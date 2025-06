Plásticos e mudanza climática

Cada ano vértense no medio ambiente uns 52 millóns de toneladas de produtos plásticos, das cales máis de doce millóns van parar aos océanos e mares, converténdoos en auténticos vertedoiros.

Pero non só é iso. Unha das peores ameazas, non xa para a saúde dos océanos, senón para a nosa, é a alta contaminación por microplásticos, os fragmentos máis pequenos capaces de incorporarse ao organismo dos seres vivos, incluídas as especies que nos serven de alimento e nós mesmos, por suposto.

Nos últimos anos non deixan de aparecer informes médicos que certifican a presenza de microplásticos no noso organismo, e os resultados destes traballos foron corroborados e analizados pola Organización Mundial da Saúde (OMS).

Tendo en conta que o plástico é un material moi utilizado e que, dos plásticos producidos, só o 9% se recicla e o 91% restante entra no aire, a terra e a auga como residuos, é doado reflexionar en cantos produtos usamos a diario que conteñen este material. Segundo un estudo publicado en Environmental Science and Technology, é posible que as persoas consuman de 39.000 a 52.000 partículas microplásticas ao ano; tendo en conta que o microplástico tamén pode inhalarse, este número podería superar as 74.000.

A situación é tan seria que Nacións Unidas vai dedicar este ano, 2025, á loita contra a contaminación por plástico, baixo o lema “Sen contaminación por plásticos”. Como lembrou recentemente a organización ecoloxista Greenpeace, “se non emprendemos accións a todos os niveis para deter o consumo de plástico no mundo, en 2050 haberá máis plástico que peixes no mar”.

Pero ao falar dos plásticos, non debemos esquecer que a industria do plástico é en realidade a fonte de gases de efecto invernadoiro de máis rápido crecemento no mundo. O Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) estima que as emisións de gases de efecto invernadoiro derivadas da produción, o uso e a eliminación de plásticos poderían representar o 19% do orzamento global total de carbono para 2040.

A maior parte dos plásticos que usamos hoxe en día están feitos de combustibles fósiles como o petróleo, o gas ou o carbón. Polo tanto, a produción de plástico está profundamente ligada á cadea de subministración de combustibles fósiles, e moitas empresas de combustibles fósiles posúen, operan ou invisten en infraestrutura de produción de plástico.

Un novo informe O Proxecto Plásticos e Clima para identificar as lagoas de datos para dar conta de todos os impactos climáticos dos plásticos, publicado na revista Residuosprofesional, advirte que se está infravalorando o impacto do plástico no clima. O documento, que reflicte as últimas investigacións ao respecto, afirma que o coñecemento sobre o impacto dos plásticos no clima é incompleto, o que fai imposible cuantificalo plenamente.

As principais conclusións do informe en torno ao estado dos coñecementos científicos sobre o nexo entre plásticos e clima son as seguintes:

As estimacións actuais non teñen plenamente en conta os gases de efecto invernadoiro emitidos polos plásticos durante todo o seu ciclo de vida. Desde a extracción de materias primas e a fabricación até o transporte, o uso e a eliminación, os plásticos xeran emisións de gases de efecto invernadoiro.

As emisións actuais están infravaloradas debido á falta de datos. Prevese que a produción de plástico se triplique de aquí a 2060, polo que as emisións aumentarán considerablemente.

Os plásticos poden reducir a capacidade de absorción de carbono dos océanos, aumentar a liberación de dióxido de carbono dos solos e danar plantas mariñas microscópicas vitais para o almacenamento de carbono.

As conclusións do informe sobre o clima son especialmente importantes en vésperas de dúas reunións mundiais fundamentais: o Día Mundial do Medio Ambiente da ONU (5 de xuño de 2025), que este ano se centra na redución da contaminación por plásticos, e a próxima rolda de negociacións da ONU sobre un tratado mundial do plástico (5–14 de agosto de 2025).

O obxectivo último do informe é sentar as bases para poder determinar co tempo en que medida os plásticos contribúen ao aumento da temperatura media mundial, e permitir unha contabilidade exhaustiva de todos os impactos climáticos dos plásticos. Para iso, o documento insta aos sectores público e privado a que axuden a cubrir as lagoas de datos sobre o impacto climático dos plásticos e a garantir que dito impacto se integre en todos os informes de avaliación, modelos e análises pertinentes que teñan que ver cos plásticos, o clima ou cuestións relacionadas.

Entre outras recomendacións, formúlase que o Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC) debería incluír explicitamente nos seus informes de avaliación, escenarios de emisións e modelos a consideración de todos os impactos climáticos dos plásticos.

Empresas con intereses nos plásticos teñen esaxerado as posibilidades da reciclaxe e tentaron minusvalorar a inxente cantidade de plásticos que se fabrican.

E os gobernos deben modificar as leis e normativas para que o sector privado sexa transparente sobre os ingredientes utilizados nos plásticos, o que axudará a determinar as emisións do ciclo de vida completo e os impactos nos procesos planetarios, cousa que até a data o sector privado non se ten distinguido por iso, nin moito menos.

Unha das discusións centrais que se veñen dando nas negociacións do Tratado Global das Nacións Unidas para Pór Fin á Contaminación por Plásticos, é se reducir a produción de plástico ou centrarse exclusivamente na súa reciclaxe. Empresas con intereses nos plásticos teñen esaxerado as posibilidades da reciclaxe e tentaron minusvalorar a inxente cantidade de plásticos que se fabrican. E só se recicla correctamente arredor do 9% de plástico. Na medida en que a produción de plástico segue aumentando, os residuos plásticos non deixarán de medrar.

É necesario actuar en varios frontes para que as cousas aínda non vaian a peor.

É necesario actuar en varios frontes para que as cousas aínda non vaian a peor. En primeiro lugar, débese reducir a fabricación, a comercialización e o uso de plásticos procedentes do petróleo. En segundo lugar, e referido aos residuos plásticos das basuras, as principais alternativas son a venda a granel e o envase retornable, e a implantación do Sistema de Depósito, Devolución e Retorno (SDDR) que será obrigatoria en todo o estado a finais de 2026 ou inicio de 2027.

Tras anos de experiencia, o SDDR demostrou resultados excelentes nos países onde está implantado. Actualmente son 34 rexións ou países onde se aplica o SDDR.