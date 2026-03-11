Quitamedos

Case todo o construído no planeta é antropocéntrico. Non quero dicir feito a medida da especie humana porque en realidade está feito á medida dos seus medos. Poderíamos falar do sector dos seguros, das contas a prazo fixo, da medicina privada (definición que é oxímoron como intelixencia militar), das alarmas conectadas á policía, dos antivirus, das dietas e dos ximnasios. Poderíamos estender a enumeración ata comprobar que os medos dos individuos non teñen límite. Podemos levar o listado ata incluír o arsenal nuclear e pensar que limitar o número de oxivas a 12.000 é un sinal de sentido común.
As vacas teñen fama de ser moito máis inmediatas que os humanos. Teñen un medo comprobado das varas, pero só cando lles pegan. Teñen medo dos lobos e, por veces, tamén dos cans que non coñecen. Teñen resistencia a pasar por lugares asalvaxados e non lles gustan as grandes extensións de auga. Teñen medo dos coches, dos camións e de toda maquinaria pesada, dos seus ruídos. Entre nós queda o folclore de que as vacas nunca se arriman á traseira dun autobús porque cren que é por aí por onde se vai á emigración ou ao matadoiro.
A diferenza da especie humana, as vacas case nunca se defenden atacando. Por esa fama de ter paciencia ou porque teñen sete estómagos e resulta moi difícil remontar as dixestións para poñerse a facer cousas distintas de comer outra vez. A pesar de pasar por covardes, non son de esconderse porque son afables, tranquilas e inconscientes do seu papel no mundo. Non como a especie humana, que ten medo de que un día as vacas se percaten de para que están aquí e desapareza o leite dos cartóns. E a pesar da súa fama de mansas e sedentarias seguimos póndolle pastores eléctricos e valos baixos que, sabemos, non van poder saltar.