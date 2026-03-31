Declaración de Porto Alegre: unidade contra o fascismo e pola soberanía dos pobos

Reunidos en Porto Alegre -cidade símbolo das loitas internacionais, con importantes tradicións e aspiracións democráticas- miles de activistas de máis de corenta países dos cinco continentes celebramos a nosa unidade na diversidade, procurando avanzar na organización da resistencia e da loita contra as diversas formas de fascismo, a extrema dereita e o imperialismo na súa fase máis agresiva.
Nesa mesma semana tivo lugar o convoy Nosa América a Cuba; máis dun millón de persoas saíron ás rúas na Arxentina, loitando pola memoria e contra Milei; houbo centos de miles na convocatoria antifascista no Reino Unido e, especialmente, a grande e histórica manifestación “No Kings” nos Estados Unidos, onde millóns de estadounidenses se reuniron en centos de cidades, declarando unha vez máis a Trump inimigo da humanidade.
O sistema capitalista-imperialista atravesa unha profunda crise e unha marcada decadencia económica, social e moral. A resposta das potencias imperialistas ao seu declive foi o fomento do fascismo en todas partes, a imposición de políticas neoliberais, agresións militares contra as nacións máis débiles e a súa recolonización.
En cada país, as ameazas fascistas e neoliberais adoptan formas particulares, pero teñen puntos en común: a eliminación das liberdades democráticas; a destrución dos dereitos laborais; o aumento do desemprego estrutural; o desmantelamento da seguridade social; a represión contra as organizacións sindicais e populares; a privatización dos servizos públicos; políticas de “austeridade” que eliminan todo investimento social; o negacionismo científico e climático; a expropiación do campesiñado en beneficio da agroindustria; o desprazamento forzado dos pobos orixinarios para promover un extractivismo desenfreado; políticas migratorias ultra restritivas; e un enorme aumento do gasto militar.
A extrema dereita e as forzas neofascistas desenvolven unha ampla ofensiva que instrumentaliza o descontento coas desastrosas consecuencias do neoliberalismo para acelerar estas políticas. Para iso, igual que o fascismo clásico, buscan dirixir ese descontento contra os grupos oprimidos e desposuídos: migrantes, mulleres, persoas LGBTQ+, beneficiarias de programas de inclusión, persoas racializadas e minorías nacionais ou relixiosas. O nacionalismo exacerbado, o racismo, a xenofobia, o sexismo, a LGBTQI+fobia, a incitación ao odio e a banalización da crueldade acompañan o avance da extrema dereita en cada etapa, de acordo coas particularidades de cada país.
A vontade de concentrar a riqueza en mans do capital e a procura desenfreada do máximo lucro que sustenta as políticas da extrema dereita tamén se manifesta na intensificación das agresións imperialistas para monopolizar recursos e explotar os pobos.
O imperialismo vólvese cada vez máis desenfreado, agresivo e belicista; atropela o Dereito Internacional, a Carta das Nacións Unidas e a autodeterminación dos pobos; impón sancións, ataca e bombardea as nacións que non se someten aos seus ditados; secuestra e asasina xefes de Estado.
Isto vai da man coa perpetuación de situacións coloniais que, no caso de Palestina, adoptan a forma dun xenocidio explícito en Gaza, orquestrado polo Estado sionista de Israel, apoiado incondicionalmente polos Estados Unidos, coa complicidade doutros países imperialistas. Ademais, Israel invadiu e bombardeou criminalmente o Líbano e afirma que anexará o sur do país.
Loitamos contra todos os imperialismos e apoiamos a loita dos pobos pola súa autodeterminación, por todos os medios necesarios.
A extrema dereita, ademais da súa complicidade co goberno xenocida de Netanyahu, tece lazos internacionais, organiza congresos, think tanks, declaracións conxuntas, apoio mutuo en procesos electorais e programas de propaganda e desinformación. Tamén conta co apoio directo (ou encuberto) das chamadas Big Tech, desestabilizando gobernos que resisten ao imperialismo e amplificando a propaganda reaccionaria nos medios dixitais.
As forzas que combaten o ascenso da extrema dereita son diversas e presentan diferentes análises, estratexias, tácticas, programas e políticas de alianzas. A experiencia ensínanos que, aínda que recoñezamos estas diferenzas, é esencial articular de forma unitaria a loita contra os nosos inimigos. Esta converxencia debe incluír todas as forzas dispostas a defender as clases traballadoras, o campesiñado, os migrantes, as mulleres, as persoas LGBTQ+, as persoas racializadas, as minorías nacionais ou relixiosas oprimidas e os pobos indíxenas; a defender a natureza fronte ao capitalismo ecocida; a combater as agresións imperialistas e coloniais, independentemente da súa orixe; a loitar polo fin da OTAN; e a apoiar a loita dos pobos e gobernos que resisten. É urxente compartir análises, fortalecer vínculos e levar a cabo accións concretas.
Ademais de resistir ao fascismo e ao imperialismo, aspiramos tamén a construír as bases para avanzar nas nosas converxencias sobre aspectos centrais e unitarios. Para combater o autoritarismo, é necesario recuperar, ampliar e profundar os dereitos democráticos sobre a base da participación popular, desde o ámbito local ata o nacional e nos organismos internacionais. Afirmamos a centralidade do mundo do traballo e propoñemos impulsar iniciativas conxuntas para organizar a resistencia global contra as violencias fascistas e a precarización neoliberal. A defensa dun futuro sostible require enfrontar directamente o ecocidio promovido polo capitalismo e por gobernos de extrema dereita, que tratan a natureza como unha mercadoría e desmontan a protección ambiental en nome do lucro. Destacamos a importancia da reforma agraria como unha vía necesaria para a soberanía alimentaria.
Nunca como hoxe a loita contra o imperialismo e o fascismo foi tan urxente e necesaria. Esta loita debe articularse internacionalmente. A Conferencia Antifascista pola Soberanía dos Pobos comprométese a continuar a loita sen descanso e a constituírse como un espazo de construción de unidade fronte ao ascenso da extrema dereita e ás agresións imperialistas. Fronte á barbarie, erguemos a bandeira da solidariedade internacional, da loita dos pobos e dun futuro socialista, ecolóxico, democrático, feminista e antirracista.
Propoñemos
O Comité Internacional, en coordinación co comité local, será responsable de organizar a planificación da próxima Conferencia e de propoñer criterios e iniciativas para a inclusión de novas organizacións.
Tendo en conta a existencia de numerosas organizacións e asociacións dedicadas á loita contra o fascismo e o imperialismo, propoñemos a creación dun espazo de articulación internacional para unificar esta loita a nivel global, así como incentivar a realización de conferencias rexionais e nacionais antifascistas e antiimperialistas, co obxectivo de levar a cabo unha 2ª Conferencia Internacional Antifascista pola Soberanía dos Pobos.
Todas as organizacións participantes nesta Conferencia, salvo que manifesten o contrario, son automaticamente asinantes desta declaración.
Apoiar a construción dunha conferencia latinoamericana na Arxentina, en data e formato que serán propostos pola delegación e polas organizacións arxentinas, en diálogo co comité internacional.
Apoiar unha conferencia rexional en América do Norte que involucre organizacións de México, Estados Unidos, Canadá, o Caribe e América Central.
Apoiar a Flotilla Global Sumud, que novamente busca romper o bloqueo e denunciar o xenocidio en Gaza. A loita do pobo palestino —en Gaza e en Cisxordania— é a causa da humanidade. Apoiamos a solidariedade activa materializada en espazos e movementos como o BDS.
Solidariedade con Cuba fronte ao criminal bloqueo imposto polos Estados Unidos e ás ameazas contra a súa soberanía. Apoio a todas as iniciativas de solidariedade, como as recentes flotillas cara á illa.
Repudio á invasión de Venezuela e ao secuestro e encarceramento do presidente Nicolás Maduro e da deputada Cilia Flores, e apoio á loita pola súa liberación.
Repudio ao ataque militar contra Irán por parte dos Estados Unidos e de Israel. Respecto á autodeterminación do pobo iraniano e fin das sancións unilaterais.
Defensa da independencia, autodeterminación e soberanía de todos os territorios baixo ocupación colonial e imperialista.
Denunciar a inxerencia estranxeira en Haití, apoiando a loita do seu pobo.
Apoio á loita da Fronte Polisario pola independencia do Sáhara Occidental, dereito recoñecido pola ONU.
Apoio á loita do pobo portorriqueño pola autodeterminación e a independencia.
Apoio ao encontro anti-OTAN en Turquía en 2026.
Apoio á contracimeira do G7 en Francia e Suíza en xuño de 2026.
Apoiar as iniciativas contra o negacionismo climático, como as xornadas e encontros ecosocialistas que se están a organizar.
Apoiar e construír o próximo Foro Social Mundial en Benín, en agosto de 2026.
DERROTAR OS FASCISMOS E O IMPERIALISMO É UNHA TAREFA URXENTE DA NOSA ÉPOCA
Porto Alegre, 29 de marzo de 2026.