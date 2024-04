Malia a propaganda interesada, non estamos ás portas dunha terceira guerra mundial. Pero si que nos atopamos inmersos nunha primeira guerra mundial da información (ou da desinformación). A información como arma de guerra nos escenarios en conflito de Ucraína e Gaza. E tamén como arma política en escenarios nos que a desinformación, as ameazas á liberdade de prensa e os bulos adquiriron carta de cidadanía nas loitas polo poder. Por caso, na España de Ayuso e do PP.



Seguir lendo Este contido é exclusivo para subscritores