán permitirse o luxo de quentar os seus fogares, que o seu sufrimento é “insignificante” en comparación co da familia dunha muller de 96 anos que morreu en paz envolta en luxo. Eles tamén poden esperar.

Neste momento non hai espazo público para a ambivalencia ou a indiferenza, para a reticencia, para o pensamento crítico, e certamente tampouco para o republicanismo, mesmo se case un terzo do público, na súa maioría os mozos, desexa a abolición da monarquía. O establecemento británico espera que cada home, muller e neno cumpra co seu deber baixando a cabeza. A Gran Bretaña do século XXI nunca se viu tan medieval.

Eloxios de parede a parede

Hai razóns polas que se necesita unha mirada crítica neste momento, xa que o público británico está acurralado nun loito reverencial. Os eloxios de parede a parede están destinados a encher as nosas fosas nasais co perfume da nostalxia para cubrir o fedor dunha institución en descomposición.

A esixencia é que todos mostren respecto pola Raíña e a súa familia e que agora non é momento de críticas nin sequera de análises. Efectivamente, a Familia Real ten todo o dereito a que a deixen en paz para chorar. Pero a privacidade non é o que eles, ou o establecemento ao que pertencen, anhelan. A derrota dos Royals é pública en todos os sentidos. Houbo un luxoso funeral de Estado, pagado polos contribuíntes. Houbo unha coroación igualmente luxosa do seu fillo, Carlos, tamén pagada polos contribuíntes.

Mentres tanto, todas as canles de televisión transmitíronlle forzosamente ao público británico as mesmas mensaxes oficiais, non de forma neutral, imparcial ou obxectiva, senón como propaganda estatal, pagadas unha vez máis polos contribuíntes británicos. A reverencia e a veneración son os únicos tipos de cobertura da Raíña e a súa familia que agora se permiten.

Pero hai un sentido máis profundo no que os membros da realeza son figuras públicas, mesmo máis que aqueles que se destacan pola súa celebridade ou o seu talento para acumular diñeiro. O público británico pagou por completo a factura da vida de privilexios e luxos consentidos dos Royals. Do mesmo xeito que os reis de outrora se outorgaron o dereito de cercar vastas extensións das Illas Británicas como o seu dominio privado. A morte da raíña, por exemplo, significa que o duque e a duquesa de Cambridge acaban de agregar a totalidade de Cornualles ao seu patrimonio.

Se alguén é propiedade pública, son os membros da realeza británica. Non teñen dereito a reclamar unha exención do escrutinio xusto cando máis se necesita o escrutinio, xa que os privilexios antidemocráticos da monarquía pasan dun xogo de mans a outro.

A demanda de silencio non é un acto politicamente neutral. É unha esixencia de que nos confabulemos cun sistema corrupto de goberno establecido e privilexio xerárquico. O establecemento ten un interese creado en facer cumprir o silencio e a obediencia ata que a atención do público se trasladou a outros asuntos. Calquera que cumpra deixa o terreo aberto nas próximas semanas para que o establecemento reforce e profunde a deferencia do público ao privilexio da elite.

A continuidade da regra

Sen dúbida, a Raíña cumpriu con fartura os seus deberes durante os seus 70 anos no trono. Como nos seguen dicindo os expertos da BBC, ela axudou a manter a “estabilidade” social e asegurou a “continuidade” do goberno.

O comezo do seu reinado en 1952 coincidiu coa orde do seu goberno de reprimir o levantamento independentista Mau Mau en Kenia. Gran parte da poboación foi posta en campos de concentración e utilizada como man de obra escrava, se é que non foron asasinados por soldados británicos.

No apoxeo do seu goberno, 20 anos despois, as tropas británicas recibiron luz verde para masacrar a 14 civís en Irlanda do Norte nunha marcha de protesta contra a política británica de encarcerar aos católicos sen xuízo. Os mortos a tiros fuxían ou atendían aos feridos. O establecemento británico supervisou as investigacións de encubrimento do que se coñeceu como o “Domingo Sanguento”.

E nos últimos anos, o seu goberno pisoteou o dereito internacional, invadindo Iraq co pretexto de destruír armas de destrución masiva inexistentes. Durante os longos anos de ocupación conxunta británica e estadounidense, é probable que máis dun millón de iraquís morresen e millóns máis fosen expulsados dos seus fogares.

A Raíña, por suposto, non foi persoalmente responsable de ningún deses feitos, nin dos moitos outros que ocorreron mentres ela gardaba un digno silencio. Pero ela proporcionou unha cobertura real para eses crimes, en vida, tal como agora está a ser recrutada para facer na morte.

Foron as súas Forzas Armadas Reais as que mataron a Johnny Foreigner. Foi a súa Commonwealth a que reformulou o imperio británico como unha nova forma de colonialismo máis intelixente cos medios. Foron os Union Jacks, os Beefeaters, os taxis negros, os bombines, o ridículo aparato asociado dalgunha maneira cos Royals na mente do resto do mundo, nos que a nova potencia alén do Atlántico confiaba regularmente do seu colega para agregar unha aparencia de suposta civilidade aos seus feos deseños imperiais.

Paradoxalmente, dada a historia dos EE. UU., o carácter especial da relación igualmente especial dependía de ter unha Raíña moi querida e estimada que brindaba “continuidade”, mentres os gobernos británico e estadounidense rompían o libro de regras sobre as leis da guerra en lugares como Afganistán e Iraq.

Raíña de Teflón

E aí está o problema. A raíña está morta. Longa vida ao rei! Pero o rei Carlos III non é a raíña Isabel II. A raíña tivo a vantaxe de ascender ao trono nunha era moi diferente, cando os medios evitaban os escándalos reais a menos que fosen inevitables, como cando Eduardo VIII provocou unha crise constitucional en 1936 ao anunciar o seu plan de casar cunha “plebeia” estadounidense.

Coa chegada das noticias continuas as 24 horas na década de 1980 e a chegada posterior dos medios dixitais, os Royals convertéronse noutra familia de celebridades como os Kardashians. Eran presa fácil para os paparazzi. Os seus escándalos venderon periódicos. As súas indiscrecións e inimizades coincidían coas tramas de telenovelas cada vez máis lascivas e incendiarias da época.

Pero nada desa suciedade quedou coa Raíña, mesmo cando recentemente se revelou, sen consecuencias, que os seus funcionarios manipularan a lexislación en segredo e regularmente para eximila das regras que se aplicaban a todos os demais, baixo un principio coñecido como Consentimento da Raíña. Un sistema de apartheid que beneficia só á Familia Real.

Ao permanecer por encima da refrega, ofreceu “continuidade”. Incluso a recente revelación de que o seu fillo, o príncipe Andrew, asociouse con mozas novas xunto co defunto Jeffrey Epstein, e mantivo a amizade mesmo despois de que Epstein fose condenado por pedofilia, non prexudicou a Teflon Monarch.

Carlos III, pola contra, é maiormente lembrado, polo menos pola metade maior da poboación, por arruinar o seu matrimonio cunha princesa de conto de fadas, Diana, asasinada en circunstancias tráxicas. Ao preferir a Camila, Carlos cambiou a Cincenta pola malvada madrastra, Lady Tremaine.

Se o monarca é o pegamento narrativo que mantén unidos á sociedade e ao imperio, Carlos podería representar o momento en que ese proxecto comeza a desmoronarse.

Se o monarca é o pegamento narrativo que mantén unidos á sociedade e ao imperio, Carlos podería representar o momento en que ese proxecto comeza a desmoronarse. No establecemento prepáranse para reinventar a Carlos e Camila na imaxinación do público.

É por iso que os traxes negros, os tons baixos e o aire de reverencia se necesitan tan desesperadamente neste momento. O establecemento está nun modo de espera frenético mentres se preparan para comezar a difícil tarefa de reinventar a Carlos e Camila na imaxinación do público. Carlos agora debe facer o traballo pesado para o establecemento que a Raíña manexou durante tanto tempo, mesmo cando ela se volveu cada vez máis fráxil fisicamente.

Os contornos dese plan foron visibles por un tempo. Carlos será rebautizado como o Rey do Green New Deal. Simbolizará o liderado mundial de Gran Bretaña contra a crise climática.

Se o traballo da Raíña era trasladar o nome do imperio á Commonwealth, transmutando a masacre de Mau Mau en medallas de ouro para os corredores de longa distancia de Kenia, o traballo de Carlos será trasladar o nome de Green Renewal á marcha da morte liderada polas corporacións transnacionales.

Por iso agora non é tempo de silencio nin de obediencia. Agora é precisamente o momento –a medida que a máscara se desliza, xa que o establecemento necesita tempo para reforzar o seu reclamo de deferencia– para pasar ao ataque.

Jonathan Cook, colaborador de MintPress, gañou o Premio Especial de Xornalismo Martha Gellhorn.