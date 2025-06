En COGAMI levamos 35 anos traballando para que a persoas con discapacidade poidan, como di o lema da campaña que lanzamos este ano para conmemorar o noso aniversario, decidir por si mesmas. “Eu decido”. Simple, verdade? Pois para unha persoa con discapacidade case nunca o é. A nosa capacidade de decisión está condicionada polas barreiras físicas da contorna e polas barreiras mentais das nosas familias, amizades, clase política… en definitiva, pola sociedade na que vivimos.

Nestes anos temos avanzado, pero non tanto como se pensa. Hai unha parte moi importante da sociedade que vive de costas á realidade da situación das persoas con discapacidade. Situacións cotiás como tocar o timbre dun portal, xogar no parque cos fillos, coller un taxi ou un autobús, para quen temos mobilidade reducida segue sendo un reto. Vivimos situacións que pasan desapercibidas polas persoas que non teñen discapacidade, elas non ven os atrancos que temos que superar día tras día.

A discapacidade non é só unha cuestión exclusiva de servizos sociais ou sanidade, senón unha responsabilidade transversal.

Reivindicamos constantemente a accesibilidade universal, unha necesidade que leva anos pendente de resolución. A accesibilidade beneficia a toda a sociedade, non é exclusiva das persoas con discapacidade. As políticas públicas deben ter en conta a toda a sociedade, non poden esquecerse dun grupo social, como é o noso, que representa o 10% da poboación.

A discapacidade non é só unha cuestión exclusiva de servizos sociais ou sanidade, senón unha responsabilidade transversal. Defendemos políticas que abranguen dende a infancia ata a vida adulta: necesitamos atención temperá para garantir un bo desenvolvemento na etapa da infancia; apoios no sistema educativo, tanto no obrigatorio, como tamén no universitario; contar con oportunidades reais de emprego e acceso a unha vivenda digna e accesible. Agora que está no foco, necesitamos vivendas protexidas pero tamén accesibles, porque non esquezamos que a accesibilidade é ben común para todas as persoas, todas se poden beneficiar. E non podemos esquecer a importancia do lecer e o deporte, esenciais para a saúde física e mental, pero que seguen a ter barreiras de acceso.

Outro reto fundamental é a desigualdade entre o rural e as cidades. A falta de recursos no rural fai que, moitas veces, as familias vexan a discapacidade como un problema engadido pola falta de servizos. Sen apoios axeitados, moitas persoas ven limitada a súa capacidade de decidir sobre a súa propia vida.

Por último, lembrar que as mulleres e nenas con discapacidade viven con maior discriminación. Cara elas é necesario deseñar políticas e programas de apoderamento, para que poidan decidir sobre a súa vida.

Por todo isto, dende COGAMI seguiremos traballando. Seguiremos defendendo un enfoque baseado nos dereitos, que pon no centro a persoa na toma de decisións e rexeita o paternalismo e asistencialismo. De aí o noso lema de aniversario “Eu decido”, porque cada persoa debe ter a liberdade de deseñar o seu proxecto de vida, e os servizos que necesita deben garantirlle esa autonomía e benestar.