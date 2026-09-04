Cando alugar sae mal: o prezo oculto dun arrendador que non cumpre

Hai un momento, case sempre a metade do contrato, no que un inquilino descobre que algo non cadra. Chega unha notificación xudicial que non esperaba. O banco da fianza dille que non hai depósito ningún ao seu nome. Un familiar do propietario preséntase na porta reclamando dereitos sobre a vivenda que el leva meses pagando. E aí, de golpe, entende que asinar un contrato de aluguer non é só entregar unhas chaves e unha mensualidade, é confiar en que a outra parte fixo ben os deberes. Cando non os fixo, quen paga as consecuencias case nunca é o propietario.
Convén dicilo sen rodeos, a maioría dos arrendadores actúan de boa fe e coa documentación en regra. Pero existe unha minoría, ás veces por descoñecemento, ás veces por cálculo, que aluga vivendas coa titularidade sen resolver, con hipotecas á beira do impago ou coas obrigas fiscais pendentes. E o sistema, tal como está deseñado, deixa ao inquilino nunha posición extraordinariamente débil fronte a problemas que el non creou e que apenas pode prever antes de asinar.
Vivir baixo a sombra dunha execución hipotecaria allea é vivir cunha mudanza pendente que un non decidiu.
A casa que pode deixar de ser súa
O primeiro escenario é o máis silandeiro e, con frecuencia, o máis angustiante, a vivenda está hipotecada e o propietario deixa de pagar o préstamo. A Lei de Arrendamentos Urbanos protexe, sobre o papel, ao inquilino con contrato inscrito ou anterior ao proceso de execución, garantindo o prazo pactado. Pero entre a teoría legal e a vida real hai un abismo de meses, ás veces anos, de notificacións xudiciais, requirimentos e unha incerteza constante sobre se mañá seguirá tendo casa. Vivir baixo a sombra dunha execución hipotecaria allea é vivir cunha mudanza pendente que un non decidiu.
Herdar problemas sen ter herdado nada
Menos coñecido, pero igual de daniño, é o aluguer asinado por quen aínda non é legalmente propietario. Ocorre cando alguén aluga a vivenda dun familiar falecido sen ter aceptado a herdanza nin cambiado a titularidade. O contrato, nese caso, nace xa coxo, pode ser nulo ou anulable. Se outros herdeiros, ou os acredores do finado, deciden reclamar, o inquilino atópase no medio dun litixio familiar ou patrimonial no que el non pintaba nada, defendendo un título de arrendamento que quizais nunca foi válido.
Algo parecido sucede cando unha vivenda pertence a varios copropietarios e só un deles, sen o respaldo do resto, decide alugala. Abonda con que os demais non estean de acordo para que o contrato acabe impugnado nun xulgado. O inquilino, de novo, convértese en parte dun conflito que non escolleu e para o que non ten ningunha ferramenta de defensa real máis alá de agardar o desenlace.
O aluguer que nunca existiu para Facenda
Hai unha terceira forma de neglixencia, máis discreta pero con consecuencias moi concretas no peto, a fianza que nunca se deposita no organismo autonómico correspondente. Ese trámite, que debería ser automático, é tamén a porta que permite ao inquilino desgravar o aluguer na declaración da renda. Cando o propietario non a deposita, a miúdo porque tampouco declara eses ingresos, o inquilino perde ese dereito sen ter feito nada mal. E se ademais precisa empadroarse, pode toparse cunha negativa sistemática a facilitar autorizacións ou documentación, porque recoñecer o aluguer nun papel oficial é precisamente o que o propietario quere evitar.
Antes de asinar, paga a pena pedir unha nota simple do Rexistro da Propiedade, custa pouco e tarda un día, para comprobar quen é realmente o titular e se hai cargas pendentes.
Vivir a escuras por unha factura que non é súa
Por último está o máis tanxible, a vivenda que se deteriora porque ninguén repara o que hai que reparar, ou os subministros que se cortan porque o recibo da luz, a auga ou o gas segue a nome do propietario e este deixa de pagalo. Aquí non hai letra pequena que valla, o inquilino esperta un día sen electricidade por unha débeda que non é súa, ou convive con goteiras e humidades que ninguén atende porque atendelas custa cartos que o arrendador non quere, ou non pode, poñer.
O que si se pode facer
Ningún destes problemas é inevitable, e aí está a parte construtiva de todo isto. Antes de asinar, paga a pena pedir unha nota simple do Rexistro da Propiedade, custa pouco e tarda un día, para comprobar quen é realmente o titular e se hai cargas pendentes. Convén preguntar, sen medo a parecer desconfiado, se a fianza se vai depositar no organismo correspondente, e esixir que conste por escrito. Se algo non encaixa, unha herdanza a medias, unha sinatura que falta, unha resposta evasiva sobre os subministros, é preferible deterse aí que descubrilo seis meses despois coa vida xa organizada arredor desa casa.
Alugar unha vivenda non debería ser un acto de fe. E cando o é, a resposta non pode quedar unicamente en mans da sorte ou da boa vontade do arrendador de quenda, fai falta información, acompañamento e, sobre todo, a certeza de que o inquilino non está só fronte a un problema que nunca debeu ser seu.