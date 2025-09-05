O lume é como a violencia, quedamos prendidos do momento en que queima e non queremos recoñecer as causas. O lume é como a violencia, utilizámola a diario e cando nos sobrepasa non queremos recoñecer que nós somos a causa. O lume é como a violencia, unha vez que ardeu volvemos ao estado natural: indiferenza ou desmemoria. Comportámonos como o lume: ardemos e logo apagámonos.
O que arde é o lume. A sociedade foi construída arredor do lume e anda sempre buscando combustibles para seguir adiante. Madeira, carbón, petróleo, gas. Temos en conta o resultado pero non as consecuencias. Temos en conta, sobre todo, os resultados a curto prazo e disimulamos o resto. Unha veces con cifras, outras veces con escusas e algunhas veces con versos.
Cando vén o lume grande reaccionamos como pequenos mamíferos asustados. Sinalamos unhas causas. Outras causas. Todas as causas. Uns culpables, outros culpables. Todos os culpables. Erguemos lapas de indignación e retórica e quizais só esteamos intentando queimar a mala conciencia. Mentres, o lume queima todo o que lle deixan e logo a terra descansa en paz. Na paz da morte. Esa mesma paz que nos levabamos desexando uns a outros desde hai dous mil anos.
O lume é como a sociedade: funciona ben para mal. Un día queimamos máis monte do que somos capaces de andar en toda a vida e outro convertemos en combustible dous millóns e medio de votos cos seus sobres incluídos. Apagamos este lume, aquel lume e todos os lumes e volvemos sempre ao mesmo punto de partida. O resto sempre é cinza.