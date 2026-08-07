Vivir no alambre ten moi mala prensa. Unhas veces por consideracións morais, outras por causas económicas. Vivir pendurados está moi mal visto por quen non padece esta inestable circunstancia e volve ser outro elemento de control e condena no que uns poucos xulgan a tantos por tan pouco. Uns fan do equilibrio unha forma de vida e outros fan do dedo índice un regulador de clases sociais. A historia deberíamola ter memorizada de tantas veces como se repite. Pero a falta de memoria é outra forma de alambre.
Entre as variadas maneiras de contar a historia hai unha que non se repite tanto como debera: a historia é a forma en que unha parte pequena da humanidade actúa para conseguir que unha parte grande da humanidade siga pendurada en posturas incómodas. Na fame, na precariedade e, cando se poñen violentos, chegando á forca. Chámese monarquía, aristocracia, feudalismo, capitalismo, xerarquía, burocracia, distinción de clases, a finalidade última é sempre a mesma: manter a pirámide o máis sólida posible e que quen estea no cumio permaneza nesa situación.
Como toda acción ten unha reacción, agora estamos no tempo da segunda. É probable que houbese algo de espellimo nos últimos 80 anos considerados dun xeito xeralista. Colocar no horizonte, máis que na realidade, a meta da igualdade, dos dereitos, da xustiza imparcial, do benestar volveuse insoportable (e economicamente prexudicial) para quen vive nos áticos da pirámide e mobilizou unha onda de cambio non tanto para que esa igualdade desapareza de feito, como para conseguir que desapareza como ideal. Para que a xente que vive pendurada non poida nin pensar que hai outras maneiras de vivir.