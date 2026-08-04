As nosas irmanciñas 

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A mediados do século XIX Leoncio Parejón director do entón instituto provincial de ensinanza decidiu crear, no coñecido como campo comunal do Posío, un Xardín Botánico. Para levar adiante a súa obra contou coa colaboración dos profesores do instituto liderados polo catedrático de Física, Química e Historia Natural. Deseñaron un xardín similar aos que por entón xa había nas cidades de referencia na vella Europa París, Viena, Florencia, Londres…Un parque público con tres espazos integrados harmoniosamente cunha zona de bosque na parte alta, na parte central un paseo-alameda coa súa preciosa fonte “exclaustrada” do mosteiro de Oseira, na parte baixa bancos de pedra labrada, sebes e multitude de plantas e flores, 250 especies de plantiñas e máis de 150 árbores, un Xardín botánico en Ourense!!! Xa poucos son os que se lembran daqueles humanistas con coñecementos e visión de futuro creadores dun xardín poético e romántico feito con moito agarimo e delicadeza.
Despois dun investimento de preto de tres millóns de euros acaban de inaugurar o novo Posío, agora é un espazo duro sen apenas sombra natural e con moi pouco verde, un xardín sen alma.
Para conseguir as especies para o novo xardín a mediados do século XIX a referencia era o Botánico de Madrid e alá se foron, a volta viñeron cargados con toda variedade de especies cos que crear en Ourense un precioso espazo verde exemplo e envexa durante anos para outras cidades e vilas do país. Co paso do tempo o fermoso xardín foi perdendo a súa riqueza botánica inicial, aturou até mediados dos anos ointenta do século pasado, mais tanto estrago, falla de coidados e desleixo institucional fixo que paseniñamente o Posío fora esmorecendo e perdendo o esplendor dos seus tempos mozos, cimento no paseo central, deixaron morrer as palmeiras, eliminaron árbores que en máis de cento cincuenta anos nunca estorbaran, por falla de coidados secaron unha boa parte das plantas…
Despois dun investimento de preto de tres millóns de euros acaban de inaugurar o novo Posío, agora é un espazo duro sen apenas sombra natural e con moi pouco verde, un xardín sen alma. Tallaron polo pé unhas 25 árbores algunha delas centenaria, centos de plantas foron arrincadas ou atropeladas polas máquinas, gabias por eiquí e por acolá que danaron as raíces con graves consecuencias para a saúde das especies que aínda quedan. Un atentado no corazón da cidade contra o patrimonio natural, esnaquizaron unha parte da nosa historia, das nosas lembranzas.
Ourense incumpre cos consellos da Organización Mundial da Saúde e coas normativas da Unión Europea, a cidade tiña que ter máis de 35.000 árbores e máis de un millón de metros cadrados de parques e xardíns, só temos 8.255 árbores e uns escasos 500.000 metros cadrados de zonas verdes. Mais non sempre foi asi, houbo persoas que mostraron agarimo e sensibilidade coas árbores e amor pola cidade caso de Ramón Otero Pedrayo; don Ramón ao non ter irmáns adoptou como “irmanciño” a un abeto “Abies pinsapo”, árbore plantada no Pazo de Trasalba polos seus pais cando el nacera, o abeto endémico da Serra andaluza de Grazalema acompañouno dende o seu nacemento até dous anos antes de deixarnos, a fermosa árbore faleceu un 5 de febreiro do 1972 de morte violenta debido a unha forte treboada, pode que fose unha sinal, a mediados de abril do 1976 produciuse o pasamento do patriarca das letras, a súa derradeira viaxe por estes mundos fíxoa até o cemiterio de San Francisco nun cadaleito feito coa madeira do seu amado “irmanciño”.
Cando os humanos deixamos de ser soamente cazadores e recolledores a civilización comezou cos intemporais xestos dos xardineiros (cavar, plantar, regar, podar…). Os xardíns representan o elo perdido entre o mito e a ciencia, entre a ética e a estética, entre a humanidade e a natureza. Precisamente por iso, poden axudarnos a imaxinar un futuro diferente ao que tristemente parecemos abocados
Como fixo Ramón Otero Pedrayo e fixeron os nosos devanceiros nós tamén témola obriga de coidar das nosas “irmanciñas arbóreas”. O futuro das cidades e o futuro da humanidade depende da protección e coidado das árbores, dos ecosistemas e da biodiversidade.