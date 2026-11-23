Eu non son fan dos videoxogos. De feito coido que endexamais teño xogado fóra de algún simulacro illado. Pero si teño convidado ao meu alumnado das clases de Educación para a Cidadanía ou Ética a analizar os xogos aos que eles xogaban, aplicando os valores que estudabamos na aula. En particular, analizando a presenza das figuras de muller e as formas de violencia. Non foi unha elección casual senón resultado das primeiras conversas sobre o que eles comentaban das súas experiencias de xogadores. Foi así como coñecín, hai xa unha chea de anos, Grand Theft Auto (GTA), a serie que na nova versión que vén de lanzarse comercialmente está acaparando páxinas nos medios máis acreditados e rompendo todos os récords de venda. O GTA que foi analizado na aula daquela foi o St Andrea, que figuraba en todas as revistas especializadas como a máis popular. E dou fe que nesa popularidade incluíanse sen ningunha dúbida os meus alumnos, non tanto as alumnas.
Cal foi o resultado da análise do dobre item (presenza da muller e da violencia)? Respecto do segundo, o previsible, tratándose dun xogo dos chamados de “disparar e matar”: toda a acción do xogo limitábase a unha ampla variedade de diversas violencias, desde o roubo ao asasinato pasando pola violación e a tortura. Mais o que eu non agardaba foi o resultado da análise do primeiro: en todo o xogo só aparecían dúas figuras de muller, anciás e prostitutas, as dúas reducidas a un papel pasivo. É obvio cal era o papel das segundas, aínda que de novo os analistas, tres alumnos e unha alumna, me tiñan reservado unha nova sorpresa: despois de pagar polos seus servizos, as prostitutas podían ser asasinadas para recuperar os cartos “perdidos”! Pero cal era a función das anciás? A resposta foi esta: seren atropelalas cun coche lanzado a gran velocidade polas rúas da cidade. A aparición das anciás proporcionaba ao xogador (ou xogadora, daquela aínda poucas) a oportunidade de matalas e sumar puntos!
Coido que o meu alumnado afeccionado aos videoxogos gozou co espectáculo suplementario de comprobar o escándalo do seu profe de Filosofía, Ética e Educación para a Cidadanía, diante daquela galería de atrocidades que percorría a pantalla do televisor conectada á play station. Á miña pregunta de como podían divertirse con tamañas barbaridades, riron e contestáronme que a graza consistía xusto niso, que eran barbaridades que todos sabían que na realidade nunca chegarían a facer. Foi o punto de partida de algunhas pescudas que fixen xunta eles sobre a posible influencia da violencia extrema e a marxinación da muller nos medios de masas (cine, televisión e, a partir de entón, tamén videoxogos) na construción dos sistemas de valores nas novas xeracións. É certo que xogar a ser un asasino e violador impune nun videoxogo non ten ningunha repercusión na conduta futura do xogador? Nas pescudas desenvolvidas atopamos textos de investigadores que o puñan en dúbida. Foi así como, por exemplo, cheguei ao coñecemento dos traballos da feminista estadounidense Anita Sarkeesian, quen expoñía as súas teses en combativos vídeos difundidos en youtube e que foi obxecto dunha agresiva campaña por fanáticos que a chegaron a ameazar de morte.
Sei que desde aquel St Andreas, as novas versións de GTA foron modificando algunhas cousas. Por exemplo, desde hai un tempo xa é posible adoptar un avatar feminino activo. O que non cambia é a omnipresenza da violencia como actividade practicamente exclusiva. A diversión consiste en sementar o caos na cidade, dise mesmo nos folletos promocionais. E agora vén outra nova recente. É sabido que nas redes sociais apareceron unhas mensaxes, asinadas por un anónimo grupo Blocus, que chamaba a romper escaparates, asaltar tendas, prender lume a contendores e coches aparcados. O caos na cidade! Unha imitación dos violentos motíns (émeutes) dos barrios (banlieus) marxinais das grandes cidades francesas, un fenómeno ata o de agora descoñecido en España. Contan as crónicas que os rapaces detidos (todos moi novos, moitos menores de idade) presentábanse diante dos xuíces con cara sorprendida, coma se non esperasen ser castigados por realizar accións que nos seus videoxogos non implican ningún tipo de responsabilidade e que mesmo eran premiados. Se cadra, despois de todo poida que algunha influencia si haxa. Como di Anita Sarkeesian: “Se os videoxogos son o aire que respiramos, nestes intres a calidade do aire está contaminada ata o extremo por grandes nubes tóxicas de sexismo con partículas radioactivas de misoxinia aboiando por todos lados”. De misoxinia, de individualismo insolidario e de violencia gratuíta.