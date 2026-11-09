Teoría do paso de cebra

Que utilicemos a referencia das cebras, a pesar de ser un animal tan exótico para a vida cotiá en Occidente, é unha desas casuísticas propias das sociedades dadas á infantilización de chamarlle ás cousas pola súa aparencia. Poderían terlle chamado paso seguro ou paso supremo, pero unha vez pintado impúxose a imaxe porque, na operativa animal da especie humana, é moito máis importante como se fixan as cousas na memoria que as cousas en si.
Desde un punto de vista capitalista, un paso de cebra é un derroche de recursos. Ti fas esperar a máquinas que teñen un gasto constante en favor de xente que pode esperar de balde. Unha optimización desde a mesma perspectiva suporía que os peóns deben esperar polo paso das máquinas e aforrar (aínda que non se saiba a favor de quen) a enerxía resultante.
Pero temos por certo que os países máis civilizados son aqueles que respectan con máis rigor os pasos de cebra, nos que a descarnada maquinaria do capital entende que debe disciplinarse ás necesidades e ritmos da especie. Sabémolo porque The Beatles decidiron que o seu último disco levase ao cumio da cultura occidental un paso de cebra como espazo simbólico e de uso. Sabémolo porque toda persoa, no seu rol de peón, querería que o mundo fose como calquera paso de cebra: un lugar no que a súa condición de humano estea por riba do resto das circunstancias.